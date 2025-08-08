“รมว.นฤมล”นำ ศธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568

วันนี้( 8 ส.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
โดย ศ.ดร.นฤมล ในฐานะประธานในพิธี ได้นำคณะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 109 รูป ร่วมสวดมนต์ จากนั้นประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ต่อมาเวลา 08.09 น. ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 94 รูป
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 9–15 สิงหาคม 2568