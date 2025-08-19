ชมรมสันติประชาธรรมยื่นสภาฯสอบ 5 ส.ส.ส้ม อภิปรายพาดพิงพุทธศาสนา ชี้สำคัญต่อศรัทธาปชช

ชมรมสันติประชาธรรมยื่นสภาฯ ร้องสอบ ส.ส. พรรคประชาชน 5 ราย ปมอภิปรายพาดพิงพระพุทธศาสนา ชี้เป็นเรื่องสำคัญต่อศรัทธาของประชาชน
วันที่ (19 สิงหาคม) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภา นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือจากนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมด้วยพระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม และคณะ เพื่อขอให้ตรวจสอบ ส.ส. พรรคประชาชน จำนวน 5 คน กรณีอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำที่ถูกมองว่าเป็นการลบหลู่และโจมตีพระพุทธศาสนา
ผู้ร้องระบุว่า การอภิปรายดังกล่าวสร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตใจพุทธศาสนิกชน และขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 31, 50 และ 67 รวมทั้งผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2561 และข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 อีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 54
ทั้งนี้ ชมรมสันติประชาธรรมและผู้แทนพระสงฆ์ ได้เสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการ 4 ประการ คือ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบโดยเร่งด่วน หากพบมูลความผิดให้ส่งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญา และประกาศผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้อง
พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป กล่าวเพิ่มเติมว่า การอภิปรายของ ส.ส. ทั้ง 5 คน แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาสังเวชนียสถาน อันเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ระลึกถึง ซึ่งการไปกราบไหว้ถือเป็นบุญที่เสริมสร้างศรัทธาของชาวพุทธ
ด้านนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ยืนยันว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญต่อศรัทธาของประชาชนในศาสนา พร้อมระบุว่าจะนำเรื่องเข้ากราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป