หลวงพ่ออลงกต สั่งปิดบัญชีรับบริจาค “หมอบี” เด็ดขาด! แนะบริจาคตรงวัดผ่าน e-Donation ยันหากผิดจริงเอาผิดแน่

ลพบุรี - หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แถลงชัดบัญชีรับบริจาคผ่าน “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ไม่มีอีกต่อไป ขอญาติโยมทำบุญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น พร้อมย้ำหากตรวจสอบพบผิดจริง เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เวลา 14.00 น. วันนี้( 7 ส.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมคณะสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าวกรณีนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงินเข้าวัด
ในการแถลงข่าวมีพระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ทนายเกิดผล แก้วเกิด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
หลวงพ่ออลงกต เปิดเผยว่า บัญชีบริจาคใด ๆ ที่ไม่อยู่ในระบบ e-Donation จะไม่มีการเปิดอีกต่อไป โดยขอให้ญาติโยมร่วมทำบุญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้อย่างโปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยฐานข้อมูลของกรมสรรพากร จะสามารถเชื่อมโยงเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลผู้บริจาค
“บัญชีที่เปิดในชื่อบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบัญชีหมอบี ขอสั่งให้ปิดทันที และจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดใหม่อีกแล้ว ขอให้ญาติโยมบริจาคเข้าวัดโดยตรงผ่านบัญชีที่วัดรับรอง หรือผ่าน e-Donation เท่านั้น”
พร้อมย้ำว่า ขณะนี้วัดอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับหมอบี หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง โดยจะปรึกษาทนายความและคณะกรรมการวัดก่อนดำเนินการตามขั้นตอน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวในโซเชียลว่า หมอบีนำเงินบริจาคไปซื้อรถ บ้าน หรือกระเป๋าแบรนด์เนม หลวงพ่ออลงกตระบุว่า “ไม่ทราบ ไม่ขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวของเขา แต่หากผิดจริง วัดจะไม่ละเว้น และดำเนินคดีแน่นอน”