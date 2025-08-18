"อรรถกร" เปิดโครงการทำหมันสุนัข-แมวฟรีที่ตาก "ภาคภูมิ" เผย ตรงใจชาวบ้านสะท้อนนโยบายเข้าถึงจริง

รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า จ. ตาก "ภาคภูมิ" เผย ตรงใจชาวบ้าน สะท้อนนโยบายเข้าถึงจริง ลดภาระค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาสัตว์จรจัด
วันที่ (18 ส.ค. 68) ที่เทศบาลตำบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอิทธิ ศิริลัทธยากร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม(กธ.)ให้การต้อนรับ
โดยนายอรรถกร โครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ เป็นอีก 1 นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการให้บริการพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสุนัข - แมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาและควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อสู่คนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตากที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีความเสี่ยงที่โรคจะข้ามพรมแดนเข้ามาได้ตลอดเวลา การควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง และได้น้อมนำพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และตั้งเป้าหมายขยายผลโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 30%
รมว.อรรถกร กล่าวว่า โครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ และได้รับการดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง และลดความกังวลในผลกระทบจากปัญหาประชากรสัตว์จรจัด และโรคติดต่อ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน อาทิ จังหวัดตาก กรมปศุสัตว์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ผมเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชากรสุนัขและแมว และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดตาก รวมถึงทั่วประเทศ
ด้านนายภาคภูมิ กล่าวว่า วันนี้ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งตนก็แปลกใจที่พอมีประกาศจากกรมปศุสัตว์จังหวัด ชาวบ้านก็นำสัตว์เลี้ยงมาร่วมโครงการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นความต้องการของประชาชนที่ทำให้พวกเขาตื่นตัว คลีนิกทำหมันหมาแมวถือเป็นนโยบายที่ดีและเข้าถึงประชาชนของ รมว.อรรถกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และพรรคกล้าธรรม จะขับเคลื่อนทำโครงการดี ๆ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ตามแนวทางที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กำชับให้ทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข ค่าใช้จ่ายน้อยลง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อาทิ การติดต่อ อาการในคน ขั้นตอนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังมีการแจกอาหารสุนัข และยาหยอดป้องกันเห็บหมัดให้แก่ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการอีกด้วย