เตรียมตัวให้พร้อม! สรรพากรประกาศ ปี 2569 บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี ต้องใช้ e-Donation เท่านั้น

กรมสรรพากรออกประกาศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป ผู้ที่บริจาคให้วัด มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การต่างๆ ต้องผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. เพจ "กรมสรรพากร (The Revenue Department)" ได้ออกประกาศระบุว่า “ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป การบริจาคให้แก่วัดวาอาราม รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การต่างๆ เพื่อหักลดหย่อนภาษีต้องดำเนินการผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เท่านั้น”
สำหรับระบบ e-Donation เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยกรมสรรพากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริจาคระหว่างผู้รับบริจาคกับผู้บริจาค โดยเมื่อมีการบริจาคเกิดขึ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งตรงไปยังกรมสรรพากรทันที ผู้บริจาคจึงไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จเพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง