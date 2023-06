“Le Du - Gaggan Anand” 2 ร้านอาหารจากไทย ติดหนึ่งใน 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

อีกหนึ่งการประกาศรางวัลที่คนในวงการอาหารรอคอยก็คือที่ล่าสุดนี้ได้ประกาศรายชื่อร้านออกหารออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปนโดยในรายชื่อ 50 อันดับร้านอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ เป็นที่น่ายินดีเมื่อมีร้านอาหารจากประเทศไทย 2 ร้าน ที่ติดอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเช่นกันร้านแรกคือ(ฤดู) ร้านอาหารไทย สไตล์ Fine Dining ของเชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ที่ใช้วัตถุดิบหมุนเวียนไปตามฤดูกาลเหมือนชื่อร้าน ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าที่รางวัล 1 สุดยอดร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia's 50 Best Restaurants 2023) ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และล่าสุดนี้ก็ได้อยู่ในอันดับ 15 ร้านอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกประจำปีนี้อีกหนึ่งร้านคือร้านอาหารอินเดียโปรเกรสซีฟ ของเชฟกากั้น อนันต์ ที่เคยสร้างชื่อเสียงจากร้าน Gaggan ร้านอาหารร้านเดิมของเขาในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะปิดตัวไปเมื่อปี 2019 และกลับมาอีกครั้งกับร้าน Gaggan Anand ซึ่งในปีนี้ ได้รับอันดับ 17 ร้านอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกรายชื่อรางวัลมีดังนี้1. Central (Lima, Peru)2. Disfrutar (Barcelona, Spain)3. Diverxo (Madrid, Spain)4. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)5. Alchemist (Copenhagen, Denmark)6. Maido (Lima, Peru)7. Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)8. Atomix (New York City)9. Quintonil (Mexico City, Mexico)10. New: Table by Bruno Verjus (Paris, France)11. New: Trèsind Studio (Dubai, UAE)12. A Casa do Porco (São Paulo, Brazil)13. Pujol (Mexico City, Mexico)14. Odette (Singapore)15. Le Du (Bangkok, Thailand)16. Reale (Castel di Sangro, Italy)17. New: Gaggan Anand (Bangkok, Thailand)18. Steirereck (Vienna, Austria)19. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)20. Quique Dacosta (Dénia, Spain)21. Den (Tokyo, Japan)22. Elkano (Getaria, Spain)23. New: Kol (London, England)24. Septime (Paris, France)25. Belcanto (Lisbon, Portugal)26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzerland)27. Florilège (Tokyo, Japan)28. New: Kjolle (Lima, Peru)29. Boragó (Santiago, Chile)30. Frantzén (Stockholm, Sweden)31. Mugaritz (San Sebastian, Spain)32. Hiša Franko (Kobarid, Slovenia)33. New: El Chato (Bogotá, Colombia)34. Uliassi (Senigallia, Italy)35. Ikoyi (London, England)36. New: Plénitude (Paris, France)37. New: Sézanne (Tokyo, Japan)38. The Clove Club (London, England)39. The Jane (Antwerp, Belgium)40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany)41. Le Calandre (Rubano, Italy)42. Piazza Duomo (Alba, Italy)43. Leo (Bogotá, Colombia)44. Le Bernardin (New York City)45. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Germany)46. New: Orfali Bros (Dubai, United Arab Emirates)47. Mayta (Lima, Peru)48. New: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, France)49. New: Rosetta (Mexico City)50. The Chairman (Hong Kong)ซึ่งนอกจาก 50 อันดับนี้แล้ว ในอันดับ 51-100 The world’s 50 best restaurants 2023 ก็ยังมีร้านอาหารจากประเทศไทยติดอยู่ในลิสต์อีก 4 ร้าน ได้แก่ ศรณ์ (อันดับ 56) Sühring (อันดับ 72) นุสรา (อันดับ 74) และ โพทง (อันดับ 83)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.theworlds50best.com/list/1-50 #########################################