ทำตัวเองทั้งนั้น “จอมแถ” มโนปฏิบัติการ “ล้มชูวิทย์” หลงตัวเข้าขั้นเพ้อ! ** เพื่อไทยเปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา-ชัยเกษม” 3 แคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกฯ

“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” เคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลฯ ล่าสุดบอกว่า มีกลุ่มคนที่กระสันอยากจะล้มตัวเองมากมาย เหตุผลเพราะมี “โจรปากกล้า” อย่างตัวเองเปิดปากแฉ กล้าท้าชนถลกหนังหัวแล้วไปกระทบผลประโยชน์ของหลายคน จึงรวมหัวมากลุ้มรุมทำร้ายตัวเองคนเหล่านั้นมีตั้งแต่ ทนาย สื่อ ดีเอสไอ ไปจนถึงนายตำรวจใหญ่ เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่า ปฏิบัติการ “ล้มชูวิทย์”!แต่ “โจร” อย่างเขาก็ไม่กลัวหรอกนะ พร้อมชน เคยล้มมาแล้ว 99 ครั้ง หากล้มอีกจะเป็นไรไป? งานนี้ ไม่มีได้ ไม่มีเสีย จะขอล้มทั้งกระดานถถถถถ...โถ.. ใครได้อ่านคงหัวร่องอหงาย นี่หรือคนที่เรียกตัวเองเป็น “มหาโจร” เป็น “สิงโต” เป็น “ขุน” เจอ “ความจริงที่มีหนึ่งเดียว” หลายๆ เรื่องถูกเปิดโปงว่า “โกหก” แถม “แฉไป ไถไป” จนถึง “บิดพลิ้วยกที่ดินให้สาธารณะ” เกิดเก็บอาการ “กลัว” ไม่อยู่วันนี้จึงเหมือน "สุนัขขี้เรื้อน" แตะตรงไหนคันตรงนั้น วิ่งไล่งับชาวบ้าน แล้วกลับมา "กัดหางตัวเอง” พูดจาวนไปวนมา มีคนจ้องทำร้าย จ้องล้ม แหกปากร้องอยู่นั่นแหละ ซ้ำไปซ้ำมาถ้าเป็นนักเลงรุ่นใหญ่ หรือ สิงโตจริง ต้องไม่ร้องเอ๋งๆๆ อย่างแน่นอน!!“ชูวิทย์” ถ้ายังมีสติอยู่บ้าง หากใช้สติที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดนั้น ย้อนคิดสักหน่อย ก็จะเห็นเหมือนกับคนอื่นทั่วไปที่เขาเห็นว่า เรื่องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนบัดนี้เป็นเพราะ ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่หรือ?ยกตัวอย่าง โกหกเรื่อง “เงินทอน” รถไฟฟ้าสายสีส้ม บอกเสร็จสรรพ มี “ใบเสร็จ” รู้ถึงเลขบัญชี โอนกันที่แบงก์ HSBC สิงคโปร์โกหกเรื่อง “กัญชา”ปากต้าน แต่ตาขยิบเปิดร้านพี้ที่โรงแรมของตัวเองตลบตะแลงเรื่อง “ถุงเงินหกล้าน” ที่ตัวเองก็สารภาพเองว่ารับมาจาก “สารวัตรซัว”โกหกว่ารวยแล้วไม่รับเงิน ไม่รับงาน แต่ตัวเองก็เฉลยเองอีกว่า รับงาน BTS ของ “คีรี กาญจนพาสน์” รับงานคนในปปช. -ปปง.บางกลุ่ม มาเสี้ยมให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวก-นายจ้างนี่กลายเป็นเรื่องที่สังคมอยู่ดีๆ เกิดมีตัวป่วนมาป่วน โหยหาแสง สร้างความสับสนให้สังคม อะไรจริง อะไรเท็จหลายต่อหลายเรื่อง เพราะใช้ความถนัด จัดเจนเรื่องละครลิง มีความจริงอยู่ 20 ใส่ความเท็จไป 80 เอามาขยุ้มขยำยำรวมกัน กุเรื่องขึ้นมา ใส่ดรามา ออกแอกชั่น เปิดการแสดงซึ่งก็ได้ผลอยู่บ้าง มีคนหลงเชื่อเป็นติ่งติดตามจำนวนหนึ่งจากจอมแฉ เป็น จอมแถ จึงลำพองและหลงตัวเองจนเพ้อ คิดไปเองว่า พูดอะไรก็ได้ มีคนเชื่อหมดพอถูกจับโกหก มีคนมา “แฉ” ก็เที่ยว “เล่นละครลิง” ท้าตีท้าต่อย ดรามากลบเกลื่อน แสดงท่าทีรุนแรง เถื่อน สถุน ดิบ ถ่อย กักขฬะ ต่อหน้ากล้อง ต่อหน้าสื่อ ไม่เว้นแม้แต่ต่อหน้าสตรี แสดงธาตุแท้เป็นคนสีเทา ที่ “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” ไปวันๆมิหนำซ้ำเพื่อเอาตัวรอด คิดตรรกะวิบัติ ประดิษฐ์ถ้อยคำเอาความเชื่อผิดๆ ป้อนโปรแกรมให้ติ่งเชิดชูว่าเป็น"โจรใจบุญ" ทำเลวได้ แต่ชดเชยด้วยการบริจาคเจอหลักฐานชัดเจนว่าโกหกพกลม ก็เปลี่ยนเรื่องพูด!พอคนที่ถูกพาดพิง หรือถูก “ชูวิทย์”กล่าวหาให้ร้าย จับได้ไล่ทัน ออกมาโต้ตอบ เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาชี้แจง กลับไปกล่าวหาเขาเป็นคนกลั่นแกล้ง มีขบวนการจ้องจะล้มตัวเอง ตลกมั้ยล่ะ?ย้ำอีกทีว่า ทั้งๆ ที่ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มมาจากตัวชูวิทย์เอง ทำตัวเองทั้งนั้น หาใช่ใครจะหาเรื่องให้เปลืองตัว ใครจะไปอยากเกลือกกลั้วกับ "สุนัขขี้เรื้อน" อย่างว่าหรือจะพูดง่ายๆให้เห็นภาพเปรียบ “ชูวิทย์” ตอนนี้ เหมือน “เด็กขี้แตกใส่กางเกง” แล้วงอแง โทษว่าคนนู้นคนนี้แกล้งตัวเองขี้ใส่ตัวเองแท้ๆ ก็ต้องรับว่าเลอะเปรอะเหม็นเน่าของตัวเองด้วยสิเอ้า! ปฏิบัติการ “ล้มชูวิทย์” มีใครจะไปล้ม ล้มทำไม? ชูวิทย์ยิ่งใหญ่แค่ไหน สำคัญอะไรนักหรือ? พูดว่า งานนี้ ไม่มีได้ไม่มีเสีย จะล้มทั้งกระดานให้ดู กระดานอะไร ? ขอถามจริงๆ !!สรุปว่า “ชูวิทย์” วันนี้สำคัญตัวผิด เข้าขั้นโคม่าต้องเชิญไปรับยา หรือว่าจะเกินเยียวยาก็ไม่รู้ ที่แน่ๆ พล่ามคำโกหกทุกเมื่อเชื่อวัน ยกตัวเองเป็น "คนดีในคนชั่ว" สังคมเขาคงอยากจะถามตรงๆ "คุณเป็น....เ ... ยี้ อะไรถึงหลงตัวเองได้ขนาดนี้" !!ในวันที่พรรคการเมือง เปิดตัว ส่งรายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่จะรู้แล้วว่าในแต่ละพรรคนั้นส่งใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และส่งกี่คนขณะที่ “พรรคเพื่อไทย”ยังอุบเงียบ บอกว่าจะเปิดตัวในวันที่ 5 เม.ย. ซึ่งพรรคได้จัดงานปราศรัยใหญ่ ภายใต้แนวคิด “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน ตอน One Team for all Thais : หนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคน” ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม เมืองทองธานีก่อนหน้านั้น พรรคเพื่อไทยบอกแค่ว่าจะส่งชื่อแคนดิเดตนายกฯ ครบ 3 คน เต็มตามโควตาที่กฎหมายกำหนด...สำหรับ 2 คนแรกนั้น พอจะรู้กันแล้วว่า คือ “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ลูกสาวสุดรักของ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่โพลยกให้เป็นเต็งหนึ่งมาตลอด ... คนที่ 2 คือ “เศรษฐา ทวีสิน” ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่มาพร้อมภาพลักษณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านบริหารธุรกิจส่วนคนที่ 3 เป็นใคร ยังต้องลุ้น เพราะก่อนหน้านั้น คาดการณ์กันว่าเจ้าของพรรคน่าจะตบรางวัลให้ “หมอชลน่าน” นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีต ผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งมีความช่ำชองในเกมสภา รู้หมดว่าข้อบังคับข้อไหน ใช้สำหรับการประท้วงเรื่องอะไร... แต่ต่อมาก็มีชื่อ “หมอมิ้ง” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย และถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิด “ทักษิณ ชินวัตร”มากที่สุดคนหนึ่ง และล่าสุดก็มีชื่อ “ชัยเกษม นิติสิริ” อดีตแคนดิเดตนายกฯ หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี 2562และแล้ว ในช่วงบ่ายวานนี้ (5 เม.ย.) “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็นำรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯของพรรคทั้ง 3 คน “แพทองธาร ชินวัตร-เศรษฐา ทวีสิน-ชัยเกษม นิติสิริ” ไปยื่นต่อ กกต. และในช่วงเย็นทั้ง 3 คน ก็เดินบนพรมแดง เข้าสู่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ที่มีแฟนคลับพรรคเพื่อไทย โห่ร้องต้อนรับกันลั่นฮอลว่ากันว่าเหตุที่เจ้าของพรรคเคาะชื่อ “ชัยเกษม” เป็นแคนดิเดตคนที่ 3 หนึ่งนั้นเป็นการเยียวยารักษาน้ำใจคนเก่าแก่ของพรรค เป็นมือกฎหมายของพรรค โดยเฉพาะในวันที่ 22 พ.ค. 57 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอำนาจนั้น “ชัยเกษม” เป็น รมว.ยุติธรรม เป็นตัวแทนรัฐบาล ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกของวิกฤตบ้านเมืองเมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ขอให้รัฐบาลประกาศลาออก แต่ “ชัยเกษม” ไม่ยอม “พล.อ.ประยุทธ์”จึงทุบโต๊ะ ประกาศยึดอำนาจ ทำการ "รัฐประหาร" ในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ทันทีสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้ว “ชัยเกษม” จึงเป็นสัญลักษณ์ของ “ผู้ไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการ”!!อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยก็ยังอุบว่าถ้าชนะเลือกตั้ง จะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี ต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ชัดเจนว่า จะเสนอแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 ของพรรคเข้าชิงสำหรับแคนดิเดตนายกฯของพรรคอื่นๆ ที่ถูกจับตาว่ามีโอกาสเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาทิ พรรครวมไทยสร้างชาติ มี 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2 .นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ...พรรคพลังประชารัฐ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ...พรรคภูมิใจไทย 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ...พรรคก้าวไกล 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ...พรรคประชาธิปัตย์ 1.นายจุรินทร์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ...พรรคไทยสร้างไทย 1.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2.นายสุพันธ์ มงคลสุธี 3.น.ต.ศิธา ทิวารี ...พรรคชาติพัฒนากล้า 1.นายสุวิจน์ ลิปตพัลลภ 2.นายกรณ์ จาติกวณิช 3.นายเทวัญ ลิปตพัลลภหลังเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้ ได้รู้กันว่า ใครจะได้เป็นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย