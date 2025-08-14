ผ้าเหลืองปลิวอีก!พระครูเจ้าอาวาสฯเชียงราย โดนร้องพันสีกาแหกพรรษาสึกแล้ว

เชียงราย - พระครูเจ้าอาวาสฯ-เลขาฯ เจ้าคณะตำบลเขตเมืองเชียงราย แหกพรรษาสึกอีกรายแล้ว..เผยถูกร้อง 3 เรื่อง อ้างแค่ซิ่งรถออกวัดตอนกลางคืน ขณะที่ชาวบ้านรู้ทีหลังเกี่ยวข้องพัวพันสีกาด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่าพระภิกษุที่มียศเป็นพระครูและมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลในเขต อ.เมืองเชียงราย และเป็นเจ้าอาวาสวัดชื่อดังในตำบลเดียวกัน มีอายุประมาณ 42 ปี ถูกร้องเรียนไปยังสำนักพระพุทธศาสนา จ.เชียงราย ได้ขอลาสิกขาออกไปในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สร้างความตกใจและเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งพระภิกษุและฆารวาสที่ต่างเคยเคารพศรัทธา
เจ้าคณะตำบลดังกล่าวกล่าวว่า เมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวมาแจ้งเรื่องถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการขับรถออกจากวัดในช่วงเวลากลางคืน ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแนะนำให้ลาสิกขาออกไปก่อน ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าคณะตำบลและผู้ปกครองก็ได้อนุญาตให้ลาสิกขาออกไปตามความประสงค์เมื่อเช้าวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นตนไม่ทราบรายละเอียดข้อร้องเรียน
เมื่อสอบถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพัวพันกับสีกาหรือไม่เจ้าคณะตำบลก็ตอบว่าตนเพิ่งมาทราบเรื่องนี้ภายหลังหลังจากเขาได้ลาสิกขาออกไปแล้ว
ด้านไวยาวัจกรของวัด อายุประมาณ 70 ปี กล่าวว่าตนได้รับแจ้งจากอดีตเจ้าอาวาสวัดว่าได้มีผู้ร้องเรียนจำนวน 3 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือมักขับรถออกจากวัดไปในยามค่ำคืนแต่ไม่ได้บอกในอีก 2 ข้อที่เหลือและไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับสีกาหรือไม่ แต่อดีตเจ้าอาวาสก็บอกยอมรับผิดทั้งหมดทุกเรื่องแล้าจากนั้นจึงได้ลาสิกขาออกไป
ต่อมาชาวบ้านมาทราบภายหลังหลังว่ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่จะเป็นอย่างไรและเป็นใครนั้นตนไม่ทราบเพราะเขาก็สึกออกมาเป็นฆารวาสแล้ว แต่เหตุการณ์ก็ทำให้คณะศรัทธาต่างเสียใจโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เพราะเขาบวชอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่อายุได้ 20 ปี จนเข้ารับตำแหน่งแทนเจ้าอาวาสรูปเดิมที่มรณะภาพ อย่างไรก็ตามสำหรับตนถือว่าเป็นส่วนบุคคลเพราะไม่ได้มีใครบังคับให้ไปทำอย่างนั้น และในช่วงที่ยังไม่มีเจ้าอาวาสตนและชาวบ้านพากันไปนอนเฝ้าวัดเพื่อให้เรื่องราวผ่านพ้นไปด้วยดีต่อไป.