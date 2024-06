นายกฯ พร้อมต้อนรับนายกฯภูฏาน และภริยา เยือนไทยเป็นทางการ 25-28 มิ.ย. กระชับสัมพันธ์ทุกมิติ

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ดาโช เชริง โตบเกย์ (H.E. Dasho Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานและภริยา มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2567 นี้ ตามคำเชิญของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งนับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน เป็นครั้งที่ 2 พร้อมทั้งในปีนี้ยังเป็นโอกาสครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศโดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน มีกำหนดการสำคัญที่ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี (Four Eyes) การประชุมเต็มคณะ การร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของไทยกับภูฏาน จำนวน 2 ฉบับ ในด้านการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุข การแถลงข่าวร่วม และนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานและภริยาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและภูฏานต่างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่น ทั้งรากฐานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในหลายระดับ และความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม รัฐบาลจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเยือนครั้งนี้ จะสามารถสานต่อความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา พลังงานสะอาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะโอกาสการลงทุน ในโครงการเมืองอัจฉริยะ Gelephu Mindfulness City ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ ของราชอาณาจักรภูฏาน