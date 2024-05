สัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024 ดันไทยยืนหนึ่ง “Low Carbon Society”

จับมือจัดสัมมนานานาชาติหัวข้อระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2567 เสริมองค์ความรู้ด้านลดการปล่อยคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างไทย ตามแนวเทรนด์โลกและสอดรับนโยบายภาครัฐจากเวที COP 27 - COP 28 ผ่าน 3 กิจกรรม คือ Exclusive Dinner Talk -- International Conference - Technical Tour คาดตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน มุ่งเป้าสังคมคาร์บอนต่ำ “Low Carbon Society” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญวงการวิศวกรรมก่อสร้าง เผยมุมมองธุรกิจก่อสร้างปี 2567 สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ปีนี้นับว่าซบเซา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายราย ประสบปัญหาด้านตลาดและกำลังซื้อ นอกจากนี้ โครงการใหญ่ระดับเมกะโปรเจคของรัฐบาลชะลอการลงทุน หลายโครงการสะดุด ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องหยุดชะงัก อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาเมืองใหม่ภาคตะวันออก สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจก่อสร้างปี 2567 ต่ำกว่าคาดการณ์หลายแสนล้านบาทสำหรับเทรนด์การก่อสร้างในปี 2567 จะมุ่งตามแนวทางเวทีการประชุมสหประชาชาติ COP27 - COP28 จากถ้อยแถลงรัฐบาลแสดงจุดยืนของประเทศไทย ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายในปี ค.ศ. 2050ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งลดคาร์บอน แต่ทั้งโลกต้องช่วยกัน จึงทำให้เกิด Green Finance โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้การสนับสนุนทางการเงินกับประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมการลงทุนลดคาร์บอน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเรื่องพลังงานสีเขียวให้มากขึ้น เพราะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอีกหลายประเทศ จะมีเงื่อนไข Global Policy แหล่งพลังงานของไทยต้องเป็นพลังงานสีเขียว เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ถ้าประเทศไทยไม่มีพลังงานสีเขียวรองรับ นักลงทุนก็จะมองหาแหล่งลงทุนใหม่แทน”อีกหนึ่งเทรนด์ที่สำคัญ คือ การก่อสร้างอาคารนอกจากวัสดุต้องลดการปล่อยคาร์บอนแล้ว การใช้พลังงานในอาคารต้องลดการปล่อยคาร์บอนด้วย ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวทำให้เกิดปรากฏการณ์การย้ายออกจากอาคารที่ปล่อยคาร์บอนสูง ไปสู่อาคารที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ อาทิ โครงการ ONE BANGKOK เป็นอาคารคาร์บอนต่ำ สำนักงานจำนวนมากย้ายเข้าสู่โครงการนี้เมื่อเทรนด์โลกก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) EEC Academy หน่วยงานภายใต้บริษัท EEC Group กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบและที่ปรึกษางานวิศวกรรมชั้นนำ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจับมือกับ ASHRAE Thailand องค์กรผู้กำหนดมาตรฐานระบบปรับอากาศระบายอากาศรวมถึงการใช้พลังงานระดับโลก สาขาประเทศไทย จัดงานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024 หัวข้อ “The Net-zero Carbon Transition”ดร.เกชา กล่าวถึงงานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024 ว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน Nova Build Expo 2023 ทำให้ EEC Academy ในฐานะองค์กรที่มีความรู้ในภาคธุรกิจ การก่อสร้าง และรู้เทรนด์การก่อสร้างในอนาคตต้องปรับตัวรับกับ Net-zero Carbon จึงต้องการผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคมนี้ ตลอด 3 วันของการจัดงานผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้ฟังเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้พบปะกับบูธที่พร้อมถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยลดคาร์บอนวันที่ 10 กรกฎาคม พบกับ Exclusive Dinner Talk: Thailand Carbon Ready ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท งานเสวนาเพื่อสำรวจความพร้อมของประเทศไทย เช่น นโยบาย เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงขององค์ความรู้ พร้อมร่วมแสดงจุดยืนและความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนวันที่ 11 กรกฎาคม พบกับ International Conference: The Net-zero Carbon Transition ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา งานสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคารคาร์บอนต่ำ การบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทำความเย็นอย่างยั่งยืน และพลังงานทางเลือกที่เหมาะกับประเทศไทย พร้อมส่วนแสดงพิเศษนวัตกรรมและเทคโนโลยี กว่า 18 บูธ พบไฮไลท์! One Stop Carbon Experts เป็นการจับมือกันระหว่าง EEC และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ OKMD เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถลดคาร์บอนได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ครบ จบ ที่เดียว และ AI Platform ที่จะมาช่วยตอบคำถามเรื่องคาร์บอนในงานด้วยวันที่ 12 กรกฎาคม พบกับการ Technical Tour ณ The Forestias บางนา นำไปชมโครงการจริงที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยดร.เกชา กล่าวทิ้งท้าย “ทุกวันนี้ทุกคนรู้จักโลกร้อน โลกเดือดกันมามากแล้ว แต่ธุรกิจไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร ซึ่งงานสัมมนานี้จะมีคำตอบให้ เพื่อผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริง งานสัมมนานี้ ก่อให้เกิด The Nova Community เชื่อมโยงผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการลดคาร์บอนมาไว้รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวการปฏิบัติติ ซึ่งจะช่วยให้ Carbon net-zero สามารถเกิดขึ้นได้จริง”งานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024 หัวข้อ “The Net-zero Carbon Transition” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ตลอด 3 วันของการจัดงานผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับวิทยากร Best Practice ที่จะช่วยแนะนำวิธีการลดคาร์บอนตามแต่ธุรกิจ และยังได้พบปะกับบูธที่พร้อมถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยลดคาร์บอน ตลอด 3 วันของการจัดงานคาดว่าผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน