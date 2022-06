เมื่อทูตสวีเดนอยากเป็น "ท่านทูตที่แข็งแกร่งในปฐพี" งานนี้ "ชัชชาติ" จัดให้ **“พ่อมดดำ”ซัด “บิ๊กตู่” เป็นนักการเมือง แต่ไม่รับผิดชอบเรื่องตอบกระทู้ในสภา ติดนิสัยทหาร สักแต่จะออกคำสั่ง

ข่าวปนคน คนปนข่าว

ตั้งแต่ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยเสียงคนกรุงกว่าล้านคะแนนที่เทใจให้กับวันนี้ทำงานอยู่ในตำแหน่งมากว่า 1เดือน ก้าวย่างไปไหน ไม่ว่า จะลงพื้นที่ตรวจงาน เก็บขยะ เยี่ยมชุมชน นั่งทานข้าว เต้นในสวน ล้วนเป็นกระแสสนใจของชาวกทม. ติดตามชมผลงานผ่านไลฟ์สดแบบไม่มีแผ่วกันเลยทีเดียวเรียกว่า ภาพลักษณ์ความอึด ถึกทน ไปทุกที่ ร่วมทุกอีเวนต์ ไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ สมฉายา "บุรุษผู้แข็งแกร่งสุดในปฐพี" ที่เป็นเหมือนแบรนด์ประจำตัว "ชัชชาติ" ไปแล้วชื่อเสียงจุดขายความแข็งแกร่งสุดในปฐพีของ “ชัชชาติ” นี้กระฉ่อนไปทั่วโลกโซเชียลฯ ไม่เฉพาะแต่คนไทย แม้แต่ชาวต่างชาติอย่างเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ก็รับรู้ความฟีเวอร์ ขอ"โหนกระแส" แบบโมเมนต์ น่ารักๆ ด้วยการโพสต์รูปคู่ ระหว่าง "ยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล" เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าฯ กทม. ในเพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Embassy of Sweden in Bangkok จนกลายเป็น "ไวรัล" ที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ โดยคนไทยเข้าไปกดไลค์ และ แสดงความเห็นในเพจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมาภาพดังกล่าวเป็นการถ่ายภาพคู่ของเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กับ ชัชชาติ โดยแอ็กชั่น "ชนหมัด" มาพร้อมคำบรรยายว่า “นับเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตสวีเดนได้พบกับท่านผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ที่ชนะการเลือกตั้ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ #ทีมสวีเดน มุ่งมั่นที่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในหลากหลายประเด็น รวมถึงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะต่างๆ และความยั่งยืนว่าแต่... มีคำแนะนำให้ท่านทูตสวีเดนบ้างไหมว่า ทำอย่างไรจะเป็น “ท่านทูตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”ปรากฏว่า หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป งานนี้ได้มีคณะทัวร์มาลงที่เพจ แต่เป็นคณะที่เข้ามากดไลค์ กดเลิฟ พร้อมข้อความแซว และ ให้คำแนะนำท่านทูตสวีเดน แทนชัชชาติ จำนวนมาก เช่น "ท่านทูตสวีเดนไวตลอดเลยค่า" "เป็นห่วงท่านทูตครับ ตอนนี้กระดูกมือน่าจะแตกละเอียดไปแล้ว" "ตื่นตี 5 วิ่งออกกำลังกาย ถือถุงกับข้าว และขยันมาก ท่านทูตสวีเดน และผู้ว่าฯ ที่แข็งแกร่งสุดในปฐพี" หรือ "ทำงานด้วยหัวใจ แค่นี้ก็แข็งแกร่งที่สุดแล้ว เพราะจะได้หัวใจของคนเป็นล้านมาครอบครอง"สำหรับ “ยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล” (H.E. Mr. Jon Åström Gröndahl) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน 2563ตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆ เคยเป็นกระแสฮือฮามาแล้วในโลกออนไลน์ เมื่อท่านทูตชวน "เที่ยวทิพย์" โดยเพจสถานทูตได้โพสต์ภาพของ “ยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล” พร้อมเขียนข้อความ เชิญชวนให้คนไทยช่วยพาท่านทูตของเราเที่ยวเมืองไทยในจินตนาการ เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไปเที่ยวจริงๆ ไม่ได้การเจอกับ “ชัชชาติ” คราวนี้ ก็ต้องบอกว่าแอดมินเพจสถานทูตต้องรัวนิ้วเป็นระวิง เพื่อตอบกลับคอมเมนต์ พร้อมโพสต์ภาพอำกันขำๆ ของ “ยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล” เอกอัครราชทูต อีกครั้ง โดยปรากฏในมือข้างที่ "ชนหมัด" กับชัชชาติ วันก่อนมีผ้าพันที่มือด้วย โดยบรรยายว่า“ขอบคุณทุกความห่วงใย ท่านทูตของเราสบายดี " พร้อมกับ ติดแฮชแท็ก #ทูตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแบบนี้ ก็ กริ๊ด สิครับ กริ๊ด!!ที่ประชุมสภาฯเกิดอาการช็อกเล็กๆ เมื่อ “พ่อมดดำ” สุชาติ ตันเจริญ รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ที่กำลังทำหน้าที่ประธานสภา ออกปากเตือนไปถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประมุขฝ่ายบริหาร ให้รับผิดชอบ และให้เกียรติต่อสภาด้วย โดยเฉพาะเรื่องการมาตอบกระทู้ถามสดเหตุเกิดในช่วงที่สภาพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาเมื่อวานนี้ (23มิ.ย.) ที่ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถามนายกฯ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน ซึ่งการตั้งกระทู้ต้องทำล่วงหน้า ทางสภาก็แจ้งไปยังนายกฯแล้ว ทางนายกฯ ก็ทำหนังสือแจ้งกลับมาว่า ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองได้ จึงมอบหมายให้ “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.การคลัง มาตอบแทนแต่ “อาคม” แจ้งมาว่าติดภารกิจเช่นกัน จึงมอบหมายให้ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง มาตอบแทน แต่แล้ว “สันติ” ก็ทำหนังสือแจ้งมาว่า ติดภารกิจสำคัญเช่นกัน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดในครั้งนี้ได้ ... เมื่อไม่มีใครมาตอบเลย กระทู้ที่ถามก็เป็นอันตกไป หาก “พิธา” เจ้าของกระทู้ ยังต้องการคำตอบ ก็ต้องตั้งกระทู้เสนอเข้ามาใหม่แต่ใช่ว่า การตั้งกระทู้ถามใหม่จะได้รับการบรรจุในการพิจารณาในสัปดาห์ถัดไป ต้องดูคิวว่ามี ส.ส.ท่านอื่นตั้งกระทู้ถามไว้ก่อนหรือไม่ โดยในแต่ละสัปดาห์จำกัดไว้ที่ 3 กระทู้ หากเต็มแล้วก็ต้องรอคิวในสัปดาห์ต่อๆไป แล้วอย่างนี้ถ้ากระทู้ถามสดที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องการคำตอบในขณะนั้นๆ จะทำอย่างไร“พิธา” จึงหารือประธานในที่ประชุม พร้อมยกข้อบังคับการประชุมสภาที่ว่า นายกฯและรัฐมนตรี จะต้องเข้าร่วมประชุมสภา ยกเว้นมีเหตุจำเป็น... จึงอยากรู้ว่าหนังสือที่นายกฯ และรัฐมนตรี แจ้งมานั้นมีรายละเอียดหรือไม่ ว่าติดภารกิจอะไร เพราะการจะบอกแค่ว่าติดภารกิจสำคัญนั้น ถือว่าเป็นแค่ข้ออ้างที่จะไม่มา ไม่ให้ความสำคัญกับงานสภาขณะที่มีสมาชิกสภาท่านอื่น ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายกฯ มาตอบกระทู้เลย จะเข้าสภาก็เฉพาะตอนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือตอนเสนอ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี ที่เป็นเหมือนไฟต์บังคับเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ “สุชาติ ตันเจริญ” จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เรื่องเช่นนี้เคยท้วงติงไปหลายครั้งแล้วว่า การมอบหมายให้คนอื่นมาตอบแทนนั้น ต้องถามเขาด้วยว่า พร้อมที่จะมาตอบแทนหรือไม่ จึงอยากฝากเตือนไปถึงนายกฯด้วยว่า สภามีข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 ท่านควรมาตอบ ให้เกียรติสภาหน่อย“ขอกำชับว่า การมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหาร คือสั่งไปแล้วถือว่าจบกันแบบนั้น ไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการเมือง ต้องสอบถามกันหน่อยว่า ว่างหรือไม่ ตอบได้หรือไม่ แบบนี้ไม่เรียกว่ามอบหมาย เพราะมอบหมายแล้วไม่มาตอบ ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ ขอฝากท่านนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ไปเรียนนายกฯด้วย”เรื่องการ “สอนมวย”ไปถึงนายกฯ และรัฐมนตรี ที่มาจาก“ทหาร” ในช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา “ท่านรองประธานสุชาติ” ก็เคยออกปากไปครั้งหนึ่งแล้ว จากกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสด ถึง รมว.มหาดไทย “บิ๊กป๊อก”พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในเรื่องคัดเลือกสรรหาพนักงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งครั้งนั้น “บิ๊กป๊อก” ก็มอบหมายให้ “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย มาตอบแทน แต่ “นิพนธ์” ส่งหนังสือแจ้งมาว่าไม่ว่าง ขอเลื่อนการตอบกระทู้นี้“สุชาติ” จึงบอกฝากไปกับ “อธิรัฐ รัตนเศรษฐ” รมช.คมนาคม ให้ช่วยไปแจ้งรัฐมนตรีหน่อยว่า ท่านประธานสุชาติ สอนมวยมา ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่า ว่าการจะมอบใคร ก็ให้มอบคนที่ว่างมาตอบ จะได้ไม่เสียเวลาสภา ไม่เสียโอกาสในการตั้งกระทู้ถามของสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วน เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ เป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติทั้งนั้น...สำหรับ “พ่อมดดำ” สุชาติ ตันเจริญ เป็น ส.ส.ฉะเชิงเทรา หลายสมัย อยู่มาหลายพรรค และเป็นรองประธานสภาฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ เป็นตัวเต็งที่จะได้ขึ้นเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ถูก “ชวน หลีกภัย” จากประชาธิปัตย์ มาปาดหน้าตามเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อทำหน้าที่รองประธานสภา ก็ต้องว่าตัวเป็นกลาง ตัดความเป็นสมาชิกพรรค หรือว่าความเป็นฝ่ายรัฐบาลออกไป...ก็ต้องจับตาว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ “สุชาติ ตันเจริญ” จะยังสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่