กต.เขมรใส่ “ภูมิธรรม” ชุดใหญ่ ชี้ขู่จับผู้นำกัมพูชา ถือว่าละเมิดอธิปไตย ผิดกฎบัตร UN ทำลายความไว้วางใจ บั่นทอนหยุดยิง

กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ ชี้ “ภูมิธรรม” ขู่จับ “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” ด้วยกฎหมายภายในของไทย ถือว่าละเมิดอธิปไตยกัมพูชา ขัดกฎบัตรสหประชาชาติ ทำลายความไว้วางใจระหว่างกัน บั่นทอนความพยายามหยุดยิงโดยสมบูรณ์ ด้านสื่อลูกสาวฮุนเซนสัมภาษณ์นักวิชาการเขมรจวกไทยป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม
วันนี้(19 ส.ค.) กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ กรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตีของไทยระบุว่าจะดำเนินดคีกเรียกร้องค่าเสียหายจากนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี กรณีที่ทำให้ประชาชนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายในช่วงการสู้รบเมื่อวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา
โดยแถลงการณ์มีใจความว่า
1.กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รับทราบด้วยความห่วงใยอย่างสุดซึ้งต่อคำแถลงล่าสุดของนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีไทย เกี่ยวกับการเตรียมมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศของไทยต่อผู้นำกัมพูชา
2.การดำเนินคดีทางกฎหมายของไทยต่อผู้นำกัมพูชา ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา หลักการแห่งความเท่าเทียมทางอธิปไตยและการเคารพซึ่งกันและกันตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยอีกด้วย นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังบั่นทอนความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาในการบรรลุการหยุดยิงโดยสมบูรณ์ และการฟื้นฟูสันติภาพและความเป็นปกติในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างร้ายแรง
3.การดำเนินการทางกฎหมายที่วางแผนไว้จะบั่นทอนความพยายามทั้งหมดในการฟื้นความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามการหยุดยิงที่ตกลงกันระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและก้าวสู่การลดระดับสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและลงนามในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568
4.กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของรัฐบาลกัมพูชาที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อบรรลุสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้เป็นปกติในอนาคตอันใกล้
ด้าน ดร.คิน เพ ประธานสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนางฮุน มานา ลูกสาวนายฮุนเซน ว่าถ้อยแถลงของรักษาการนายกรัฐมนตรีไทยเป็นถ้อยคำดูหมิ่นที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่รัฐที่มีอารยธรรม ไม่มีศักดิ์ศรี ละเมิดพิธีการทูต และไม่มีเจตนาที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชา
“คำประกาศเช่นนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่ใช้กฎแห่งป่า หรือโดยคนป่าเถื่อนที่ไม่เข้าใจกฎหมายเท่านั้น ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 มีกฎหมายระหว่างประเทศมากมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถใช้กลไกทางกฎหมายภายในประเทศของประเทศหนึ่งเพื่อดูหมิ่นผู้นำของประเทศอื่นได้” ดร.คิน เพ กล่าวเสริม
นอกจากนี้ได้แนะนำว่าประเทศไทยควรทบทวนการกระทำและคำพูด ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในประเทศเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความไร้ความสามารถของผู้นำในการเข้าใจบรรทัดฐานระดับโลกอีกด้วย.