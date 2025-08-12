"อิ๊งค์" ไม่ตอบ กระแสลาออกก่อนศาลฯ วินิจฉัย

“แพทองธาร” ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม กระแสข่าวลาออกก่อนศาล รธน.วินิจฉัย
วันนี้(12 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ท้องสนามหลวง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทันทีที่ นางสาวแพทองธาร พบผู้สื่อข่าว บอกเพียงสั้น ๆ ว่า “คิดถึงนะ”
ส่วนกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสิน คดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นางสาวแพทองธารยิ้ม ไม่ตอบคำถาม และเดินทางขึ้นรถทันที