Sea (ประเทศไทย) เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเยาวชนไทย ต่อยอดบอร์ดเกมการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” สู่การแข่งขัน “Wishlist Thailand Tournament2024” ครั้งแรก

การแข่งขัน “Wishlist Thailand Tournament 2024” ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ TK Park และร้านบอร์ดเกม นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีกรุงเทพมหานครฯ เป็นพันธมิตรที่ร่วมให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินในโรงเรียนและร่วมมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้งในระดับโรงเรียนและบุคคลทั่วไป

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา ช้อปปี้ และซีมันนี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบ่มเพาะทักษะความรู้ ทักษะ และทัศนคติทางการเงินที่ดีในคนไทยตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมและภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีในสังคมไทย จึงริเริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึงริเริ่มพัฒนาซึ่งมีการจัดการแข่งขันระดับประเทศเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวบนเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางการเงินในโลกที่เปลี่ยนไป” ซึ่งจัดขึ้นภายในงานฯว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีความผันผวน การเรียนรู้ทางด้านการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่อายุยังน้อยจึงมีความจำเป็นต่อเยาวชน เพื่อให้มีทักษะด้านการเงินและภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี อันจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการบริหารการเงินส่วนบุคคล นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี“จุดเด่นของบอร์ดเกมการเงิน ‘Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน’ คือสามารถเล่นร่วมกันได้ระหว่างผู้เล่นทุกช่วงวัยก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเงิน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกลไกของบอร์ดเกม อาทิ การบริหารรายรับ การจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่าย การบริหารจัดการสภาพคล่อง การบริหารจัดการหนี้สิน การหารายได้เพิ่มเป็นต้น โดยเป็นพื้นที่จำลองให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนการวางแผนทางการเงินอย่างสนุกสนาน ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินที่ดี โดย Sea (ประเทศไทย) ริเริ่มพัฒนาบอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (IBGL) Wizard of Learning Money Coach และ Inskru กระทั่งเกิดเป็นบอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสู่เวอร์ชันที่สองแล้ว”ปัจจุบัน บอร์ดเกมการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” ได้รับการแจกจ่ายสู่โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านบอร์ดเกมชั้นนำแล้ว จำนวน 500 กล่อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งยังได้เผยแพร่บอร์ดเกมดังกล่าวในฉบับ “ Print & Play” ผ่านเว็บไซต์ Sea Academy ขณะนี้มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 1,100 ครั้งภายในงาน Wishlist Thailand Tournament 2024 ยังมีหน่วยงานอีกมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้นำบอร์ดเกมการเงินมาร่วมจัดแสดงและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองเล่น ตลอดจนร่วมเสวนาบนเวทีหลักผยวิสัยทัศน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการมุ่งให้เกิดความอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงปัญหาภาคการเงินของคนไทย อาทิ ปัญหาหนี้เสียและหนี้นอกระบบ ทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมการเงินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เชาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะดังกล่าวและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันด้านการเงินกล่าวว่า ครอบครัวคนไทยมักไม่พูดคุยเรื่องการเงินร่วมกัน การส่งเสริมให้ผู้ปกครองพูดคุยเรื่องการเงินภายในครอบครัวกับเยาวชนจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสถานภาพทางการเงินของแต่ละครอบครัว นำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน รวมถึงการวางแผนในอนาคตซึ่งอาจมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้บอร์ดเกมการเงินเป็นวิธีหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการพูดคุยเรื่องการเงินภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน ผ่านกลไกที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และสนุกสนาน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดบทสนทนาด้านการเงินในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไป ปัจจุบัน บอร์ดเกมทางด้านการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” ได้รับการผลักดันสู่โรงเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 100 โรงเรียน รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ TK Parkทั่วประเทศ และพร้อมด้วยร้านบอร์ดเกม เนื่องจากเป็นชุมชนบอร์ดเกมที่เป็นแหล่งรวมตัวของเยาวชน เป็นการกระจายบอร์ดเกมฯ ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกล่าวว่า บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและฝึกฝนทักษะความรู้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการใช้ชีวิต ไปจนถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ซึ่งบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นั้นอาจจะปรับสัดส่วนระหว่างความสนุกสนานและความรู้ทางวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เกิดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่มีเป้าหมายมากกว่าเพียงความสนุกสนานเท่านั้น สำหรับศูนย์การเรียนรู้ TK Park มุ่งเน้นการส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชน โดยได้ดำเนินการในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตแล้ว 32 แห่งทั่วประเทศ และมีการจัดกิจกรรมมากมาย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยระหว่างปี 2563 - 2566 มีผู้ยืมบอร์ดเกมจาก TK Park ไปแล้วกว่า 13,000 ครั้ง TK Park มุ่งผลักดันบอร์ดเกมในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันอุตสาหกรรมบอร์ดเกมไทยสู่ระดับโลกกล่าวว่า บอร์ดเกมเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ คณิตศาสตร์ หากในโรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถแนะนำการเล่นบอร์ดเกม จะสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและผลักดันให้นักเรียนมีความสนใจบอร์ดเกมมากขึ้น ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาและความหลากหลายมากขึ้นสะท้อนแนวคิดว่า นับตั้งแต่มีบอร์ดเกมในห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีสีสันมากขึ้น มีการตั้งชุมนุมบอร์ดเกม เกิดวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการเงินในรูปแบบใหม่ คือการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจากกลไกของบอร์ดเกม จากเดิมที่มีเพียงการศึกษาด้วยการอ่านจากหนังสือ การเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมยังแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ทำให้ดึงดูดเยาวชนสู่การเรียนรู้มากขึ้น“บอร์ดเกมฯ สอนให้เกิดการเรียนรู้และการวางแผน จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ทำให้เกิดทักษะทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอน เดิมทีไม่ได้มีความสนใจทางด้านการเงิน แต่หลังจากเล่นบอร์ดเกมการเงินฯ จะทำให้เกิดความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง รวมไปถึงการออมและการวางแผนหารายได้เพิ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการ”กล่าวว่า ปัจจุบันภูมิทัศน์การบริหารจัดการห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่ในอดีตห้องสมุดมีเพียงหนังสือหรือสื่อวิชาการ แต่ปัจจุบัน ห้องสมุดมีการผสมผสานไปด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เพลง บอร์ดเกม ฯลฯ สำหรับ Lunar Café เองได้แนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักว่ามีบอร์ดเกมในรูปแบบบอร์ดเกมการเงิน เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้ บอร์ดเกมเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความสนใจและศึกษาค้นคว้าต่อด้วยตนเอง รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียนจากการเล่นและต่อยอดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อไปบอร์ดเกมการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ Sea (ประเทศไทย) ในการปลูกฝังทักษะด้านการเงินส่วนบุคคลที่ดีแก่เยาวชนไทย สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต สะท้อนพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคซึ่ง Sea (ประเทศไทย) ยึดมั่นเสมอมาSea Limited (NYSE: SE) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค ถูกก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2552 มีพันธกิจของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยี โดย Sea Limited ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ (Digital Entertainment)อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ดิจิทัลเพย์เมนต์และบริการการเงินดิจิทัล (Digital Payments and Financial Services) ได้แก่ การีนา (Garena) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ช้อปปี้ (Shopee) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และซีมันนี่ (SeaMoney) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเพย์เมนต์และการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดตามข่าวสาร Sea Limited ในประเทศไทย ได้ที่ https://www.seathailand.com/