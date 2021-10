“ปฏิรูปฯ” คือ ล้มเจ้า! “ไทรักษา” เบิกเนตรทั่ว ปท. “ก้าวไกล” เลิกแอบ “ลูกเกด” ลง ส.ส. “หมู่อาร์ม” สับเละ ใคร?

คนรุ่นใหม่ “ไทรักษา” เปิดแผน “หนุนสถาบันฯ” ซัด เกมสามนิ้ว “ปฏิรูปฯคือล้มเจ้า” เตรียมรณรงค์ทั่ว ปท. เลิกแอบ? “ก้าวไกล” ส่ง “ลูกเกด ชลธิชา” ลง “ส.ส.ปทุมฯ” เจ้าตัวรับโดนกว่า 30 คดี ราม 112 “หมู่อาร์ม” สับสามกีบเละ!น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (14 ต.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น เยาวชนรุ่นใหม่ “ไทรักษา” ยื่น 10 ข้อหลายหน่วยงานรัฐ-สภา-ความมั่นคง หนุนสถาบันฯ ลุยรณรงค์ทั่วประเทศโดยระบุว่า สืบเนื่องจากวันที่ 13 ต.ค. 64 กลุ่มไทรักษา ได้ทำกิจกรรมที่สกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้าหอศิลป์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เป็นที่สนใจของผู้คนและถูกพูดถึงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกาศแถลงการณ์ 10 ข้อ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มไทรักษา ถือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมา สวนทางกับกลุ่มคณะราษฎร หรือ เยาวชนปลดแอกที่มุ่งจาบจ้วง โจมตีสถาบันฯอย่างรุนแรงสำหรับการเคลื่อนไหวของเยาวชนรักสถาบันฯ ได้เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก หลายบทความด้วยกันดังนี้“ความงดงาม ในความหลากหลาย อยู่ร่วมกันมาอย่างร่มเย็น เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หล่อหลอม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ผ่านบทเพลง #ลายเทิดพระเกียรติ #ล้านนาไทย #มโนราห์ด้ามขวาน ต่อด้วยการเปิดตัว #ประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ #สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากนี้ พวกเราจะเดินทางไปยื่นเจตนารมณ์ ทั้ง 10 ข้อ ในการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้เปิดตัวไปในวันนี้ ต่อหน่วยงานความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย รัฐสภา สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป และเตรียมเดินทางรณรงค์ไปให้ถึงทั่วประเทศ ในเร็ววันนี้ สามารถรอติดตามการเคลื่อนไหวได้ ที่หน้าเพจเรานะครับ #กลุ่มไทรักษา #สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม ที่เราได้ออกมารณรงค์ เผยแพร่เรื่องราวความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และเนื้อหาการแถลงการณ์นั้น#หัวใจสำคัญ คือ การเผยแพร่ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของประชาชนที่รักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะส่งผลต่อไปในระยะยาวถึงอนาคตข้างหน้า เพื่อจะได้ใช้ในการปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปเพราะหากอนาคตของชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า มีกลุ่มนักการเมือง หรือ พรรคการเมืองที่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ขึ้นมากุมอำนาจรัฐ และได้ใช้อำนาจรัฐที่ได้มานั้น ลิดรอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่พวกเขาต้องการและจะทำให้เกิดขึ้นมา ตามข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กำลังแพร่กระจายความคิดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ในตอนนี้ #ที่จะกลายไปเป็นรากฐานให้ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ต่อไปทั้ง 10 ข้อ ที่จะเผยแพร่นี้ จะครอบคลุมและปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรอบด้าน ผ่านพลังใจของประชาชนที่เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันต่อไปซึ่งหลังจากนี้ จะได้เคลื่อนไหวและเผยแพร่ต่อไปด้วยวิธีการต่างๆ โดยจะอยู่ภายใต้พื้นฐานการแสดงออกที่สวยงามและเป็นพลังบวกอยู่เสมอครับ (เพราะเราไม่ได้สู้แค่วันนี้)การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ รากฐานของการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป หากปฏิรูปสำเร็จแล้ว อันจะเกิดขึ้นตามมาได้#เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น!! ความหลากหลายที่รวมกันอยู่ในบ้านเมืองเรานั้น สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้รวบรวมมาไว้ เมื่อประเทศไร้สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คอยเชื่อมความหลากหลาย ทั้งในชาติพันธุ์และศาสนาไว้ด้วยกัน#ประเทศจะแตกเป็นเสี่ยงๆ การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงไม่ใช่แค่การทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียว แต่คือการทำลายประเทศไทยของทุกคน ทำลายชีวิตที่ปกติสุขของคนทุกคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครอบครัว การงาน การเรียน การกินการเที่ยว บ้าน ที่ดิน ฐานะการเงินการงาน ที่ทุกคนก่อร่างสร้างกันมา ชีวิตที่ปกติสุขที่ควรจะเป็นจะหายไป เหลือแต่สงครามและกลุ่มติดอาวุธ กลุ่มแบ่งแยกดินแดน ลุกลามบานปลายประเทศอาจจะมีคนจนคนรวย ความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติ เหมือนทุกประเทศทั่วโลก แต่หากล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ลงไปแล้ว ชีวิตปกติของทุกคนจะต้องจบสิ้น ย่อมไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหา ไม่ใช่การสร้างอนาคตที่สดใสให้คนในชาติอย่างแท้จริงดังนั้น การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ คือ คำตอบของอนาคตของประชาชนที่ถูกต้องที่สุด ช่วยกันแก้ปัญหาที่ถูกทาง ไม่ใช่ทำลายเสาบ้านที่ใช้อาศัยอยู่กิน #รักษาอนาคตของเรา ประเทศไทย สิ่งที่ปู่ย่าสร้างมาให้เรา”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น ก้าวไกล ส่ง “ลูกเกด ชลธิชา” ลง ส.ส.ปทุมฯ เจ้าตัวรับขาย่างคุกหลังโดนกว่า 30 คดี มี ม.112 ด้วย!เนื้อหาระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 เพจ พรรคก้าวไกล ปทุมธานี โพสต์ข้อความถึง ลูกเกด ชลธิชา ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ได้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จังหวัดปทุมธานี โดยข้อความระบุว่าลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ตลาดยามเช้า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (9 ตุลาคม) โดยใช้เวลาช่วงเช้าตรู่เดินทักทายแนะนำตัวต่อทั้งพ่อค้าแม่ค้า และพี่น้องประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย ในตลาดนัดของหมู่บ้านพฤกษา 12 คลองสาม คลองหลวงทั้งนี้ ลูกเกดและทีมงานได้รับเสียงสะท้อนหลากหลายที่เป็นประโยชน์มาก จากการพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้อง หลังจากนี้ เราจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังเสียงประชาชนต่อไปสำหรับ ลูกเกด ชลธิชา แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group - DRG) ผู้ประสานงานของกลุ่มคณะราษฎร ที่มีคดีทางการเมืองติดตัวกว่า 30 คดี โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ลูกเกด ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Momentum ถึงคดี เมื่อถูกถามว่า 30 คดี ที่ว่านี้มีคดีอะไรบ้างลูกเกด ตอบว่า ถ้าเยอะที่สุดเป็น พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่เรามีคดี ม.112 กับ พ.ร.บ.คอมฯ จากการโพสต์เฟซบุ๊กเขียนราษฎรสาส์น ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการปฏิรูปสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีคดี ม.116 ยุยงปลุกปั่นฯ รวมๆ แล้วเกือบ 30 คดี ชีวิตตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าขาข้างหนึ่งของเราเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเกือบ 30 ปีนี่คือ ครึ่งหนึ่งของชีวิต ตอนนี้เราไม่เห็นอนาคตตัวเองแล้ว เห็นแค่ปลายทาง คือ เรือนจำที่รออยู่ เพราะฉะนั้น ถึงบอกว่าถ้าจะให้เราหยุดเคลื่อนไหวแล้วยอมรับความพ่ายแพ้ คงทำไม่ได้ ตอนนี้เลยคิดถึงสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเท่านั้น คือ 1. คนรุ่นฉันต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. คนรุ่นหลังต้องไม่มาต่อสู้เพื่อเรื่องพื้นฐาน อย่างเช่น ประชาธิปไตย หรือสิทธิในการเลือกตั้งอีก คนรุ่นหลังควรออกมาเรียกร้องประเด็นอื่นมากกว่า เช่น คุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ นี่จึงเป็นเหมือนไฟ เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนที่ไม่ว่าอย่างไรต้องเดินหน้าต่อเมื่อถูกถามว่า กังวลกับข้อหา ม.112 หรือเปล่า ลูกเกด ตอบว่า ยอมรับว่า กังวลมาก เพราะเราเห็นแนวโน้มคดี ม.112 ที่เมื่อถูกจับขังอยู่ในเรือนจำแล้ว มักถูกบังคับให้รับเงื่อนไขห้ามออกมาพูดพาดพิงสถาบันกษัตริย์ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง และพวกเราที่ถูกกระทำทั้งหมดยังไม่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดหรือไม่ แต่การที่ศาลตั้งธงไว้แบบนั้น การไม่ให้สิทธิในการประกันตัว การที่ต้องยอมรับเงื่อนไข มันหมายถึงคุณตัดสินไปแล้ว พิพากษาไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่ถึงกระบวนการสืบพยาน หรือพิสูจน์หลักฐานใดๆนี่จึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกังวล ไม่ใช่เพียงแค่เกด หรือแกนนำ เพราะการกระทำแบบนี้มันหมายความว่าหลักนิติรัฐบ้านเรามันพังไปแล้ว ผู้พิพากษาไม่มีอิสระในการตัดสินคดี หรือรัฐเองที่มักใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมปิดปากประชาชน มันจึงแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่า เมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องเรียกร้องเรื่องความยุติธรรม ไม่จำเป็นต้องเป็นคดีทางการเมือง เช่น คดีทำร้ายร่างกาย เราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลย ถ้ายังปล่อยให้มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมมันตกต่ำขนาดนี้....ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น หมู่อาร์มชนสามนิ้ว ไลฟ์เอาหน้าแต่ไม่ยอมขึ้นเวที โดนคดีสุนัขสักตัวก็ไม่เห็นโดยระบุว่า จากที่ หมู่อาร์ม แจ้งลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกล แล้วเข้าร่วมกับกลุ่มประชาชนไม่ทน ล่าสุด ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มสามนิ้วที่ถูกพาดพิงทั้งนี้ หมู่อาร์ม หรือ ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี อดีตทหาร โพสต์ข้อความว่า ส่งคนไปปราศรัย ส่วนตัวเองไปไลฟ์สดเอาหน้า แล้วหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองและพวกพ้อง ไม่ยอมขึ้นเวที เพราะไม่อยากโดนคดี“ค่าน้ำมันค่าใช้จ่าย หรือ ค่าที่พักสักบาท ก็ไม่เคยช่วยเหลือ แล้วมึ…ส่งเขาไปทำเหี้…อะไร พอแกนนำโดนคดีหม…สักตัวยังไม่เห็นเลย #เลวได้ใจ แม้กระทั่งทนายความ แกนนำยังต้องร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายสิทธิเพื่อมนุษยชน ถ้าผมหมดความอดทนเมื่อไหร่ เดี๋ยวเราเจอกัน”โดยเมื่อข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ต่อมาเจ้าตัวคือ หมู่อาร์ม ได้เข้าตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเอง อาทิดีที่หมู่อาร์มไหวทันค่ะ ใครแตกแถวเขาพร้อมเทArm Narongchai In ได้เรียนรู้บทเรียนนักเคลื่อนไหวครับผมใครครับเฮียArm Narongchai In มันต้องมีครับ ผมไม่เคยพูดอะไรลอยๆ สักพักผมคงไลฟ์สดครับจัดเต็มไปครับกระชากหน้ากากออกมาครับArm Narongchai In แน่นอนครับArm Narongchai In รอจังหวะครับ เดี๋ยวผมจะไลฟ์สด อธิบายให้ฟังสมบัติ ทองย้อย ใครเอ่ยArm Narongchai In มันมีแน่นอนครับ พี่คิดว่าคนอย่างผม เคยพูดจาลอยๆ โดยไม่มีความจริงบ้างหรือเปล่าครับสมบัติ ทองย้อย รอๆๆๆๆอย่างไรก็ตาม ทีมข่าวเดอะทรูธ ตรวจสอบย้อนหลังไปก็พบว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 64 หมู่อาร์ม ซึ่งถูกกองทัพบกปลดออกจากราชการ และเป็นแกนนำกลุ่มราษฎร ได้โพสต์ เฟซบุ๊ก “Arm Narongchai In” แสดงหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกล ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบต่อไปด้วยหมู่อาร์ม โพสต์ข้อความว่า ถึงผมจะลาออก แต่ในใจยังนึกถึง ส.ส.พี่เจี๊ยบ ส.ส.โรม คุณแมน และ นายไผ่ดาวดิน เสมอนะครับ เราต้องแยกกันทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง #แค่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแต่จิตวิญญาณคงเดิมโดยมีผู้เข้ามาสอบถามเหตุผลการลาออกจากพรรคก้าวไกล ส.อ.ณรงค์ชัย ตอบว่า ผมมีเหตุผลที่ยังบอกใครไม่ได้ครับนอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า หลังจากที่หมู่อาร์มถูกกองทัพบกปลดออกจากราชการ ก็ได้เข้าร่วมการชุมนุมม็อบปลดแอกและขึ้นเวทีปราศรัยร่วมกับแกนนำอย่างต่อเนื่อง ก่อนหันมายึดอาชีพรับจัดสวนปรับภูมิทัศน์แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ การเปิดตัวของเยาวชนรุ่นใหม่ กลุ่ม “ไทรักษา” ซึ่งชัดเจนว่า จะมีการรณรงค์ 10 ข้อ ในการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเท่ากับประกาศตนเป็น “ขั้วตรงข้าม” ขบวนการเครือข่าย “สามนิ้ว” อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่วิธีการเคลื่อนไหวแตกต่างกันเท่านั้นอย่างที่คนไทยรู้กันว่า การเคลื่อนไหวของขบวนการสามนิ้ว ใช้วิธีจัดม็อบชุมนุม ประท้วงเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ และอีกสองข้อเรียกร้อง คือ แก้รัฐธรรมนูญ 60 ทั้งฉบับ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และองคาพยพ ออกไป ซึ่งโดยรวม ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและการเมืองขนานใหญ่อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนั่นเองและพักหลัง การจัดม็อบของขบวนการสามนิ้ว เน้นปะทะด้วยความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ คฝ. ถึงขั้นต่อสู้ด้วยอาวุธ ทั้งยังเผาทำลายทรัพย์สินทางราชการ และป้อมตำรวจ ฯลฯแต่สิ่งที่ กลุ่มไทรักษา ประกาศชัดเจน ก็คือ การรณรงค์จะเน้นไปที่ความสวยงามของวัฒนธรรมไทย เป็นการทำให้คนไทยเห็นค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ จากสิ่งดีงามที่ได้สร้างไว้และดำรงอยู่ ทั้งยังไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่จะเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องสึบไปนี่คือ การทำงานทางความคิด ที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด ให้ “ขบวนการสามนิ้ว” เห็นเพราะที่ผ่านมา หลายคนไม่เข้าใจว่า ทำไมขบวนการสามนิ้ว ไม่ทำอย่างนี้กับการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯ ถ้ามีความจริงใจ ตามที่อ้างว่า “ปฏิรูป” เพื่อให้สถาบันฯอยู่ร่วมกับประชาธิปไตยได้ ด้วยความหวังดี เพราะรู้ทั้งรู้ว่า คนไทยสวนใหญ่ยังรับไม่ได้ จึงต้องใช้เวลาและเหตุผลทำความเข้าใจหรือว่า ขบวนการสามนิ้ว รอไม่ได้ เพราะใคร? เพื่อใคร? อย่างนั้นหรือ ที่อยู่เบื้องหลัง!?