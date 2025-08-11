“สว.ภิญญาพัชญ์” หวั่น ไทยนำเข้าเนื้อหมูปนสารเร่งเนื้อแดง แลกดีลภาษีทรัมป์ ชี้ 160 ประเทศทั่วโลกยังห้ามใช้เด็ดขาด แต่ รบ.กลับเอาสุขภาพคนทั้งไทยไปแลก

วันนี้ (11 ส.ค.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลไทยเจรจากับสหรัฐอเมริกา เพื่อลดอัตราภาษีตอบโต้ หรือภาษีทรัมป์ ว่า หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ อาจนำไปสู่การเปิดทางให้มีการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงด้วยการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Ractopamine) เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้ ซึ่งนอกจากกระทบกับเกษตรกรไทยแล้ว ผู้บริโภคชาวไทยอาจจะมีความเสี่ยงด้วย
“รัฐบาลต้องไม่ประมาทเด็ดขาด เรื่องนี้ไม่ควรถูกพิจารณาแบบผิวเผินหรือมองเพียงผลประโยชน์ทางการค้าระยะสั้น เพราะสิ่งที่ต้องแลกอาจเป็นสุขภาพของประชาชนและความยั่งยืนของเกษตรกรรมไทย” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า สารเร่งเนื้อแดง ถูกใช้ในบางประเทศ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อสัตว์ ลดไขมัน และเพิ่มปริมาณเนื้อแดง แต่ในประเทศไทย รวมถึงอีกกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป จีน รัสเซีย และญี่ปุ่น ได้มีคำสั่งห้ามใช้และห้ามนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง เนื่องจากมีข้อกังวลด้านสุขภาพในผู้บริโภค เช่น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันสูง หรืออาการแพ้รุนแรง โดยประเทศไทยได้ประกาศห้ามทั้งในกระบวนการผลิต และการนำเข้าอาหารที่มีสารตกค้าง ผ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของกรมปศุสัตว์มา 30 ปีแล้ว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า หากยอมให้มีการเปิดทางนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงได้จริง ถือเป็นการบั่นทอนมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของประเทศ และอาจนำไปสู่การที่เกษตรกรไทยกดดัน ต้องหันมาใช้สารเร่งเนื้อแดงบ้างในอนาคต เพื่อแข่งขันกับต้นทุนที่ถูกลงของสินค้านำเข้า
“ดิฉันมองว่าไม่ใช่แค่การลดมาตรฐานความปลอดภัย แต่ยังเป็นการทำลายเกษตรกรไทยอย่างเลือดเย็น ระบบฟาร์มปศุสัตว์ของเราจะต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งด้านต้นทุนการผลิตและจริยธรรม ดิฉันขอยกตัวอย่าง ประเทศฟิลิปปินส์ที่เคยอนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ ก็ทำให้ราคาหมูในประเทศพุ่งสูงขึ้นถึง 15–30% ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ไม่ควรถูกละเลยในการเจรจา เพราะอาจต้องแลกมาด้วยปัญหาเรื้อรังในระยะยาว ซึ่งคนไทยทุกคนจะต้องแบกรับ ตนขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนแนวทางการดำเนินการ และให้ความสำคัญกับเสียงของเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศ