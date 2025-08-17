xs
“สังเวชนียสถาน” เที่ยวตามรอยสถานที่สำคัญแห่งพุทธศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



การท่องเที่ยวในรูปแบบแสวงบุญและศึกษาต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา ต้องยกให้การไปเยือน “สังเวชนียสถาน” เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของพุทธศาสนิกชน

“สังเวชนียสถาน” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่งในประเทศเนปาลและอินเดีย มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา นับเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการตามรอยพระพุทธองค์ เพื่อเข้าใจในที่มาของพุทธศาสนา สัมผัสความสงบทางจิตใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือน

ขอชวนมารู้จักสังเวชนียสถาน ทั้ง 4 แห่ง

วิหารมหามายาเทวี (Photo: Frank Bienewald/Getty Images)
1. สวนลุมพินีวัน (สังเวชนียสถานแห่งที่ 1) สถานที่ประสูติ
ตั้งอยู่ในเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวพระพุทธเจ้า ที่นี่คือสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะใต้ต้นสาละ สถานที่นี้เต็มไปด้วยความสงบเงียบ มีสวนลุมพินีอันร่มรื่นและเสาหินของพระเจ้าอโศกที่เป็นสัญลักษณ์

สิ่งน่าสนใจในสวนลุมพินีก็มี วิหารมหามายาเทวี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ภายในพบภาพจำหลักศิลาพระนางสิริมหามายาทรงประสูติพระกุมาร และนมัสการรอยพระพุทธบาทน้อย ๆ ที่สันนิษฐานว่าพระเจ้าอโศกสร้างถวายเป็นพุทธบูชา สระโบกขรณี ที่พระนางมหามายาเคยทรงสนาน เสาพระเจ้าอโศก ที่มีข้อความจารึกว่า “ ณ ที่นี่ คือ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชกาลของพระองค์ ในพุทธศตวรรษที่ 3”

พระสงฆ์ สักการะที่พุทธคยา (Photo: Alison Wright/Corbis/Getty Images)
2.พุทธคยา (สังเวชนียสถานแห่งที่ 2) สถานที่ตรัสรู้
ตั้งอยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พุทธคยาคือสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์ สถานที่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก

มีสถานที่สำคัญ ได้แก่ “พระมหาเจดีย์พุทธคยา" อันงดงามที่เป็นมรดกโลก และเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ, “ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์” ต้นโพธิ์ที่สืบทอดมาจากต้นเดิม, “แม่น้ำเนรัญชรา” สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา และเปลี่ยนมาทรงดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ

ธรรเมกขสถูป (Photo: Kaveh Kazemi/Getty Images)
3.สารนาถ (สังเวชนียสถานแห่งที่ 3) สถานที่แสดงปฐมเทศนา
ตั้งอยู่ในเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สารนาถเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แก่ปัญจวัคคีย์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา

สถานที่สำคัญ อาทิ ธรรเมกขสถูป สถูปประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา, เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์, พิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล้ำค่า โดยเฉพาะหัวเสาของพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาที่งดงาม มีอายุกว่า 1,500 ปี

มหาปรินิพพานวิหาร (Photo: Creative Commons)
4.กุสินารา (สังเวชนียสถานแห่งที่ 4) สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ อินเดีย กุสินาราคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาละคู่ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระองค์ บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ เหมาะแก่การน้อมรำลึกถึงความไม่เที่ยง

นอกจากนี้ยังมีมหาปรินิพพานวิหาร ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างด้วยหินทรายแดง อายุกว่า 1,900 ปี ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีซากโบราณสถาน หมู่กุฏิสงฆ์สถูปเจดีย์ต่าง ๆ มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยโบราณนับพันปี ก่อนพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย

มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง (Photo: Creative Commons)

