xs
xsm
sm
md
lg

"อิ๊งค์" ไม่ตอบ กระแสลาออกก่อนศาลฯ วินิจฉัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทองธาร” ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม กระแสข่าวลาออกก่อนศาล รธน.วินิจฉัย

วันนี้(12 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ท้องสนามหลวง

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทันทีที่ นางสาวแพทองธาร พบผู้สื่อข่าว บอกเพียงสั้น ๆ ว่า “คิดถึงนะ”

ส่วนกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสิน คดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นางสาวแพทองธารยิ้ม ไม่ตอบคำถาม และเดินทางขึ้นรถทันที

กำลังโหลดความคิดเห็น