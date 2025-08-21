“อิ๊งค์” พกยาดมขึ้นรับการไต่สวนคดีคลิปเสียงฮุนเซน ปฏิญาณจะเบิกความด้วยความสัตย์จริง

“อิ๊งค์“ พกยาดม ขึ้นเบิกความต่อศาลคดีคลิปเสียงคุยฮุนเซน ด้านแฟนคลับดักรอ มอบภาพหลวงปู่ทวด ให้กำลังใจนายกฯ
วันนี้(21ส.ค.) เวลา 11.35 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีขึ้นรับการไต่สวนปากที่สอง คดีที่ คลิปเสียงสมเด็จฮุนเซน พร้อมปฏิญาณตนว่าจะให้การปฏิญาณตน ว่าจะเบิกความด้วยความสัตย์จริงทุกประการ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ในระหว่างการไต่สวนพยานบุคคล คดีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฮุน เซน ช่วงที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิญาณต่อหน้าศาล ก่อนตอบข้อซักถาม เป็นที่สังเกตว่าด้านขวามือของนายกฯ ได้วางยาดมยี่ห้อหนึ่งที่ขออนุญาตนำเข้ามาพร้อมปากกา ไว้ตามความเคยชิน
ขณะที่โถงกลางอาคาร ที่บรรดาสื่อมวลชนติดตามการไต่สวน การปรากฎว่ามีหญิงกลางคนมานั่งรอให้กำลังใจน.ส.แพทองธาร พร้อมกับภาพหลวงปู่ทวด มามอบให้เป็นกำลังใจนายกฯ หลังการไต่สวน พร้อมระบุว่า “รักนายกฯมาก วันนี้มารอให้กำลังใจ”