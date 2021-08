รู้ทัน “โทนี่แม้ว” ชี้นำเกม อภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” “แรมโบ้” ลากไส้ “เต้น” รู้เห็น “ทะลุแก๊ส” รับจ้างนายใหญ่

มาแล้ว “โทนี่แม้ว” เล่นบทผู้นำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” นอกสภาฯ เปิดประเด็นโจมตีให้ พท. “เต้น” ปลื้มใจ คนร่วม CAR MOB CALL OUT เกินคาด นัดอีก 2 ก.ย. “แรมโบ้” เอาผิด “ณัฐวุฒิ-บก.ลายจุด” ลากไส้ รู้เห็น “ทะลุแก๊ส”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (30 ส.ค. 64) เพจ CARE คิด เคลื่อน ไทย เผย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ โทนี่ จะจัดรายการ Care Talk x Care ClubHouse โดยใช้หัวข้อเรื่อง “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคน” วันอังคารที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น. สดๆ พร้อมกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีอีก 5 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้“การบริหารมา 7 ปี ที่ไม่สามารถทำให้ประเทศดีขึ้นตามสัญญาการบริหารจัดการวิกฤตโควิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยนับล้าน ผู้เสียชีวิตนับหมื่นการบริหารเศรษฐกิจที่ไม่เข้าใจยุคสมัย ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจล้มละลายการบริหารจัดการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่ไร้ทิศทางผิดฝาผิดตัวไปเสียหมดการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว แล้วยังมาเกิดเรื่องอื้อฉาวของวงการตำรวจ จนทำประชาชนเสื่อมศรัทธา ทั้งๆ ที่สัญญาว่าจะปฏิรูปการบริหารงานที่ผิดพลาดทั้งหมดนี้นำมาซึ่ง “ความอดอยาก ความเจ็บปวด และ การล้มตาย” อย่างไม่ควรเกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่า ความผิดพลาดทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ในฐานะ “ผู้นำประเทศ”ครั้งนี้ พี่โทนี่ จึงมาร่วมแสดงพลังกับพี่น้องประชาชน โดย “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยอีกคน” และจะมาร่วมอภิปรายว่า “เหตุใดเราจึงไม่ควรไว้วางใจประยุทธ์”รวมถึง พิเศษ! ยุทธศาสตร์ที่สัญญาไว้ ครั้งนี้พี่โทนี่จะประกาศให้ฟังกันอย่างชัดๆ...“อยู่ไปก็มีแต่คนไล่ ออกไปเถอะน้อง”ขณะเดียวกัน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า“CAR MOB CALL OUT เกินคาด พี่น้องออกมาล้นหลาม หัวขบวนแยกแคราย ท้ายแถวเลยแยกวังหิน ภาพรถเต็มทุกช่องจราจร การแสดงสัญลักษณ์ทั้งในขบวนและกองเชียร์สองข้างทางทรงพลัง ประทับใจอีกเรื่อง คือ การช่วยกันดูแลความเรียบร้อย ขอบคุณทุกกลุ่มที่ร่วมขบวน น้องๆ อาสาสมัครผู้ทุ่มเทสุดกำลัง และรถทุกคันซึ่งเข้าใจแนวทางเป้าหมายของกิจกรรม แม้หนาแน่นแต่การเปิดทางให้รถพยาบาลและรถสัญจรร่วมทางก็ทำได้ไม่มีกระทบกระทั่ง หากชาวคาร์ม็อบและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวกบ้างขออภัยไว้ ณ ตรงนี้เราประกาศนัดหมายใหญ่ตั้งแต่ 2 ก.ย. และจะมีพัฒนาการต่อเนื่องตามสถานการณ์ วัดกันในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล จะเลือกประชาชนหรือแบกประยุทธ์บนความตายความเสียหายของประชาชน ขอพลังพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกยก นี่คือ ช่วงเวลาสุกงอมที่สุดตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอำนาจ หากปล่อยผ่านอาจต้องจมอยู่กับนายกฯ ไร้ความสามารถคนนี้อีกอย่างน้อย 5 ปีการชุมนุมทั้งรูปแบบและสถานที่คำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องแรก ข้อเรียกร้องเป็นไปตามหลักการและกติกา เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วม นี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ผม หรือ บก.ลายจุด เป็นผู้นำ แต่ผมอาสาเป็นคนทำงานให้พลังฝ่ายประชาธิปไตยเคียงข้างกันในสนามยอมรับว่า เห็นใจห่วงใยน้องๆ สามเหลี่ยมดินแดง ด้วยความปรารถนาดี อยากให้มีการสรุปและถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา เชื่อว่ารัฐต้องการภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้ ต้องระวังการสร้างสถานการณ์เพื่ออ้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทั้งที่ดินแดงหรืออาจขยายไปจุดอื่นอย่างที่เคยทำมาหลายครั้งในอดีต แม้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โจทย์การจัดชุมนุมซับซ้อนมากขึ้น แต่เราจะเดินหน้าต่อไป ผมจะพยายามอย่างที่สุดให้ทุกอย่างและทุกวันผ่านไปด้วยดี ด้วยความเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่ออกมาสู้ด้วยกันจะเข้าใจ ช่วยกันรักษาแนวทางเพื่อขยายพื้นที่การต่อสู้ให้คนอีกมากเข้าร่วมได้เราไม่บุกรุกสถานที่ ไม่ลุย ไม่บวก ไม่ปะทะ ไม่เผชิญหน้ากองกำลังรัฐ แต่จะยืนหยัดกลางมหานคร ส่งเสียงขับไล่ประยุทธ์ ท้าทายสำนึกผู้แทนราษฎร หัวใจความสำเร็จคือพลังจากประชาชน ผมไม่เชื่อคำประกาศว่า สิ้นปีคนไทยจะมีวัคซีนกว่า 100 ล้านโดส แต่ผมเชื่อว่า การบริหารล้มเหลวของนายกฯ คนนี้ จะมีคนไทยตายเกิน 20,000 ชีวิต 2 กันยายน พบกันที่แยกอโศก ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ให้มันจบที่รุ่นมัน ไล่ประยุทธ์”ด้าน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดชุมนุมคาร์ม็อบ คอลเอาต์ ของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช.และ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุดและพวก พร้อมประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งว่าขณะนี้ ตนเองได้มอบให้ทนายความรวบรวมหลักฐานความผิดของนายณัฐวุฒิ นายสมบัติ และพวก เพื่อที่จะแจ้งความเพิ่มเติมในหลายกระทงความผิดต่างกรรมต่างวาระ เนื่องจากพบว่า การเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมของนายณัฐวุฒิ ทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณที่จัดกิจกรรมรวมถึงทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อผิดกฎหมายอาญามาตรา 116 และอื่นๆ ตลอดจนมวลชนที่ออกมาชุมนุมได้พกพาอาวุธปืน ระเบิดไฟ ระเบิดปิงปอง และอาวุธนานาชนิด ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง จะปฏิเสธเป็นคนละกลุ่มไม่ได้เด็ดขาด เพราะแกนนำทั้งสองเป็นคนประกาศเชิญชวนมวลชนออกมาลงถนนจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ส่วนการประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 2 กันยายนนั้น ขอให้นายณัฐวุฒิและพวกคิดด้วยว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน โดยอย่าคิดเอาเองว่าคนทั้งประเทศเห็นใจและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนายณัฐวุฒิและพวก เพราะยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังอยากให้นายกฯแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอยู่ ยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังลดจำนวนลงและกำลังคลายล็อคหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศเดินไปได้ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ก็ไม่ควรจะนำประเด็นผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไล่นายกฯ เพราะไม่มีใครอยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น และนายกฯก็สามารถแก้ได้ดีทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ ถึงอย่างไรนายณัฐวุฒิก็ต้องแกล้งทำโง่ทำเป็นไม่รับรู้เพราะมีธงในใจรับงานจากนายใหญ่มา ใครก็อ่านทางออก“การหลอกลวงชักจูงปลุกระดมป่วนเมืองให้คนลงมาสู่ถนน ทำผิดกฎหมายและหวังจะเหยียบข้ามศพประชาชนอีกครั้งเพื่อไปเอารางวัลตอบแทนจากนายใหญ่ ให้ตนเองร่ำรวย แกนนำประเภทนี้ ฝากพี่น้องประชาชนช่วยคิดทบทวนด้วยว่า อย่าไปให้เครดิต ในสมองวันๆคิดแต่เผาบ้านเผาเมือง ทำลายประเทศ ไม่มีจิตสำนึกความรักบ้านรักเมือง ขอเพียงให้ได้รับรางวัลจากนายใหญ่ สู้แล้วรวย สู้แล้วอยากได้เป็นรัฐมนตรี ชีวิตทั้งชีวิตมีอาชีพทำได้แค่นี้แหละ ทำอาชีพอื่นไม่เป็นสุดท้ายแห่งชีวิตคงมีจุดจบ ไม่หนีออกนอกประเทศเหมือนแกนนำคนอื่นๆ ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางอีกรอบอย่างแน่นอน ขอพี่น้องประชาชนกรุณาอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับคนเลวๆ เช่นนี้ ที่คิดแต่จะทำลายชาติบ้านเมือง ไม่มีจิตสำนึกที่จะคิดหวังดีต่อบ้านเมืองเลยสักนิด”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น ย้อนคำพูด “เต้น” หนุนทะลุแก๊ส ชุมนุม 29 สิงหา ประกาศกลับ ปล่อยดินแดงป่วนโดยระบุว่า จากกรณีที่วานนี้ (29 ส.ค.) มีการเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ บก.ลายจุด ที่สุดท้ายไปปักหลักปราศรัยหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ส่วนกลุ่มทะลุแก๊ส ได้เดินทางไปยังแยกดินแดงตามนัด และมีการตอบโต้กลับเจ้าหน้าที่ คฝ.โดยกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ก่อนเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังบริเวณทางลงทางด่วนดินแดง ช่วงก่อนถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งขวางถนนวิภาวดีรังสิต เส้นทางมุ่งหน้า ร.1 ทม.รอ. ที่พักของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จากนั้นได้เปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องเคลื่อนรถจีโน่ออกมา พร้อมตอบโต้กลับเช่นกัน ทั้งนี้ มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ คฝ. ได้รับบาดเจ็บ และยังมีนักข่าว ช่างภาพบาดเจ็บด้วย 2 รายต้องบอกว่า การชุมนุมเมื่อวันที่ 29 ส.ค. นั้น กลุ่มทะลุแก๊ส ที่เป็นเด็กวัยรุ่น เริ่มเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังเลือกออกมาชุมนุมวันเดียวกับคาร์ม็อบของนายณัฐวุฒิ และไม่เคลื่อนขบวนด้วย แต่กลับเดินทางมาปักหลักที่แยกดินแดงก่อนหน้านี้ (24 ส.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้โพสต์ทวิตเตอร์ Nattawut Saikuar @Ten_Nattawut ว่า กลุ่มวัยรุ่นประกาศการต่อสู้ในนามทะลุแก๊ส ผมเคารพในวิถีทางที่เขาเลือก แต่ความห่วงใยยังคงมีเยาวชนไม่ควรถูกกระทำเช่นนี้ ลดเสียงปืน คฝ.เปิดพื้นที่ให้เสียงความทุกข์ยากคับแค้นของเด็กบ้าง เปลี่ยนจากตั้งแนวปะทะเป็นตั้งใจรับฟัง เผื่อสถานการณ์จะดีขึ้น เผื่อรัฐจะได้รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่แปลกออกไป จากที่ก่อนหน้านี้ไม่ นายณัฐวุฒิ ไม่เคยสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงในม็อบ แม้กระทั่งวันที่ 15 สิงหา พอเกิดเหตุปะทะที่แยกดินแดง เจ้าตัวก็รีบขึ้นรถไปตามมวลชนกลับ และออกตัวมาตลอดว่า ไม่อยากให้มีการปะทะกัน ทำให้ทางสำนักข่าวเดอะทรูธ คาดการณ์ว่า การที่นายณัฐวุฒิออกมาโพสต์เช่นนี้ อาจจะยิ่งเป็นการเปิดทางให้กลุ่มทะลุแก๊ส ออกมาเผชิญหน้าปะทะกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น เพราะมีคนหนุนชื่นชมอย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวของม็อบทั้ง 2 ฝั่ง ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฟากคาร์ม็อบของนายณัฐวุฒิ เมื่อปราศรัยเสร็จก็ประกาศให้แยกย้ายกลับทันที แต่ทางฝั่งดินแดง กลุ่มทะลุแก๊สยังเปิดฉากอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคาดว่าครั้งต่อไป กลุ่มนี้จะไม่ยอมรามือ และออกมาป่วนอีกแน่นอน, ประเด็นที่น่าคิดอย่างยิ่งก็คือ หมากเกมนี้ฝ่ายค้านและฝ่ายแค้น ตั้งความหวังเอาไว้สูง ว่า จะจัดหนักพล.อ.ประยุทธ์ให้อยู่หมัด พร้อมเปิดศึกรอบด้านอย่าลืม ก่อนหน้านี้ ฝ่าย 3 นิ้ว นำโดย เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ประกาศชุมนุมใหญ่ 3 กันยา คู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วทั้ง นายธนาธร ก็ยังประกาศสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยการประมูลภาพของตัวเอง หาเงินช่วยกองทุนของม็อบ ซึ่งก็ไม่ต่างจากเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่วนหนึ่งคราวนี้ “โทนี่แม้ว” ก็ออกตาม โดยใช้ “คลับเฮาส์” และ แคร์ คิด เคลื่อนไทย เป็นเวที เปิดประเด็นสำคัญที่จะมีผลกระทบสูง และโดนใจประชาชน โจมตีความล้มเหลวของพล.อ.ประยุทธ์ หรือเท่ากับเป็นการชี้นำประเด็นให้แกนนำพรรคเพื่อไทยที่จะอภิปรายในสภา และคุมเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนคาร์ม็อบของ ณัฐวุฒิ และ บก.ลายจุด ก็พร้อมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 2 ก.ย. รวมทั้งม็อบทะลุแก๊ส ที่สามเหลี่ยมดินแดง ก็ยังคงป่วนเมือง และจากยกพวกตีกันเองอยู่แล้ว ก็ได้กลายมาเป็นยกพวกตีกับตำรวจ คฝ.ไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งยังหนักข้อขึ้นทุกวันนั่นเท่ากับว่า เกมไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะกลายเป็น “สหบาทา” ครั้งใหญ่ ไปโดยปริยาย คือ มีทั้งม็อบ 3 นิ้ว นำโดย ธนาธร คาร์ม็อบ นำโดย ณัฐวุฒิ และ บก.ลายจุด ม็อบทะลุแก๊ส ของกลุ่มเยาวทะลุแก๊ส แนวร่วมอิสระของม็อบ 3 นิ้วและที่สำคัญ คือ “ทักษิณ” หรือ โทนี่แม้ว คนที่กุมบังเหียนทั้งในสภา และนอกสภาทั้งหมดจึงนับว่าน่าจับตามองอย่างยิ่ง รวมพลัง “สหบาทา” ทั้งฝ่ายแค้น ฝ่ายค้าน กันอย่างนี้ ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ยังเอาตัวรอดได้ ก็คงต้องพิจารณาตัวเองได้แล้ว!?