ครั้งแรกในไทย! กับ “READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง” ให้ฟิต & เฟิร์ม

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล "READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง" ซึ่งเป็นงานที่เชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนแตกต่างกันอย่าง “การอ่าน" และ "การออกกำลังกาย" เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในมิติที่ลึกกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยทั้งสองหน่วยงานจะสานต่อความร่วมมือต่อไปในระยะยาว เพื่อร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้กิจกรรมการอ่าน การเรียนรู้ การเล่น และการเคลื่อนไหว สามารถไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ

ด้าน นายวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กล่าวเสริมว่า READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง ในครั้งนี้ ทีเค พาร์ค ต้องการเปลี่ยนภาพจำของการอ่านและการเรียนรู้ จากกิจกรรมที่นิ่งเงียบ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุก มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผ่าน 8 กลุ่มกิจกรรมหลัก ได้แก่ Book Showcase, Art & Craft, Workshop, Exhibition, Book Swap, Reading Space, Special Talk และ Live Music ซึ่งเชื่อมโยงทักษะการอ่านเข้ากับการคิด วิเคราะห์ การลงมือทำ และการพักผ่อนในแบบสร้างสรรค์

ทีเค พาร์ค ปลุกพลังสมองกลางสนามกีฬา กับ “READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง” พลิกโฉมเทศกาลหนังสือไทยก้าวทันเทรนด์โลก ปลุกการอ่านและการเรียนรู้ให้สนุกเหมือนออกกำลังกาย - เพิ่มพลังสมองให้ฟิต & เฟิร์มดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า ในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีและหน้าจอมากขึ้น ส่งผลให้การอ่านหนังสือเล่มหรือเนื้อหาเชิงลึกลดลงอย่างเห็นได้ชัด การจัดงาน “READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง” จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะปลุกพลังการอ่านและสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดย ทีเค พาร์ค เลือกจัดที่สนามกีฬา เพื่อสะท้อนแนวคิดว่า “สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อ ยิ่งใช้ ยิ่งแข็งแรง” และนับเป็นเทศกาลหนังสือแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นภายในสนามกีฬาที่ใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนิทรรศการ เสวนา เวิร์กช็อป เกม ศิลปะ ดนตรี รวมกว่า 50 กิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายความคิด ถ่ายทอดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับพันธกิจแห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ดำเนินอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปีภายในงาน ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่ใคร ๆ ก็ร่วมสนุกและเรียนรู้ได้ อาทิ1. LIVE AND LEARN: นิทรรศการมีชีวิต เปิดพื้นที่ให้ความคิดได้เคลื่อนไหว กิจกรรมที่ต่อยอดจากการอ่านเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ประกอบด้วย 10 กิจกรรมไฮไลต์ ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกใช้สมองแบบ 360 องศา ทั้งการคิด วิเคราะห์ ลับสมอง ประลองปัญญา และเสริมสร้างจินตนาการ2. ILLUSTRATION COVER: นิทรรศการปกวาดมือ ถ่ายทอดจินตนาการผ่านสีสันและเส้นสาย ภายใต้แนวคิด Cover is Art, Book is Idea จัดแสดงปกหนังสือวาดมือหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ปกนิทานน่ารัก เรียบง่ายสำหรับเด็ก ไปจนถึงปกหนังสือผู้ใหญ่ที่สะท้อนแนวคิดลึกซึ้ง เพื่อถ่ายทอดงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากนักเขียน ตีความโดยนักวาด และส่งต่อแรงบันดาลใจสู่นักอ่าน3. Workshop Zone: เวิร์กช็อปฝึกสมอง ประลอง(งาน)ฝีมือ กระตุ้นสมองซีกขวา กับกิจกรรม DIY และศิลปะหลากรูปแบบ เช่น ปั้นกระดาษให้เป็นเรื่อง ทำพวงกุญแจเรซิ่น ดัดดอกไม้ลวดกำมะหยี่ ประดิษฐ์เครื่องประดับเรซิ่น ไปจนถึงการปรุงกลิ่นเฉพาะตัว เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการใช้มือที่สัมพันธ์กับสมอง4. Book Swap: มุมแบ่งปัน เชื่อมโยงนักอ่านผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือ พื้นที่แห่งการแบ่งปัน โดยผู้ร่วมงานสามารถนำหนังสือที่ชื่นชอบและอ่านจบแล้วมาแบ่งปัน พร้อมเขียนข้อความบอกเล่าเหตุผลว่าเหตุใดจึงอยากส่งหนังสือเล่มนี้ให้ผู้อื่นได้อ่านต่อ และสามารถเลือกหนังสือเล่มอื่นกลับไป เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันในชุมชนนักอ่าน5. READING SPACE: พื้นที่พักผ่อน หย่อนใจ ให้สมองได้ผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือเล่มโปรด พื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบพร้อมหนังสือที่คัดสรรมาแล้วกว่า 100 เล่ม ที่ให้อ่านได้อย่างจุใจตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา Read Talk โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “กว่าจะมาเป็นภาพประกอบหนังสือและเบื้องหลังการทำงาน ของนักวาดภาพประกอบ” โดย อนุสรณ์ ผสมกิจ “Happiness Valley: การสร้างนิเวศการท่องเที่ยว+การเรียนรู้ชุมชน” โดย พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาว “เคล็ดลับการใช้ศาสตร์ Neuroscience กับการสร้างสรรค์ตัวละครให้โดนใจ”โดย นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง นักเขียน แอดมินเพจหมอตุ๊ด “อ่านอย่างไรให้เป็นตัวเอง : การอ่านสู่คลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจในสังคม Booktok/Bookgram” โดย อาทิตยา พุฒซ้อน หรือ นุ๊ก 3n.bookstagram และ สหัสวรรษ ธนสุขสวัสดิ์ หรือ เวฟ justread.co.th“ที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับรูปแบบการจัดเทศกาลหนังสือให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น โดยเลือกใช้พื้นที่กลางแจ้งหรือสถานที่สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าถึงหนังสือได้ง่าย และสัมผัสประสบการณ์การอ่านที่มีชีวิตชีวา เช่น “Seoul Outdoor Library” ในเกาหลีใต้ ที่นำห้องสมุดไปจัดกลางสวนสาธารณะเพื่อสร้างบรรยากาศการอ่านที่เป็นมิตรและร่วมสมัย, “London Literature Festival” ณ Southbank Centre ในอังกฤษ ซึ่งจัดเทศกาลหนังสือริมแม่น้ำเทมส์ ผสมผสานดนตรีและงานศิลป์ หรือ เทศกาลหนังสือกลางแจ้ง “Partir en Livre” ในฝรั่งเศส ที่ยกงานหนังสือไปจัดบนชายหาดและสวนสาธารณะ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการอ่านให้น่าสนุก ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้สะท้อนทิศทางเดียวกับทีเค พาร์ค ที่มุ่งสร้างพื้นที่อ่านหนังสือและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดกรอบ เปิดกว้าง สร้างแรงบันดาลใจ และดึงดูดผู้คนให้กลับมารักการอ่านอีกครั้ง” นายวัฒนชัย กล่าวเทศกาล READ FEST: EXERCISE IDEAS ออกกำลังกายสมอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ติดตามรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: เพจ TK Park อุทยานการเรียนรู้ และ Facebook: เพจ: Book Festival