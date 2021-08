เลิกแอบ! “ธนาธร” หาเงินหนุนม็อบใหญ่ “3 กันยา” “เจ๊คิม ชิมช่วยชาติ” ยิ่งแบนยิ่งปัง “ราชทัณฑ์” ฟ้องหมิ่นเพจ3นิ้ว

เปิดหน้าสู้! “ธนาธร” ประกาศประมูลภาพหาเงินหนุนม็อบใหญ่ “3 กันยา” อะไรเนี่ย ยิ่งแบนยิ่งปัง “เจ๊คิม ชิมช่วยชาติ” ยอดวิวพุ่ง หลังโดนสามกีบทัวร์ลงดิสไลค์ “ราชทัณฑ์” ไม่ทน ฟ้องแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ “เฟกนิวส์” รับใบสั่งฆ่าแกนนำน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(29 ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น เปิดหน้า! “ธนาธร” ประกาศ หาเงินสนับสนุนการต่อสู้ หลังคณะราษฎร เตรียม “ม็อบใหญ่” 3 กันยาโดยระบุว่า สืบเนื่องจากวันนี้ เพจเฟซบุ๊ก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration หนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเคลื่อนไหว 3 นิ้ว โพสต์ข้อความ ระบุว่า3 กันยานี้ เตรียมตัวให้พร้อม ม็อบใหญ่ตีคู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”ทำหมันระบอบประยุทธ์ ตัดวงจรอุบาทว์ปลดล็อกประเทศไทยไปด้วยกันโปรดติดตามรายละเอียดกิจกรรมในประกาศครั้งถัดไปต่อมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โพสต์ข้อความ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุม โดยการช่วยหาเงินร่วมสมทบทุนให้กับ 4 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุม โดยมีรายละเอียดว่า“ผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู้ร่วมกับประชาชน ในการประมูลภาพผลงานของผมเอง เพื่อระดมทุนให้กับกองทุนที่สนับสนุนและดูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนราษฎรประสงค์, กองทุนดาตอร์ปิโด, ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนเชิญผู้ที่มีศักยภาพ และยึดมั่นในประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน มาแสดงพลังร่วมกันในการระดมทุนในกิจกรรม #clubfest : ราษฎร Strike Back จัดโดย กลุ่มพลังคลับ ในวันที่ 27-29 ส.ค. นี้”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น ยิ่งแบนยิ่งรุ่ง รายการ “เจ๊คิม ชิมช่วยชาติ” ยอดวิวพุ่ง หลังโดนป่วนดิสไลค์เนื้อหาระบุว่า จากกรณีที่ นักร้องดัง “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” ได้โพสต์ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีกลุ่มม็อบ 3 นิ้วเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ จนเจ้าตัวได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ต่อให้ไม่เหลือยอดคนติดตาม ความคิดต่อสถาบัน และความจงรักภักดีก็ยังคงเหมือนเดิมทำให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก และมีแฟนคลับ เพื่อนดารา ชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม แต่ก็ยังพบว่า มีคอมเม้นต์จากพวกเกรียนเข้ามาป่วนไม่เลิก ทำให้เจ้าตัวประกาศจะฟ้องเป็นรายแรก เพราะมีการพาดพิงถึงสถาบันฯต่อมา เจนนิเฟอร์ คิ้ม ได้โพสต์ข้อความลงในไอจีสตอรี่ หลังยังมีพวกป่วนจากฝั่งม็อบ 3 นิ้วตามมาดิสไลค์ในช่องยูทูป ที่เจ้าตัวทำไว้เพื่อรีวิวสินค้า ช่วยพ่อค้าแม่ค้า ที่ลำบากในสถานการณ์โควิด โดยไม่คิดเงิน ซึ่งเจนนิเฟอร์ คิ้ม เขียนข้อความว่า“คน ๆ นั้นจะต้องขาดจิตสำนึกและความเห็นอกเห็นใจแค่ไหน!!!…ถึงจะเข้ามา กด Dislike ในรายการ “เจ๊คิ้มชิมช่วยชาติ” ซึ่งเรากำลังช่วยพ่อค้าแม่ขายที่ลำบาก ไม่มีช่องทางโปรโมทให้ขายของได้…เอา เงินไปเลี้ยงพนักงาน…เลี้ยงครอบครัว! เกลียดคนแค่คนเดียวก็ให้มันรู้จัก แยกแยะมั่ง…”อีกทั้งในทวิตเตอร์ ยังมีการติด #เจนนิเฟอร์ คิ้ม อีกครั้ง พร้อมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มม็อบว่า ที่เขาเข้าไปกดดิสไลค์รายการ “เจ๊คิม ชิมช่วยชาติ” นั้น เพราะเขาไม่ชอบพิธีกรมากกว่า เข้าใจว่าช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า แต่ก็ไม่ชอบอยู่ดี ขณะที่คอมเม้นต์อีกมุมหนึ่ง ก็มองว่า คนที่เห็นต่างต้องแยกแยะ ไม่ใช่จงใจป่วนอย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงที่มีการปั่นกระแสให้กดดิสไลค์ในคลิปวีดีโอ รายการ “เจ๊คิม ชิมช่วยชาติ” มียอดวิวอยู่ที่ 8.4 หมื่นวิว จนขณะนี้พบว่า ยอดวิวพุ่งสูงขึ้นหลักแสน แต่ยังมีการปั่นกระแสอีกด้วยว่า อย่ากดเข้าไปชมเกิน 30 วินาที แต่อีกมุมก็มีคนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” ด้วยที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น ไม่ทนแล้ว! ราชทัณฑ์ ประกาศฟ้องหมิ่น แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯโดยระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 เพจ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้โพสต์ข้อความและภาพในทำนองที่ว่า นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาการผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รับใบสั่งฆ่าแกนนำที่ถูกควบคุมตัวล่าสุดวันนี้ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า กรณีเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อบัญชีว่า เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration เผยแพร่ข้อความและปรากฏภาพของ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาการผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ว่าเป็นผู้ยับยั้งการเซ็นย้ายตัว นายสิริชัย นาถึง หรือ นิว และ นายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯโดยข้อความเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ระบุถ้อยคำที่เป็นข่าวปลอม หรือ เฟกนิวส์ สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาทในที่สาธารณะและมีเจตนาทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิด จึงได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลิตและเผยแพร่ข้อความดังกล่าวแล้วดังนั้น กรมราชทัณฑ์ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคมแน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ดูเหมือน นายธนาธร เริ่มเปิดตัวมากขึ้น ราวกับมีความมั่นใจอะไรสักอย่างหรือไม่ ว่ามีทางหนีทีไล่อยู่พอสมควร ต่างกับก่อนหน้านี้ที่จะโพสต์ข้อความอะไร เหมือนท่องจำปรัชญาประชาธิปไตยจากหนังสือ หรือ สร้างวาทะกรรมเลียบๆเคียงๆ ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนว่า มีส่วนร่วมกับม็อบอย่างชัดแจ้งเหมือนครั้งนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่น่าจับตามอง นอกจากการชุมนุมใหญ่ที่ประกาศเอาไว้แล้ว ก็คือ นายธนาธร และสถานการณ์ตอบจบของม็อบจะเป็นอย่างไร...มาถึงกรณี เจนนิเฟอร์ คิ้ม ดูเหมือนไม่ต่างอะไรกับกรณีของ “ป๋าเทพ” เทพ โพธิ์งาม ซึ่งหลังจากออกมาสั่งสอนคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักกาลเทศะ มีความจงรักภักดี และสนับสนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ปรากฏว่า ขนมแป๊ะขั้นเทพ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ยอดขายจากวันละ 300 เป็นหลักแสน นี่คือ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า พลังเงียบในสังคมไทย ที่มักแสดงออกก็ต่อเมื่อคนดี หรือ คนไม่มีความผิดถูกรังแกหรือ ถ้าจะเปรียบอีกกรณีก็คือ การที่กลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่สนับสนุนม็อบสามกีบอย่างชัดเจน ส่งผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นลงรับเลือกตั้งถึงสองครั้ง ปรากฏว่า แพ้อย่างราบคาบทั้งสองครั้ง นี่คือ คำพิพากษาของคนไทย ว่าพวกเขาไม่เอาพวก “ล้มเจ้า” เพราะคนไทยรู้ทันว่า ถ้าเลือกคนพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงประเด็นที่กรมราชทัณฑ์ ฟ้องหมิ่นประมาท เพจแนวร่วมม็อบ 3 นิ้ว ด้วยข้อหาผลิต “เฟกนิวส์” หรือ ข่าวปลอม โดยหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง คือ กล่าวหารับใบสั่งฆ่าแกนนำ รวมทั้งกล่าวหาไม่อนุมัติย้ายโรงพยาบาลให้แกนนำ 2 คน คือ เพนกวินและเพื่อนความจริง ต้องบอกว่า การแสดงออก หรือ พฤติกรรมของ เครือข่ายม็อบ 3 นิ้ว ดูเหมือนไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองว่าจะทำผิดหรือไม่ เพราะพวกเขาทำเหมือนถ้าเรียกร้องประชาธิปไตยแล้ว ก็เท่ากับได้ใบเบิกทางอย่างถูกต้องให้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็ได้? และถ้าจะว่าไปแล้ว ยังอาจรวมถึงการเอาทัวร์ไปลง คนโน้นคนนี้ ทั้งล่าแม่มด แบนรายการ แบนสินค้า ฯลฯ เพียงเพราะเขาเห็นต่างเท่านั้น อย่าง กรณีที่เป็นข่าวหลายคนเพราะฉะนั้น คนกลุ่มนี้ต้องได้รับบทเรียนทุกบท จะมีอภิสิทธิ์เหนือใครในประเทศนี้ไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่า กฎหมายที่พวกเขาฝ่าฝืนอยู่นั้น เป็นกฎหมายเดียวกันกับที่คนไทยทั้งประเทศต้องเคารพและอยู่ใต้กฎหมายยิ่งถ้าสามกีบ หรือม็อบ 3 นิ้ว อ้างต่อสู้เพื่อ ความเสมอภาค ก็ยิ่งต้องทบทวนให้ดี ว่า ใครกันแน่ที่ไม่เคารพความเสมอภาค ภายใต้กฎหมาย หรือว่า ลืมไปแล้ว!?