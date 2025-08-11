xs
“สมศักดิ์” สั่งรับมือพิษสุนัขบ้าสมุทรปราการ หลังประกาศเขตโรคระบาด – เร่งให้ความรู้ประชาชน มั่นใจวัคซีนเพียงพอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สมศักดิ์”สั่งรับมือพิษสุนัขบ้าสมุทรปราการ หลังประกาศเขตโรคระบาดในบางพลี–บางบ่อเร่งให้ความรู้ ลดความตระหนก ย้ำโรงพยาบาลบางพลีมีวัคซีน 975 โดส พร้อมบริการแนะประชาชนยึดหลัก “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางพลี ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ “โรคพิษสุนัขบ้า” หลังพบสุนัขป่วยในพื้นที่ตำบลบางปลา อ.บางพลี และมีแนวโน้มแพร่ระบาดในตำบลบางเสาธง ตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าให้รับทราบแล้ว โดยประเทศไทยในปี 2568 พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 7 ราย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา (2 ราย) ตาก และระยอง ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 ถึง 3 เท่าตัว ทั้งนี้ ในปี 2568 ยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรปราการ แต่ในปี 2567 ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย เป็นชายอายุ 59 ปี ถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดแต่ไม่ได้รับวัคซีน

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการ ให้ประสานแจ้งอำเภอทุกแห่ง เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข่าวสารที่ถูกต้องและลดความวิตกกังวล เร่งให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันสัตว์กัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเวชภัณฑ์วัคซีนให้การดูแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในคนไว้พร้อม ซึ่งโรงพยาบาลบางพลีมีวัคซีนเพียงพอกับการให้บริการผู้ที่ถูกหมาแมวกัดข่วนทุกคน โดยข้อมูลวัคซีนที่อยู่ในคลังยารพ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 975 โดส พร้อมทั้งอิมมูโนโกลบุลินไว้ให้ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งในกรณีฉุกเฉินสามารถระดมจากอำเภออื่นได้ทันที

ทั้งนี้การติดเชื้อในคนเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลักคือ การถูกหมาแมวกัดแล้วไม่ได้ล้างแผล ไม่ไปพบแพทย์ และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตบางรายเป็นผู้ที่รักสัตว์และชอบเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยง โดยขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

“สำหรับประชาชน หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ให้รีบดำเนินการตามหลัก "ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ" โดยทันที นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงควรนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ให้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้“นายสมศักดิ์กล่าว

