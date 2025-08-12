”จุลพันธ์“ เผย ครม สัปดาห์หน้าเร่งขั้นตอนจ่ายเยียวยาผลกระทบชายแดน ยันมีงบเพียงพอไม่ต้องโยกงบกระตุ้นเศรษฐกิจมาช่วย

”จุลพันธ์“ เผย ครม สัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเร่งขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยันมีงบเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องโยกงบกระตุ้นเศรษฐกิจมาช่วย โยนมหาดไทยแจงแนวคิดจ่ายเงินค่าตอบแทน ชรบ.ทั่วประเทศ
วันนี้(12 ส.ค.) ภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวธีระรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พูดคุยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากนั้นนายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า สำหรับการเพิ่มวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ก็จะมีการพิจารณาตามขั้นตอน หากแต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามา และมีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ซึ่งการเบิกจ่ายที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีติดขัดในด้านใด
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไปจะมีการเพิ่มวงเงินเยียวยานั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้กำลังพูดคุยอยู่ และจากการหารือดังกล่าวกับนายภูมิธรรม ก็เน้นในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน คือต้องผ่านในเรื่องของงบประมาณ แหล่งเงิน กองทุนที่ถือไว้และเงินเยียวยา โดยกรมบัญชีกลางอาจจะต้องเว้นระเบียบบางข้อ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะไม่ได้เร็วทันใจ แต่ก็จะพยายามทำให้ทัน ในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะต้องเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่งบกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินที่เหลืออยู่จะมีการเปลี่ยนแปลง นำมาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ชายแดนได้หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สามารถทำได้แต่ยังไม่จำเป็น เพราะมีกลไกงบประมาณและมีแหล่งเงินที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ ณ จุดนั้น และย้ำว่าเงินที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนเพียงพออยู่แล้ว แต่จะใช้จากแหล่งไหนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะบริหารจัดการ
ส่วนเงินค่าตอบแทนชุดรักษาความ ปลอดภัย หรือ ชรบ. จะให้เฉพาะในพื้นที่เหตุการณ์ปะทะใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องรอให้มีมาตรการออกมาก่อน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วนรัฐบาลมีแนวคิดจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ชรบ. ทั่วประเทศใช่หรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนเองไม่ทราบ และให้ไปถามทางกระทรวงมหาดไทย