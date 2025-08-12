"ภูมิธรรม" เป็นปธ.พิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รักษาการนายกฯและภริยา เป็นปธ.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2568
วันนี้ (12ส.ค.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (12 สิงหาคม 2568) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางอภิญญา เวชยชัย ภริยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธี
เมื่อรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และภริยาเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา ประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ประธานศาลฎีกา และประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้น รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และภริยา นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 194 รูป เป็นอันเสร็จพิธี
นายจิรายุ ยังเปิดเผยว่า วันนี้ (12 สิงหาคม 2568) เวลา 08.30 น. ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 โดยมีนางอภิญญา เวชยชัย ภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและภริยา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
ชุดที่ 1 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี”
ชุดที่ 2 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและภริยา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและภริยา”
ชุดที่ 3 ภริยารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยารองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม "คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี"
จากนั้น รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ เสร็จพิธี