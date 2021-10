“ดร.อานนท์” เย้ย “ทอน” โจทก์อย่ากลัวจำเลย? คดีรุกป่าฯ ซัดต้าน 112 ยืนแห้งตาย ก็ไม่สำเร็จ “สามนิ้ว” เดือด! แห่ทวงวัคซีน “หมอบุญ”

25 ตุลา เจอกันที่ศาล “ดร.อานนท์” ท้าทาย “ธนาธร” โจทก์อย่ากลัวจำเลย? คดีหมิ่นประมาท “รุกป่าฯ” พบฟ้อง “สนธิญาณ” ไม่มาศาล 2 ครั้งติด “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ซัดต้าน ม.112 ยืนแห้งตาย ก็ไม่สำเร็จ โซเชียลเดือด ทวงวัคซีน “หมอบุญ”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (22 ต.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น ดร.อานนท์ ท้า ธนาธร 25 ตุลา มาเจอที่ศาล เย้ยโจทก์อย่ากลัวจำเลย? พบฟ้อง “สนธิญาณ” ก็ไม่มา 2 ครั้งติดโดยระบุว่า ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันจันทร์ 25 ตุลาคม นี้ จะไปศาลนัดแรก ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ฟ้องว่า ผมหมิ่นประมาท จากอดีตพฤติกรรมของนายธนาธร ที่ฟ้องคนโน้นคนนี้แล้วไม่มาศาลเลย ผมอยากรู้เหมือนกันว่าข้อแรก ธนาธร จะมาศาลอาญารัชดา ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้ หรือไม่, ข้อสอง การเรียกร้องค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาท เป็นมูลค่า 24 06 2475 บาท จากผม มีหลักการทางวิชาการอย่างไรในการประเมินมูลค่าความเสียหาย ให้แจงให้ศาลท่านรับฟังด้วยข้อสาม อยากถามว่า คดีการให้สินบนเพื่อจะได้ที่ของน้องชายนายธนาธร คดีดำเนินไปถึงไหน, ข้อสี่ คดีบุกรุกป่าสงวน ทั้งๆ ที่เอกสารแนบโฉนด หลายแปลง ระบุชัดเจนว่า เป็นที่ป่าสงวน อาจจะถูกยึดคืนได้ ทำไมยังกล้าตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะแม่ พี่สาว หรือเจ้าตัวข้อห้า จะมีแนวทางพิสูจน์ได้อย่างไรว่า การกระทำของตนเองและครอบครัวในฐานะนักการเมืองอันเป็นบุคคลสาธารณะ มีความสุจริต ในประเด็นที่ดินข้อหก ที่ผมโพสต์ว่าให้ปฏิรูปครอบครัวก่อนปฏิรูปสถาบันนั้น มีเหตุอันใดถึงเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบัน ให้แถลงให้ชัดให้ศาลท่านฟังด้วยข้อเจ็ด เมื่อไหร่จะมาช่วย คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาดีเบตกับอานนท์ เรื่องงบสถาบัน เรื่องหน่วยราชการในพระองค์ ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (อันนี้จะถามเป็นการส่วนตัว)ชวนให้มาช่วย ทิม พิธา ดีเบต ยังไม่มา ฟ้องผมมา จะมาศาลไหมหนอ อยากรู้จริงๆ เอ ตกลงใครเป็นโจทก์ ใครเป็นจำเลยกันแน่??”อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 โดยเรียกค่าเสียหาย 24,062,475 ล้านบาทโดยคำฟ้องของนายธนาธร สรุปได้ว่า จำเลยใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Arnond Sakworawich มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 74,000 คน เมื่อวันที่ 5 มี.ค.เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า“รู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลงนามรับรู้ แต่ก็ยังซื้อขายมาเป็นของตนเอง นี่จงใจทำผิดกฎหมายโดยเจตนาเลย คดีนี้ควรต้องเข้าคุกนะครับ ทำผิดโดยเจตนาตั้งใจโกงที่แผ่นดิน มาเป็นสมบัติส่วนตัว ถือเป็นการโกงชาติ คนโกงชาติคนโกงแผ่นดินขนาดนี้เหรอครับ ที่จะบอกว่าให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิรูปตัวเองไม่ให้โกงชาติโกงแผ่นดินเสียก่อนเถิด”ภายหลังยื่นฟ้อง ศาลรับคำฟ้องไว้ในสารบบเป็นคดีหมายเลขดำ อ.077/2564 เพื่อไต่สวนมูลฟ้องว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ต่อไปต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า “ต้องบอกเลยว่าดีใจที่มาฟ้องเพราะเป็นโอกาสที่ธนาธรจะต้องไปแถลงต่อศาลว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้น ผมจะได้เรียกพยานปรปักษ์และเอกสารอีกมากมายมาใช้ตรวจสอบคุณต่อคุณทำตัวเป็นบุคคลสาธารณะ ก็ต้องถูกตรวจสอบได้ คุณอาสามารับใช้ประชาชน ประชาชนก็ย่อมต้องตรวจสอบคุณ แต่คุณในฐานะผู้แทนประชาชน คุณยังอยากจะตรวจสอบพระเจ้าแผ่นดินเลย ทำไมผมจะตรวจสอบคุณไม่ได้”นอกจากนี้ มีรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำ อ3080/2563 ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เป็นจำเลยในความผิดฐาน “หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา” โดยโจทก์เรียกค่าเสียหาย 27.5 ล้านบาทโดยวันนี้ โจทก์ส่งทนายความมาดำเนินการแทน ขณะที่ นายสนธิญาณ จำเลย เดินทางมาศาลพร้อมทนายความ และศาลได้มีการเลื่อนนัดอีกครั้งไปวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เนื่องจากทนายฝั่งโจทก์ได้ขอเลื่อนนัด โดยอ้างว่า อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระนั้นเมื่อถึงเวลา คือ วันที่ศาลนัด คือ วันที่ 11 ตุลาคม ก็ปรากฏว่า โจทก์คือ นายธนาธร ก็ไม่เดินทางมาศาลอีก มีเพียงจำเลยคือ นายสนธิญาณ กับทนาย ที่เดินทางไปศาลด้วยตนเองอีกครั้งขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น แกนนำมัวมุดใต้กระโปรงเด็ก? “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” จวกยับพวกยืนประท้วง ม.112 ลั่นยืนจนตัวแห้งตาย ก็ไม่สำเร็จ!โดยระบุว่า หลังจากที่วานนี้ (21 ต.ค.) กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎร, กลุ่มพลเมืองโต้กลับ, กลุ่มทะลุแก๊สและกลุ่มทะลุฟ้า ออกมาเคลื่อนไหว “ยืน หยุด ขัง” ที่หน้าศาลฎีกา ถนนราชดำเนินในโดยการยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา 1.12 ชั่วโมง (ชม.) เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องหาทางการเมือง โดยปรากฏภาพของ โตโต้ ปิยรัฐ จงเทพ แกนนำกองงานมวลชนอาสา (We Volunteer - Wevo) มาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วย โดย โตโต้ กล่าวถึงเหตุผลที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ เพราะต้องการเรียกร้องให้ยุติการคุมขังนักโทษทางการเมือง และยกเลิก ม.112 เนื่องจากกฎหมายนี้ลิดรอนเสรีภาพของประชาชนจริงๆ อยากมาร่วมกิจกรรมให้กำลังใจแบบนี้ตั้งนานแล้ว แต่ผมมีคดีกว่า 30 คดี แทบจะทุกวัน เกือบทุกวันที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาล ไปสถานีตำรวจ ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดก็มี และต้องไปไกล และการไปลักษณะอย่างนั้น ต้องมีเวลากักตัวในช่วงโควิด ทุกอย่างทำให้มีความลำบากในการเดินทางล่าสุด นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า“อาญาแผ่นดิน เด็กๆ ชวนกันจะยืนประท้วง ม.112 ยืนจนตัวแห้งตาย ก็ไม่สำเร็จ เพราะมันเป็นอาญาแผ่นดิน ยังไงเสีย คดีต้องเดินหน้า ติดคุกหัวโต เตือนกันมาตลอดว่า ม.112 ไม่ได้ทำร้ายใคร ถ้าไม่ลองดีไปละเมิด เวลาคนอื่นด่าตัวเอง ยังรักษาสิทธิ ฟ้องคนอื่นในคดีหมิ่นประมาท ละเมิด และทำลายชื่อเสียง อย่าเชื่อไอ้อาจารย์ ไอ้บรรดาแกนนำ ที่เดินหลังม็อบ ยุยงเด็กให้ละเมิด ม.112 แต่ตัวเองมุดอยู่ใต้กระโปรง ทุเรศ”ทั้งนี้ นักกิจกรรมทางการเมืองหลายคน ซึ่งถูกตั้งข้อหาความผิดตาม ม.112 จากการชุมนุมในนาม กลุ่มราษฎร และถูกควบคุมตัวในเรือนจำ โดยไม่ได้สิทธิในการประกันตัว ทำให้เกิดกิจกรรมยืนหยุดขัง 112 นาที โดยพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆ รวมทั้งนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย จัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น สามนิ้วเดือด! แห่ทวงวัคซีนจาก “หมอบุญ” รพ.ยังนิ่งให้รอชี้แจง รอบนี้โซเชียลหนุน ฟ้องศาลเนื้อหาระบุว่า หลังจากเคยเกิดกระแสทวงวัคซีนโมเดอร์นา ที่ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุถึงชะตากรรมของผู้ที่จองวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ไม่รู้ตนเองจะได้ฉีดตอนไหน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมาและต่อมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ โดยคนที่จองผ่าน รพ.ธนบุรี ซึ่งมี หมอบุญ วนาสิน เป็นประธานใหญ่ หลายคอมเมนต์ได้ถามว่า นี่ใกล้เดือนตุลาคมแล้ว ทำไม รพ.ยังนิ่ง ไม่ชี้แจงคิวเลย ธนบุรีควรแจ้งได้แล้ว ว่าได้มากี่โดสในลอตแรก ตอนให้จองแรกๆ ยังเคลมอยู่เลย ปั่นหุ้นป่ะถามจริงอีกทั้งยังมีคนที่จองฉีดวัคซีนกับ รพ.ธนบุรี ไป มาคอมเมนต์ดุเดือดด้วยว่า มาร่วมกดดันเครือ THG กันเถอะ ควรออกมาตอบ มาชี้แจงบ้าง เราได้คิวไหน จะได้ฉีดวันไหน รู้ว่ามาเดือนตุลาคม ไตรมาสแรก แต่เราอยากได้คิวฉีด ไหนจะต้องวางแผนลางานไปฉีดอีกล่าสุด กระแสทวงโมเดอร์นากลับมาเดือดอีกครั้ง บนทวิตเตอร์ มีการติด#โมเดอร์นาอยู่ไหน และรอบนี้มีกลุ่ม 3 นิ้ว เข้าไปทักแชตไลน์ของ รพ.ธนบุรี เพื่อถามความคืบหน้า และเขียนข้อความด้วยว่า “หมอบุญได้มาแล้ว 1.5 ล้านโดสไม่ใช่หรอคะ” และทาง รพ.ได้ชี้แจงว่า ให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งขณะที่ในทวิตเตอร์มีการทวีตข้อความจำนวนมาก จากคนที่จองวัคซีน และมีการระบุด้วยว่า ประกาศจากสินแพทย์รามอินทรา ว่า โมเดอร์น่าของกลุ่มแรกน่าจะได้วีค 2-3 ธันวานี้, ถ้าได้ฉีดนะ จะไม่ขอบคุณองค์กร ไม่ขอบคุณโรงบาลที่จอง แต่จะขอบคุณตัวเองที่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ ไม่ตายเพราะโควิด ไม่ตายเพราะประสาทแดก ขอบคุณคนในแท็กที่ประสาทด้วยกันทุกวันโรงพยาบาลเอกชนออกมารักษาสิทธิให้ลูกค้าของตัวเองหน่อยได้มั้ย ตามจี้ซิลลิค องค์การเภสัชแทนประชาชนหน่อย พวกคุณมีสิทธิมีเสียงมากกว่าพวกเรานะคะ ยอดจองก็ไม่ใช่น้อยๆ ไม่มีความอัปเดต ความคืบหน้าอะไรเลยหรอ 1 พ.ย.จะเปิดประเทศแล้ว แต่บางคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลยนะคะ, ตอนเก็บเงินยังดูกระตือรือร้นกว่านี้เลยนะคะมันจะไม่เกี่ยวกับ รพ. ได้ไงอ่ะ ก็เราจองกับคุณอ่ะ ไม่ให้เราตามของที่คุณจะให้เราไปตามที่ใครอ่ะ ที่ อภ. หรือ #ซิลลิคฟาร์มา หรอ นั้นมันหน้าที่คุณหรือป่าวที่ต้องไปตามอ่ะ เวลาซื้อของ ของไม่มาก็ต้องตามแม่ค้ามั้ย ไม่ใช่ไปตามที่คาโก้ หรือโรงงานเป็นแม่ค้าปกติโดนจับไปแล้ว และมีการเชียร์ให้ฟ้องศาลเลยดีมั้ย จองแล้วจ่ายเงิน แต่ของได้เมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้อย่างไรก็ตาม ยังมีการพูดถึงหมอบุญด้วยว่า ควรออกมาเคลื่อนไหวอะไรหน่อย หลายคนที่จองฝากความหวังไว้ แบบนี้คงต้องกดดันแรงๆ เงินก็เงินเรา เลื่อนเดือนไปเรื่อยๆ จากตอนนี้ที่บอกว่าจะมาตุลาคม นี่เลื่อนไปยังจนธันวาคม และอาจจะกินเวลาถึงปีหน้าด้วย ,”แน่นอน, ประเด็นที่น่าหยิบยกมาพูดถึงอย่างมาก ก็คือ การเรียกร้องให้มีการยกเลิก ม.112 รวมทั้งการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผลเชื่อมโยงอย่างเห็นได้ชัดความจริง ต้องถือว่า กระแสเรียกร้องยกเลิก ม.112 มีมาก่อน การเรียกร้อง ปฏิรูปสถาบันฯ โดยการนำรณรงค์ของ “กลุ่มนิติราษฎร์” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาศัยฐานคนเสื้อแดงบางส่วนเป็นมวลชนหลักทั้งอาจคาดหวังว่า หากเลิก ม.112 ได้ ก็จะทำให้การพูดถึงสถาบันฯ ทำได้ง่ายขึ้น เพราะไม่มีกฎหมายปกป้องแล้ว โดยเฉพาะการหาเหตุผลมาโจมตี เพื่อที่จะปฏิรูปสถาบันฯ หรือ ปฏิรูปเป็นอย่างต่ำ ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เคยพูดไว้เพียงแต่ว่า การรณรงค์ ยกเลิก ม.112 หรือ แก้ ม.112 ก็ยังไม่เป็นผล ทำให้ม็อบสามนิ้วที่ออกมาเรียกร้อง “ปฏิรูปสถาบันฯ” และมีการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันฯ ถูกดำเนินคดี เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแกนนำ โดนคนละหลายคดี นี่คือ ที่มา ที่ทำให้ ถึงตอนนี้ กลุ่มสามนิ้ว ต้องเรียกร้องทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคำถามสำหรับ นายธนาธร ก็อย่างที่ อดีตบิ๊กข่าวกรองแห่งชาติ ย้อนว่า “เวลาคนอื่นด่าตัวเอง ยังรักษาสิทธิ ฟ้องคนอื่นในคดีหมิ่นประมาท ละเมิดและทำลายชื่อเสียง”แต่ทำไมพอเป็น “สถาบันฯ” เรียกร้องไม่ให้มีกฎหมายคุ้มครอง คือ ยกเลิก ม.112 หรือมีก็ให้โทษเบา เหมือนที่กำลังเสนอแก้ในสภา นั่นมันยุติธรรมแล้วหรือและเห็นได้ชัด กรณี นายธนาธร ฟ้องหมิ่นประมาท “ดร.อานนท์” กล่าวหาว่าหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง แล้วการที่ นายธนาธร สนับสนุนม็อบสามนิ้ว ที่มุ่งโจมตีสถาบัน หรือ พาดพิงหมิ่นประมาท ล่ะ ไม่ให้เอาผิด ไม่ให้ฟ้อง ไม่ให้มีกฎหมายคุ้มครอง แล้วบอกว่า จึงจะเป็น “ประชาธิปไตย”อย่างนี้ เห็นทีจะพูดกันไม่รู้เรื่อง ต่อให้มีร้อยเวที ถ้ายืนยันหัวชนฝาจะเอาแบบนี้ จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ทั้งยังดันทุรังต่อต้านในสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศ จงรักภักดีเทิดทูน ลองคิดดูว่า จะสำเร็จหรือไม่ สมควรหรือไม่ที่กลุ่ม “ธนาธร-ปิยบุตร” จะคิดเช่นนั้น!?