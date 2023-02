ชาวเน็ตแซวยับ “อุ๊งอิ๊ง” สปีกอิงลิชคล่องปร๋อ The ส.ว., The รัฐบาล, My dad will โกง

ตัวอย่างการพูดภาษาไทยแทรกภาษาอังกฤษ ช่วงนาทีที่ 12-14 >>

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่นีคดีไปอยู่ต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ AIM HOUR โดยนายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ ซึ่งมีการนำบางตอนของการให้สัมภาษณ์ออกเผยแพร่ทางช่องยูทูป Today - สำนักข่าวทูเดย์ ในเครือเวิร์คพอยท์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยจะมีการเผยแพร่ฉบับเต็มในวันที่ 12 ก.พ.นี้ทั้งนี้ แม้ น.ส.แพทองธารจะให้สัมภาษณ์ด้วยสำเนียงคล่องแคล่ว แต่ในบางตอนของการให้สัมภาษณ์ น.ส.แพทองธาร ได้ใช้คำภาษาไทยแทรกเข้าไปการพูดภาษาอังกฤษด้วย ทั้งที่หากใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษก็เป็นศัพท์ที่ไม่ยาก เช่น I didn’t talk to them at all you know พรรคร่วม, The ส.ว. said that, We can not set the รัฐบาล anyway, My dad will โกง, We get สามร้อย something, To go to the รัฐบาล anyway, That terrible แย่มาก, The comment right now from ส.ว., When the party get all the vote but them ตั้งรัฐบาล, We can จับมือ together เป็นต้นทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย ถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ น.ส.แพทองธาร ทั้งที่เธอจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ นอกจากนี้ยังมีการนำไปเปรียบกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งในสมัยเป็นที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดภาษาอังกฤษผิดๆ ถูกๆ อยู่บ่อยครั้งด้านนายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค” ตั้งคำถามว่า นักข่าวสนทนากับ น.ส.แพทองธาร เป็นภาษาอังกฤษมีจุดประสงค์อะไร เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือเพื่อสื่อสารกับคนไทย แต่การพูดอังกฤษหลายคำแล้วแทรกไทยหนึ่งคำ ทำให้ชาวต่างชาติฟังไม่เข้าใจแน่นอน ในขณะที่คนไทยที่รู้ภาษาอังกฤษเข้าใจทั้งหมด ในเมื่อเป็นคนไทยคุยกันเอง ให้คนไทยฟังแล้วจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อ...?อย่างไรก็ตาม ยังมีฝ่ายผู้สนับสนุน น.ส.แพทองธารชื่นชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้เก่งแสดงถึงความฉลาด และพร้อมสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนขณะที่ นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก Fuangrabil Narisroj ว่า “ภาษาที่ใช้กับเพื่อนฝูงต่างจากภาษาที่ใช้ออกสื่อสาธารณะ ถ้าแยกแยะไม่ได้ วาง position ของตัวเองไม่เป็น จะบริหาร ปท.ได้อย่างไร?” รวมทั้งเหน็บแนมไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน น.ส.แพทองธาร ว่า “กองทัพ IO ช่วงนี้ต้องทำงานหนักหน่อยนะครับ” รวมทั้งโพสต์มิวสิกวีดีโอเพลง “จดหมายรักจากเมียเช่า” ที่ล้อเลียนการพูดภาษาอังกฤษปกกับภาษาไทยด้วย