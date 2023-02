เตือน “อวยอุ๊งอิ๊ง” ระวังยิ่งเห็นข้อเสียให้คนด่า “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ชี้ “เพื่อไทย” โดน “สองดอก” สะเทือนแลนด์สไลด์

น่าคิด! “ดร.เสรี” เตือน “อวยอุ๊งอิ๊ง” เกินจริง ระวังยิ่งเห็นข้อเสียให้คนด่า ระบุ “คนพูดไทยปนอังกฤษในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ มันน่าอวยตรงไหน” “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ฟันเปรี้ยง “เพื่อไทย” โดนสองดอก สะเทือนถึงแลนด์สไลด์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (15 ก.พ. 66) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า“การอวยคนที่ไม่ควรจะอวย ไม่ได้ทำให้คนถูกอวยดูดีเลยแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม มันทำให้คนถูกอวยดูแย่ คนที่เห็นว่าไม่น่าอวย ยิ่งจะกระหน่ำด่าคนถูกอวยนะคะคนชนะเลือกตั้ง ไม่ทำตามสัญญา ไม่ทำงานตามหน้าที่อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่คนอวยก็ตั้งหน้าตั้งตาอวยกันเข้าไป คนก็ยิ่งจุดหาเรื่องมาด่ามากขึ้นคนพูดไทยปนอังกฤษในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ มันน่าอวยตรงไหน ยิ่งพยายามจะอวย คนที่เห็นว่าไม่ควรจะอวย ก็จะเห็นข้อเสียของเธอมากขึ้นถ้าคนถูกอวย ไม่ชอบคนสอพลอ ก็ควรจะบอกให้คนอวยเพลาๆ ลงบ้างนะ”ขณะเดียวกัน นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า“แลนไถลใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกที. แต่ละพรรคแต่ละฝ่าย ต่างต้องระมัดระวังตัว. จนเกร็งกันไปหมด. พูดผิดพูดถูกเห็นใจอุ๊งอิ๊งนะ. สู้จบมาจากต่างประเทศ ภาษาอังกฤษย่อมต้องดีแน่นอน. ไม่ใช่หมูหมากาไก่นะ. เดอะรัดบานทีเดียว กลายเป็นไวรัลไปทั้งประเทศ. คงตั้งใจจะพูดให้ขำ. แต่คนฟังเส้นลึกไม่ขำ.แต่คำถามที่ ตู่ จตุพร ถาม โทนี่ ร้ายแรงกว่า. ที่จริงเป็นคำถามง่ายๆ. พรรคเพื่อไทยจะจับมือหรือไม่จับมือกับลุงป้อม. ร่วมกันตั้งรัฐบาล. คำตอบคือ. เงียบปกติก็เป็นคนพูดเก่ง. แต่คราวนี้. เจอคำถามจี้ใจเกินไปหรือเปล่า. ไม่จี้ใจก็ตอบไป. ไม่จับมือกับลุงป้อมเด็ดขาด ก็เท่านั้น. จริงหรือไม่จริง. ก็เป็นเรืองอนาคต ถึงตอนนั้น คนลืมกันหมดแล้วโดนเข้าไปสองดอก. สะเทือนถึงแลนด์สไลด์”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ อยู่ๆ พรรคเพื่อไทยก็สะดุดขาตัวเอง กับสองเรื่องสองราว ที่เกิดจากคนที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อพรรคทั้งสิ้นกล่าวคือ กรณี “ทักษิณ” ไปพูดให้ร้าย “ตู่-จตุพร พรหมพันธุ์” ที่ฮ่องกง จนนำมาสู่ “ฟางเส้นสุดท้าย” ที่ไม่ยอมก้มหัวรับใช้อีกต่อไป แถมออกมาสาวไส้ให้กากินเป็นตอนๆ ราวกับ “ซีรีส์ดัง” หนังเกาหลี ก็ไม่ปาน เล่นเอา “ทักษิณ” ไปไม่เป็น กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะมีแกนนำเสื้อแดงนอกพรรคเพื่อไทย ออกมาผสมโรงว่า เรื่องจริงงานนี้ ตอบโต้ก็เสีย ไม่ตอบโต้ก็เสีย กำลังขี่กระแสแลนด์สไลด์มาดีๆ สะดุดหัวคะมำจนได้ต่อมา “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็ก ที่ “ทักษิณ” พยายาม “ปลุกปั้น” นั่งเก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” โดยเฉพาะ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ AIM HOUR โดย นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ซึ่งมีการนำบางตอนของการให้สัมภาษณ์ออกเผยแพร่ทางช่องยูทูบ Today-สำนักข่าวทูเดย์ ในเครือเวิร์คพอยท์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยจะมีการเผยแพร่ฉบับเต็มในวันที่ 12 ก.พ.นี้ทั้งนี้ แม้ น.ส.แพทองธาร จะให้สัมภาษณ์ด้วยสำเนียงคล่องแคล่ว แต่ในบางตอนของการให้สัมภาษณ์ น.ส.แพทองธาร ได้ใช้คำภาษาไทยแทรกเข้าไปการพูดภาษาอังกฤษด้วย ทั้งที่หากใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษก็เป็นศัพท์ที่ไม่ยาก เช่น I didn’t talk to them at all you know พรรคร่วม, The ส.ว. said that, We can not set the รัฐบาล anyway, My dad will โกง, We get สามร้อย something, To go to the รัฐบาล anyway, That terrible แย่มาก, The comment right now from ส.ว., When the party get all the vote but them ตั้งรัฐบาล, We can จับมือ together เป็นต้น...จนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ถึงการพูดภาษาอังกฤษของเธอว่า แข็งแรงจริงหรือไม่ และมีผลโดยตรงกับ “ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี” อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างนี้แล้ว สิ่งที่ “ส.ว.” ออกมาแสดงท่าทีต่อการโหวตลงมติให้บุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ “ส.ว.” โดยยึด “คุณสมบัติ” ที่เหมาะสม เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ไม่ใช่ของเล่นใคร หรือ ตระกูลใด ก็นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง