เริ่มแล้ว!! งาน “The Nova Symposium” มุ่งผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ณ ไบเทคบางนา ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด เผยเทรนด์การก่อสร้างปี 2567 จะมุ่งตามแนวทางเวทีการประชุมสหประชาชาติ COP27 - COP28 จากถ้อยแถลงของรัฐบาลที่ได้แสดงจุดยืนของประเทศไทย ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 และเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายในปี ค.ศ. 2050 ในขณะที่องค์กรระดับบิ๊กของเมืองไทยหลายองค์กร พร้อมเป็นแรงกระเพื่อมให้รัฐบาล มุ่งเป้าให้ได้ตามที่ประกาศไว้ ด้วยการตั้งเป้าของตนเองว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ใน ค.ศ. 2030ทั้งนี้ ปัจจัยหลายด้านที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อาทิ ความรู้ ความเข้าใจ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกทั้ง Supply Chain ที่จะช่วยการสนับสนุนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ยังมีไม่มากพอรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นEEC Academy หน่วยงานภายใต้บริษัท EEC Group กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบและที่ปรึกษางานวิศวกรรมชั้นนำ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้จับมือกับ ASHRAE Thailand องค์กรผู้กำหนดมาตรฐานระบบปรับอากาศระบายอากาศรวมถึงการใช้พลังงานระดับโลก สาขาประเทศไทย จัดงานสัมมนานานาชาติ “The Nova Symposium 2024” ในหัวข้อ “The Net-zero Carbon Transition” ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ แก้ไข สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง โดยงาน “The Nova Symposium 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม Avani Sukhumvit, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และโครงการ The Forestiasโดยวันที่ 10 กรกฎาคม จะเป็น Dinner Talk “Thailand Carbon ready” สำหรับกลุ่มผู้นำองค์กร ผู้กำหนดนโยบายและ Decision Maker ได้รับเกียติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวในหัวข้อ “Thailand Carbon Ready” พร้อมเสวนา โดยกลุ่มผู้นำสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย อาทิ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ (กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นต้นวันที่ 11 กรกฎาคม International Conference หัวข้อ “The Net-zero Carbon Transition” รวมกูรู และผู้นำของวงการอย่างครบถ้วน ถ่ายทอดแง่คิด มุมมองต่างๆ ให้ผู้ลงมือปฏิบัติได้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกรียติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดและกล่าวในหัวข้อ The Net-zero Carbon Transition นอกจากนี้ Mr.Ashley Lane จากบริษัท Foster + Partners ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบชั้นนำของโลกทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรยายในหัวข้อ “Near-zero Emission and Resilient Building” Mr.Hassan Younes จากบริษัท GRFN ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้พลังงานของอาคาร ในหัวข้อ Building Energy Efficiency and Sustainable Cooling System Mr.Anis Zaman จาก UN ESCAP คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในหัวข้อ Alternative and Innovative Energy เป็นต้นนอกจากนี้ จะได้พบกับส่วนแสดงพิเศษนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า 17 บูธ พบไฮไลท์! One Stop Carbon Experts เป็นการจับมือกันระหว่าง EEC Academy และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ OKMD เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถลดคาร์บอนได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ครบ จบ ที่เดียว และ AI Platform ที่มาช่วยตอบคำถามเรื่องคาร์บอนในงานวันสุดท้ายของงาน วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นกิจกรรม Technical Tour “The Forestias” ออกแบบโดย Foster + Partners ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ วางผังและงานสถาปัตยกรรม โครงการต้นแบบ เน้นในเรื่องของธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว การวางผังและก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นโครงการจริงและผลตอบรับของโครงการ โดยคุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Forestias และกรรมการบริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด“ตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่คนไทยจะได้เปิดรับองค์ความรู้ในด้านนี้มากขึ้น การที่ไทยจะไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนใน ค.ศ. 2050 ได้ ต้องเกิดจากความพร้อมทั้งของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งด้านนโยบาย แผนงาน และการลงมือปฎิบัติ ซึ่งงาน The NOVA Symposium 2024 จะเป็นงานแรกของไทยที่สร้างโอกาสให้ Key Player ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มา Connect กัน ตามจุดประสงค์ตั้งแต่แรกของ The NOVA Community ที่เชื่อว่า การ Connect The I Dot จะนำไปสู่คำตอบที่นำไปใช้ปฏิบัติได้ทันที ในงานนี้ยังมีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและประสบความสำเร็จ จับต้องได้จริง มาช่วยซัพพอร์ตแนวคิดนี้ให้สำเร็จด้วย ดร.เกชา กล่าวทิ้งท้าย