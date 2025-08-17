xs
xsm
sm
md
lg

“เจี๊ยบ” ซัด สส.นนท์ รุ่นน้องพรรคส้ม ขาดวุฒิภาวะสื่อสารถามกราบสังเวชนียสถานทำไม ชี้ละเอียดอ่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใส่กันเอง! “อมรัตน์” ซัด สส.นนทบุรี ปชน.มักง่าย หลังอภิปรายงบ 69 ตั้งคำถามไปกราบสังเวชนียสถานทำไม มองขาดวุฒิภาวะด้านการสื่อสาร ชี้ “ศาสนา” เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต่อให้ขอโทษแล้ว คนเสียความรู้สึกก็ไม่กลับมาดีขึ้น


วันนี้ (17 ส.ค.) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กเป็นคลิปวิดีโอ ที่นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระ 2 และ 3 ถึงงบประมาณสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าไปดูงานต่างประเทศแล้วไปกราบอะไรก็ไม่รู้ ท่านอยู่ประเทศไทยให้คนอื่นเขากราบไหว้ แต่พอท่านไปประเทศอื่น ท่านกลับไปกราบอะไรก็ไม่รู้ (สังเวชนียสถาน)

โดย นางอมรัตน์ แสดงความเห็นว่า เป็นสคริปต์อภิปรายของ สส.พรรคประชาชน ที่มักง่าย ขาดวุฒิภาวะ ขาดศิลปะในการสื่อสารการเมืองอย่างเหลือเชื่อ งานนี้เกินจากคำว่าไม่เหมาะสมไปไกล น่าผิดหวังมาก

เป็นเรื่องพื้นฐานที่วิญญูชนทั่วไปย่อมทราบดีว่าศรัทธาและความเชื่อเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เมื่อจำเป็นต้องพูดหรือวิจารณ์ต้องระมัดระวังเลือกถ้อยคำอย่างพิถีพิถันรอบคอบ ให้เกียรติ ไม่ให้รู้สึกไปลบหลู่สิ่งใด

เรื่องนี้แม้เจ้าตัวจะออกมาขอโทษภายหลัง อ้างเหตุว่ามีเจตนาเบื้องหลังที่ดี แต่ส่วนตัวดิฉันเห็นว่ายังเป็นคำขอโทษที่ไม่ทำให้คนที่เสียความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วจะรู้สึกดีขึ้นได้

กำลังโหลดความคิดเห็น