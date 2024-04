“เศรษฐา” พร้อมต้อนรับนายกฯ บังกลาเทศ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 24-29 เม.ย.

วันนี้ (24 เม.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เชค ฮาซีนา (H.E. Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2567 นี้ ซึ่งนับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ เชค ฮาซีนา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ของการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศในประเทศไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นของรัฐบาลบังกลาเทศต่อประเทศและรัฐบาลไทยโดยในวันที่ 26 เมษายน 2567 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีกำหนดการสำคัญที่ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี (Four Eyes) การประชุมเต็มคณะ การร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของไทยกับบังกลาเทศ จำนวน 5 ฉบับ การแถลงข่าวร่วม และนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า บังกลาเทศถือเป็นอีกประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะขยายความสัมพันธ์ ความร่วมมือ เเละส่งเสริมการทำงานผ่านกรอบต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การผลักดันความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-บังกลาเทศ รวมไปถึงการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ อาทิ ความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด ความช่วยเหลือทางศุลกากรไทยและศุลกากรบังกลาเทศ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน