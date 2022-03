สหรัฐฯ “ทรยศ”? “อัษฎางค์” ฟันธง ยูเครนแพ้ “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ชี้โลกกลับสู่ยุคพังพินาศ “กรณ์” ซัด ส.ส.บางพรรค

สงครามจบใน พ.ค.นี้! นักวิชาการดังฟันธง ยูเครนแพ้ ขณะ ปธน.เซเลนสกี ประณามสหรัฐฯทรยศ? “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ชี้ โลกถอยสู่ยุคเมื่อ 60 ปี ที่พังพินาศ “กรณ์” ระบุสหรัฐฯได้ประโยชน์คนเดียว ซัด ส.ส.บางพรรค ไปรบเอง!น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (8 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น สงครามจบใน พ.ค.นี้! นักวิชาการดัง ฟันธง ยูเครนแพ้ ขณะ “ปธน.เซเลนสกี” ประณามสหรัฐฯทรยศ?โดยระบุว่า จากกรณีสงครามยูเครน-รัสเซีย ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ซึ่งขณะนี้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้พลเรือนในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน และอีก 3 เมืองใหญ่อพยพออกจากพื้นที่วันเดียวกับการเจรจารอบ 3 ท่ามกลางรายงานข่าวว่า กองทัพรัสเซียเตรียมบุกระลอกใหญ่ แม้จะเผชิญการต้านทานอย่างหนักโดยวันนี้ นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า“สงครามตัวแทน รัสเซีย-ยูเครนปูติน อธิบายความกังวลของรัสเซีย ว่า สงครามตัวแทนในครั้งนี้ เป็นการคุกคามจากตะวันตกผ่านยูเครน ที่อาจมีการเสริมสร้างโครงสร้างเดิมของยูเครน ให้เป็นรัฐนิวเคลียร์ ซึ่งจะทำให้สามารถยิงขีปนาวุธจากยูเครนถึงมอสโกได้ภายในเวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้นล่าสุด รัสเซียประกาศ สายการบินแอโรฟลอต (Aeroflot) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของรัสเซีย (เคยเป็นสายการบินแห่งชาติของสหภาพโซเวียต) ที่ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 97 เมือง ใน 48 ประเทศ มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว กรุงมอสโก ประกาศหยุดบินไปต่างประเทศแล้วในการนี้ ปูติน ได้เสนอให้เลิกใช้โบอิ้ง แอร์บัส และหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของรัสเซียขึ้นเอง ด้วยการผลิตเครื่องบิน IL ของตนเต็มที่ เครื่องบิน IL ผลิตโดยบริษัทสร้างอากาศยานที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต ปัจจุบันคือ บริษัท อิลยูชิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักบินยืนยันคุณภาพดีสถานการณ์รบในปัจจุบัน นักวิเคราะห์ชี้ว่า ผ่านไป 8 วัน รัสเซียยึดพื้นที่ได้ 21% ทำลายโครงสร้างทางทหารจนเหลือแต่ทหารตามตึก สู้ศึกกันตามมีตามเกิด ไม่มีการส่งกำลังบำรุงใดๆ ไม่มีอาวุธหนักและเครื่องบินคุ้มครอง เหลือแต่เพียงว่า จะทนได้นานเท่าใด และจะบังคับไม่ให้ชาวบ้านหนีออกนอกประเทศได้นานเท่าใดเท่านั้น โดยมีการประเมินกันไว้ว่าภายในเดือนพฤษภาคม สงครามน่าจบมีการตั้งข้อสังเกตว่า ประธานาธิบดียูเครนไม่น่าจะอยู่สถานทูตสหรัฐฯในโปแลนด์แล้ว เพราะออกมาแถลงประณามสหรัฐฯชัดเจนแล้วว่า ทรยศ ส่วนการตอบโต้ของรัสเซียต่อยุโรป ด้วยการยุติส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยุโรป ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของยุโรป โดยพลังงานจากก๊าซธรรมชาติจะหายไปทันที 40% จะทำให้ยุโรปหาทางออกอย่างไร แม้แต่เรื่องอาหารจะเอาปุ๋ยและเอาข้าวสาลีที่ไหนมาแทนทั้งนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่า ภายใน 2 สัปดาห์ ยุโรปจะทบทวนการแซงก์ชัน ขอขอบพระคุณข้อมูลที่ อ.แก้วสรร เล่าให้ฟัง จากการสนทนากับเพื่อนที่เรียนจบปริญญาเอกจากรัสเซีย”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ชี้โลกกำลังจะถอยหลังกลับสู่ยุคเมื่อ 60 ปีที่แล้ว พังพินาศแน่นอนเนื้อหาระบุว่า นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ว่า สงครามแบ่งฝ่ายชัดเจน โลกกลับมาสู่จุดที่แต่ละฝ่ายเผชิญหน้ากันชัดเจน เมื่ออเมริกาและพันธมิตรประกาศปิดล้อมและชวนพรรคพวกประณามรัสเซียว่ารุกรานยูเครน ติดตามมาด้วยการแซงก์ชันและปิดกั้นรัสเซียจากตลาดเงินของโลกรัสเซียประกาศตอบโต้ทันที ด้วยการแจ้งรายชื่อ 30 ประเทศ ที่ถือว่า “ไม่เป็นมิตร” อาจจะเป็นศัตรูในอนาคต นอกจากกลุ่มอียูแล้ว ในเอเชีย ก็มี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ สิงคโปร์แต่ที่น่าเป็นห่วงและกังวล คือ การตั้งป้อมค่ายของกลุ่ม BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ แอฟริกาใต้ ที่จับมือกันเลิกใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนการค้า อย่าทำเป็นเล่นไป กลุ่มนี้มีประชาการรวมกันมากกว่า 3 พันล้านคน มูลค่าการค้ามหาศาลแน่นอน อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นทั่วโลกนอกจากนั้น รัสเซียยังไม่หนำใจ ตอบโต้บรรดาธุรกิจต่างประเทศที่ถอนตัวจากการทำธุรกิจในรัสเซีย นักการเมืองรัสเซียจะออกกฎหมายยึดกิจการเหล่านั้นเป็นของรัฐ และทางการรัสเซียได้แสดงท่าทีที่จะใช้หนี้ที่ติดค้างกับต่างประเทศด้วยเงินสกุลรูบิลรัสเซีย ใครไม่ยอมจะทำยังไง ในเมื่อตัดรัสเซียออกจากวงจรระบบ Swiftระบบเศรษฐกิจการค้าโลกคงจะปั่นป่วนแน่นอน หากทุกฝ่ายยังคงดึงดันจะเอาชนะกันด้วยการตั้งป้อมค่ายแต่สถานการณ์เลวร้ายด้านพลังงานกำลังจะมาเยือน เมื่อรัสเซียกำลังทบทวนการส่งน้ำมันและก๊าซให้ยุโรปผ่านท่อ NorthStream 1 ถ้าถูกปิดกั้น โดยระบุว่า อาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นไปสูงแตะ 300 เหรียญต่อบาร์เรล หากเป็นเช่นนั้นจริง พังพินาศกันทั้งโลกแน่นอน โลกกำลังจะถอยหลังกลับสู่ยุคเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ที่มีการเผชิญหน้าทั้งทางทหารและการค้า คงไม่อาจจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไปได้ ใครไม่ใช่พวกกรูแล้วจะเป็นใครที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น กรณ์ ฟันธง! นาโตพร้อมเสียยูเครนให้รัสเซีย ซัดนักการเมืองไทยแน่จริงไปรบเองโดยระบุว่า จากที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารจากยูเครนในทันที อย่างไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่โพสต์ถึงคนไทยไปสมัครเป็นทหารอาสาช่วยยูเครนได้รับสิทธิพิเศษนั้นวันนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีสถานการณ์รัสเซีย และยูเครน ด้วยว่า“อัปเดตเรื่อง สงคราม รัสเซีย ยูเครน เพื่อประเมินผลกระทบต่อ #เศรษฐกิจปากท้อง ของคนไทยให้ฟังกันเรื่อยๆ ครับ ล่าสุด! ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ NATO ประกาศ ‘no fly zone’ บนน่านฟ้ายูเครน แต่ถูก NATO ปฏิเสธการประกาศห้ามบิน หมายความว่า NATO ต้องพร้อมสู้รบทางอากาศกับรัสเซีย ซึ่งจะทำให้สงครามขยายวงแน่นอน การปฏิเสธทำให้เราพอสรุปได้ว่า NATO ไม่ได้กล้าเสี่ยงขนาดนั้นเพราะไม่ใช่ว่า NATO ไม่เคยประกาศห้ามบินในกรณีอื่นที่อยู่นอกเขตประเทศสมาชิก เคยประกาศมาแล้วในกรณี Libya กับ Bosnia แต่สองครั้งนั้น ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่มหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างรัสเซียโดยตรงจากท่าทีของ NATO เราพอประเมินได้ว่า NATO ไม่ได้ให้ความสำคัญกับยูเครนถึงขนาดที่พร้อมจะเข้าร่วมรบ และ NATO พร้อมที่จะสูญเสียยูเครนให้กับรัสเซีย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่มีผลดีใดๆ กับใครเลย…เว้นแต่อเมริกายุโรปจะรับเคราะห์ทางเศรษฐกิจอย่างหนัก และภาระการดูแลผู้ลี้ภัยนับล้านคนจากยูเครน ทุกประเทศในยุโรปต้องเพิ่มงบซื้ออาวุธ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือซื้อจากสหรัฐอเมริการัสเซียไม่ต้องพูดถึง เดือดร้อนหนักแน่ ถึงแม้ในกรณีที่ยึดยูเครนได้ ที่หนักสุดคือชาวยูเครน ที่มีแต่เสียกับเสียจากท่าทีที่ทำให้ปูตินรู้สึกว่าจนมุม ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเดือดร้อนไม่มากก็น้อยจากผลพวงทางเศรษฐกิจจีนต้องไม่อยากให้รัสเซียอ่อนแอเกินไป อินเดียเองก็ตกที่นั่งลำบาก เพราะต้องพึ่งทั้งรัสเซีย และอเมริกา ในการถ่วงดุลกับจีน (อินเดียกับจีนควรหาทางไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งกัน)ส่วนไทยเรา (และประเทศ ASEAN อื่นๆ) เป็นมิตรกับทุกคนดีแล้ว รัฐบาลได้แสดงออกร่วมกับประเทศอื่นๆ ในการประณามการใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งของเขาอย่างที่มีข่าวว่า มีคนไทยอาสาไปร่วมรบกับยูเครนนั้น ผมเคารพการตัดสินใจตามอุดมการณ์ของแต่ละคน แต่ไม่อยากเห็นนักการเมืองออกมาเชียร์ให้ไป ควรคิดให้ดีครับ เพราะคุณไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตคนอื่นเขาได้ !! และคุณอาจมีส่วนดึงให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในวังวนความขัดแย้ง ถ้ามีอุดมการณ์จริง คุณไปเองเลย”แน่นอน, นี่คือ ข้อมูลที่ตอกย้ำให้เห็นว่า “สงคราม” ระหว่าง “รัสเซีย-ยูเครน” ประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ มีอยู่ประเทศเดียว ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในโลกซื้ออาวุธด้วยคือ สหรัฐอเมริกา ที่ได้ประโยชน์?ยิ่งกว่านั้น สัญญาณที่เริ่มเห็นหายนะกันทั่วโลก ก็คือ เรื่องพลังงาน ที่เกิดจากการตอบโต้สหรัฐฯและพันธมิตร ของรัสเซียสุดท้าย ก็ได้แต่หวังว่า “สงคราม” จะจบเร็ว เมื่อมีนักวิเคราะห์ ชี้ชัดว่า หลังประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ NATO ประกาศ ‘no fly zone’ บนน่านฟ้ายูเครน แต่ถูก NATO ปฏิเสธ ซึ่งการประกาศห้ามบิน หมายความว่า NATO ต้องพร้อมสู้รบทางอากาศกับรัสเซียและดูเหมือน “นาโต” ก็พร้อมเสีย “ยูเครน” ให้กับรัสเซีย รวมทั้งข่าวว่า ประธานาธิบดียูเครน ก็ประณามสหรัฐฯว่า “ทรยศ”ทั้งหลายเหล่านี้ สะท้อนว่า จุดจบของสงครามใกล้มาถึง? และถูกประเมินสถานการณ์ว่า “ยูเครน” จะแพ้อย่างเจ็บปวด? ที่คิดว่า “มหาอำนาจ” จะช่วยเต็มที่นั่นเอง