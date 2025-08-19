"จุลพันธ์" เผยสรรพกรเตรียมใช้ e-Donation จัดการเงินบริจาควัดทั่วประเทศปีหน้า

"จุลพันธ์" เผยกรมสรรพากรเตรียมใช้ระบบ e-Donation สำหรับวัดรับเงินบริจาค เพื่อความโปร่งใส ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ เริ่มต้นปี 69 ล่าสุดมีวัดลงทะเบียนแล้วกว่า 2 หมื่นแห่ง ยังขาดอีก 4 พันกว่าแห่ง อยากให้เข้ามาร่วมทุกวัด
วันที่ 19 ส.ค. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีกรมสรรพากรมีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ในการรับเงินบริจาควัด องค์กรการกุศล ว่า ระบบนี้กรมสรรพากรได้ทำเสร็จมาในระยะหนึ่งแล้ว จะเริ่มใช้ต้นปี 2569 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการศาสนามีมากพอสมควร ซึ่งวิธีการนี้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ระบบทุกอย่าง สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ซึ่งจะมีบัญชีของทางวัดที่ลงทะเบียนกับภาครัฐ โดยกรมสรรพากร จะทำงานร่วมกับวัดทั่วประเทศ ขณะนี้มีวัดลงทะเบียนแล้วกว่า 20,000 แห่ง และยังขาดอยู่กว่า 4,000 แห่ง
ดังนั้นจึงอยากให้ทางวัดที่เหลือมาลงทะเบียนกับกรมสรรพากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์และในอนาคต หากประชาชนต้องการบริจาคในเรื่องของการศาสนาเพื่อบำรุงวัด หากบริจาคเป็นใบอนุโมทนาแบบเก่า ซึ่งเป็นแผ่นกระดาษ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้น ต้องบริจาคผ่านระบบ e-Donation และขอย้ำว่ากลไกจะช่วยให้วัดมีการบริหารงานที่โปร่งใสและ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนบริจาค สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นจึงเป็นกลไกที่กรมสรรพากรเดินหน้ามาระยะหนึ่งแล้วและเปลี่ยนกลไกลเป็นระบบภาคบังคับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส ย้ำว่าทุกวัดต้องมาลงทะเบียน ขณะนี้ดำเนินการไปร้อยละ 80 แล้ว เช่นเดียวกับสำนักสงฆ์ที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะต้องไปทำให้ครบถ้วนครอบคลุมถึงสำนักสงฆ์
ส่วนหากไม่ทำจะมีความผิดด้านใดนั้น นายจุลพันธ์กล่าวว่า ไม่มีความผิด แต่หากคนไทยคนไหนที่จะบริจาคเป็นเงินสดก็สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถหักรถหย่อนภาษีได้ ซึ่งกลไกการตรวจสอบไม่สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ ดังนั้นจึงขอรณรงค์ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องกันทุกคน