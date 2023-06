"บิ๊กตู่" ยินดีร้านอาหารไทยติด 50 อันดับดีที่สุดในโลกถึง 2 ร้าน ชมตั้งใจผลักดันอาหารไทยสู่ชาวโลก

วันนี้ (25มิ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบผลการจัดอันดับ The World's 50 Best Restaurants 2023 (50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ปี 2566) งานประกาศรางวัลร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีร้านอาหารไทยติดอันดับ 2 ร้าน และ มีร้านอาหารไทยติดอันดับที่ 51 – 100 อีกถึง 4 ร้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 50 Best องค์กรผู้จัดอันดับร้านอาหารยอดเยี่ยมของโลก The World's 50 Best Restaurants ได้ประกาศผลการจัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก 50 แห่ง ในงานประกาศรางวัล World’s 50 Best Restaurants 2023 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ theworlds50best.com โดยมีร้านอาหารในประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 50 ถึง 2 ร้าน ได้แก่ อันดับ 15 ร้าน Le Du และอันดับ 17 ร้าน Gaggan Anand โดยในปีนี้ร้าน Central เมือง Lima ประเทศเปรู เป็นร้านอาหารอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในโลก (https://www.theworlds50best.com/list/1-50)ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเว็บไซต์ได้มีการประกาศร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกอันดับ 51-100 ไป โดยมีร้านอาหารไทยติดอันดับ 4 ร้าน ได้แก่ อันดับ 56 ร้าน Sorn (ศรณ์) อันดับ 72 ร้าน Sühring อันดับ 74 ร้าน Nusara (นุสรา) และอันดับ 88 ร้าน Potong (โพทง) โดยเป็นการจัดอันดับจากการโหวตอย่างอิสระจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารกว่า 1,080 ราย ไม่ว่าจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นักเขียนและนักวิจารณ์อาหาร ไปจนถึงนักชิมที่มีประสบการณ์ ซึ่งรายชื่อร้านอาหารทั้ง 100 อันดับครอบคลุมร้านอาหารใน 5 ทวีป(https://www.theworlds50best.com/stories/News/the-worlds-50-best-restaurants-2023-51-100-list.html)“นายกรัฐมนตรีชื่นชมความตั้งใจ และความสามารถของทุกร้าน โดยยินดีที่ อาหาร 1 ใน Soft Power 5F ของไทย เป็นที่นิยม และได้รับความชื่นชมจากคนทั่วโลก อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ได้รับความชื่นชม และการจัดอันดับอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาหารไทยกลมกล่อม เกิดจากการผสมผสานรสชาติอย่างลงตัว ใช้วัตถุดิบที่ทรงคุณค่า เป็นต้นทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งด้วยความสมบูรณ์ของไทยทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นครัวโลกที่มีคุณภาพ” นายอนุชาฯ กล่าว