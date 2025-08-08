ขออนุญาตขำ! สื่อเขมรหยิบ "พิธา" เตือนคนไทยอย่าเชื่อแม่ทัพกุ้ง เพราะเป็นคนไร้ความสามารถ

สื่อกัมพูชาผลิดข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักข่าว KBN.News ผลิตข่าวปลอม อ้างว่าพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อแม่ทัพภาคที่ 2 เพราะเป็นคนไร้ความสามารถ พอแปลออกมาแล้วอดขำไม่ได้จริงๆ
วันนี้ (8 ส.ค.) ยังคงผลิตเฟกนิวส์ หรือข่าวปลอมไม่หยุดสำหรับสื่อมวลชนกัมพูชา ล่าสุด เว็บไซต์ KBN.News สื่อของกัมพูชา รายงานข่าวโดยพาดหัวว่า "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อแม่ทัพภาคที่ 2 เพราะเป็นคนไร้ความสามารถ" เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สื่อกัมพูชารายงานข่าวปลอม โดยกล่าวหาว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่า ขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กำลังประกาศรับสมัครทหารอาสาสมัครเพิ่ม คำถามแรกคือ ประชาชนชาวไทยคิดว่าทำไมเราต้องรับสมัครทหารอาสาสมัครเพิ่ม ในเมื่อประเทศไทยมีทหารหลายแสนนายอยู่แล้ว หรือข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าทหารไทยหลายร้อยนายเสียชีวิตนั้นเป็นความจริง
"ตามข้อมูลที่ผมได้รับจากกองทัพไทยในแนวหน้าหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ทหารไทยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคของผม (พรรคก้าวไกล) ระบุว่ากองทัพไทยในพื้นที่ได้ยอมจำนนต่อยุทธศาสตร์ของกัมพูชา และมีทหารไทยเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 300 นาย นี่คือจำนวนทหารไทยที่สามารถรวบรวมได้ ในขณะที่ศพที่ถูกยิงด้วยปืน BM-21 จนไม่พบมีประมาณ 50 ศพ นี่คือข้อมูลที่แท้จริงที่กองทัพไทยบอกกับผม" ข่าวปลอมจากสื่อกัมพูชา ระบุ
ข่าวปลอมของสื่อกัมพูชายังเขียนอีกว่า นายพิธายังเตือนคนไทยให้เลิกเชื่อคำพูดของทหาร โดยเฉพาะคำพูดของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพราะคนไร้ความสามารถอย่าง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มีแต่นำพาคนไทยไปสู่ความตาย นำพาประเทศไทยสู่ความสูญเสีย สูญเสียทรัพย์สินนับแสนบาท ดังนั้น คนไทยควรไว้วางใจนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จะนำพาประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง และก้าวสู่มหาอำนาจในเอเชีย
อีกด้านหนึ่ง ข่าวปลอมของสื่อกัมพูชายังระบุอีกว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เมื่อไทยปะทะกับกัมพูชา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ได้หายตัวไปเพราะปล่อยให้กองทัพไทยเข้าควบคุมสถานการณ์โดยไม่มีผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ทหารไทยหลายร้อยนายต้องเสียชีวิตในป่า นี่คือการนำทัพของผู้บัญชาการทหารบกหรือไม่? หากเขานำทัพแบบนี้ ทหารไทยจะต้องตายมากกว่านี้
สื่อกัมพูชายังเขียนข่าวปลอมอีกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะทหารและครอบครัว พิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าให้ถึงแก่ความตายตามคำสั่งของแม่ทัพภาค 2 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เพราะบุญสิน พาดกลาง เก่งแต่พูดและโอ้อวด บุญสิน พาดกลางไม่มีความสามารถในการบังคับบัญชาทหารในการรบ ขออย่าให้ประชาชนไทยต้องตายไปเปล่าๆ เพียงเพราะเชื่อคำพูดของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ไร้ความสามารถ ขอร่วมด้วยช่วยกันประท้วงและปลด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ออกจากตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเฟซบุ๊ก "Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ไม่พบว่ามีข้อความดังกล่าวตามที่สื่อกัมพูชาอ้างถึงแต่อย่างใด