“อรรถกร” โชว์แผ่นพับต้านสารเร่งเนื้อแดง ลั่น “หมูธรรมชาติอร่อย ปลอดภัยกว่า”

รมว.เกษตรฯ โชว์แผ่นพับต้านสารเร่งเนื้อแดง ลั่น “หมูธรรมชาติอร่อย ปลอดภัยกว่า”ชี้ อย่าไปฝืนธรรมชาติ อันตรายจะตกที่ผู้บริโภค
เมื่อวันที่ (18 ส.ค.) ระหว่างที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อเปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”โดยภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หนึ่งในนั้นคือบูธของกรมปศุสัตว์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้ สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยนายอรรถกรได้เข้าเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียด พร้อมกล่าวกับสื่อมวลชนว่า
“หมูที่อยู่ในรูปนี้ที่มันมีกล้ามใหญ่ ๆ แบบนี้เป็นเพราะมันถูกฝืนธรรมชาติ และสารที่ไปทำให้มันมีกล้าม ผมยืนยันว่า ไม่ได้อร่อยเท่ากับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ และที่สำคัญคือ มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภค“
โดยนายอรรถกร ยังได้แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงแก่สื่อมวลชน และกล่าวยืนยันจุดยืนเดิมของกระทรวงเกษตรฯ และกรมปศุสัตว์ ในการปกป้องผู้บริโภคจากการใช้สารเร่งเนื้อแดง เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของประชาชนคนไทย