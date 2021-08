รักสถาบันต้องมีที่ยืน! “ศชอ.” จับมือ “ดารา-คนดัง” เปิดหน้าสู้สามกีบ “โรม” ได้ที โจมตี “จิตอาสาพระราชทาน”

เจนนิเฟอร์ คิ้ม,ทาทายัง นำขบวน “ดารา-คนดัง” จงรักภักดี ไม่กลัวทัวร์ลง “ศชอ.” ประกาศจับมือ เปิดหน้าสู้สามกีบ คนดีต้องมีที่ยืน “โรม ก้าวไกล” ได้ที โยงคดี “ผู้กำกับโจ้” กับตั๋วช้าง เหน็บผลผลิต จิตอาสาพระราชทานน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(26 ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น คนดีต้องมีที่ยืน ศชอ.ประกาศจับมือ “ดารารักสถาบันฯ” พร้อมเปิดหน้าสู้สามกีบโดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิง ได้ออกมาแสดงพลังความจงรักภักดี โพสต์ภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านอินตราแกรมส่วนตัว และถูกทัวร์ม็อบ 3 นิ้วเข้ามาคอมเม้นต์วิจารณ์เป็นจำนวนมากโดยพบว่า ตอนนี้ มีนักร้องดัง เจนนิเฟอร์ คิ้ม, ทาทา ยัง, กัสเบล ดาราดัง และเก๋ไก๋ ยูทูปเบอร์ชื่อดัง ที่ออกมาตอบโต้แบบตรงไปตรงมา ถึงจุดยืนที่ต้องการรักสถาบันฯ และขอให้กลุ่มที่เห็นต่างเคารพความจริงในข้อนี้ด้วยว่า เรารักในแบบของเราเริ่มที่ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ได้โพสต์ข้อความไว้ว่า “แม่ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจของทุกๆ คนที่ฟอลด้วยความจงรักฯต่อพ่อหลวง ร.9 มันน่าเศร้าใจที่การแสดงความเคารพรักและเทิดทูนพ่อหลวง ร.9 ในทุกวันนี้ กลายเป็นความผิด จนหลายคนไม่กล้าแสดงออก”สำหรับแม่เอง แม่ทำในพื้นที่ของแม่ เหมือนเราตั้งโต๊ะไหว้เจ้าแล้วคนมาถีบโต๊ะเราล้มแล้วถ่มถุยใส่บ้านเรา…เราควรจะถีบหน้ามันมั๊ย?…เราควรจะตบปากมันเท่าอายุแม่มั๊ย?…แม่ไม่เคยไปวุ่นวายกับความคิดใครเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด แต่ถ้าอยากมีเรื่อง…ข้อแรกมึงต้องใจถึง…ข้อที่ 2 มึงต้องเงินถึง…เมื่อจะต้องเผชิญหน้ามึงอย่าหนี!!!…เพราะแม้กำลังกายกูจะไปไม่ถึงมึง…แต่กำลังเงินกูไปถึง!…กูมั่นใจ”สุดท้าย เจนนิเฟอร์ คิ้ม ได้เขียนข้อความปิดท้ายว่า “และแม่จะยังตั้งโต๊ะไหว้เจ้าต่อไปกับอีกหลายคนที่มาไหว้พร้อม ๆ กับแม่ ด้วยความจงรักฯ จนวันตาย #ไหว้เจ้ากัน”ต่อมาทาทายัง ได้ประกาศกลางไอจีว่า ขอบคุณคนที่ติดตาม และยังเชื่อมั่นในความที่เราจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ต่อให้ยอดติดตามลดลง เพราะมาจากที่เจ้าตัวโพสต์แบบนี้ก็ไม่เป็นไร จะย้ำจุดยืนเดิมต่อไปขณะที่ “กัสเบล พีรกร โพธิ์ประเสริฐ” ดาราและนักแสดงชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหว ประกาศจุดยืนเช่นกัน หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพในหลวง ร.9 แล้วโดนทัวร์ลง เพราะตอนนี้กัสเบลได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว อยู่ที่สหรัฐอเมริกา จนมีพวกทัวร์ม็อบ 3 นิ้วเข้ามาด่าทอ ว่าเป็นสลิ่ม ขอเลิกติดตาม บ้างก็บอกว่า สร้างภาพ เพราะตัวเองก็ไปใช้ชีวิตสุขสบายที่เมืองนอกและยังมีคอมเม้นต์ด่าอีกว่า “บูด ขนาดมีแฟนต่างชาติ อยู่เมืองเจริญ ไม่ซึมซับอะไรมาเลย บาย” โดยกัสเบลได้ตอบกลับไปอย่างสุภาพ ว่า “ใช่แล้ว เราอยู่เมืองเจริญ เจริญทั้งเทคโนโลยี เจริญทั้งคน เจริญทั้งทางสมองเจริญทั้งความคิด เป็นความคิดที่แตกต่างจากพวกคุณ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ call out มีสิทธิ์ที่จะโพสต์ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยากโพสต์ .. that’s why? ทำไมโลกถึงสร้างคนแบบคุณมา คนเราจะอยู่ที่ไหนไกลบ้านเกิดอย่างไร คนที่จะเจริญได้เค้าจะไม่ลืมกำพืดตัวเองหรอกว่ามาจากไหน”ส่วน “เก๋ไก๋” โพสต์คำสอนของในหลวงร. 9 เตือนใจเด็กคนรุ่นใหม่ ว่า เมื่อก่อน มีคนๆนึงเมตตา ดูแลสอนคนเป็น 60 ล้านคนให้รักสามัคคีได้ยังไง? เด็กที่เกิดมาใหม่ ไม่สงสัยกันหรอ พ่อแม่ที่มีลูก ดูแลแค่ไม่กี่คน ยังบอก ไม่ใช่เรื่องง่าย ปวดสมอง จะบ้าตาย ก็เด็กยุคนี้มันดื้ออะ ทำไงได้ แต่พ่อแม่ หรืออาจารย์ ที่สอนเรามาดีก็เพราะ ว่ามีโรงเรียนและคนอื่นสอนมาอีกทีนั้นแหละ ทุกคนมีความรู้ มีความเชื่อมั่น ในตัวเองมันก็ดีค่ะ แต่ถ้าสำเร็จแล้ว มีหลักคำสอน ให้คนอื่นได้มีความสุขทุกด้าน ก็จะดีด้วย อิอิ ระลึกและเตือนสติ ตัวเองจ้าทั้งนี้การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มดารา คนดังที่รักในสถาบันฯ กลับถูกกลุ่มการเมืองตรงข้ามโจมตี ด่าทอว่าเป็นสลิ่มและขอเลิกติดตาม จนทำให้หลายคนมองว่า ต้องช่วยกัน ไม่ให้ตรรกะในสังคมผิดเพี้ยน ต้องเคารพกัน เพราะต่อให้อะไร ๆ จะเปลี่ยนไป นายกฯเปลี่ยนคน นักการเมืองเปลี่ยนหน้าเข้ามาบริหารบ้านเมือง แต่สถาบันฯยังอยู่คู่กับคนไทยเสมอ ต้องไม่ระรานคนที่จงรักภักดีล่าสุด เพจเฟซบุ๊กของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์(ศชอ.)โพสต์ข้อความ พร้อมช่วยเหลือและสนับสนนุดารา คนดังที่เคลื่อนไหวรักสถาบันฯ และโดนทัวร์ลง พร้อมระบุข้อความว่า “ศชอ. พร้อม War กับพวกสามกีบที่จ้องล้มสถาบัน ทุกสนามรบ”อย่างไรก็ตาม ได้มีคอมเม้นต์เข้ามาชื่นชม และพร้อมสนับสนุนภารกิจนี้ โดยบอกว่า ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น คนรักสถาบัน คนที่จงรักภักดีต้องมีที่ยืนขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น “โรม” ก้าวไกล โยงมั่ว! สั่งปลดแล้ว "ผู้กำกับโจ้-ประสิทธิ์" พ้นจิตอาสาพระราชทาน ชี้ประพฤติตัวไม่เหมาะ!?โดยระบุว่า จากกรณีที่คลิปหลักฐานโผล่ออกมาทางโซเชียลฯ เผยให้เห็นภาพในห้องสอบสวนสถานีตำรวจ ที่มีชายฉกรรจ์แต่งกายคล้ายตำรวจอยู่สี่ห้าคน โดยหนึ่งในนั้นคือ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ใช้ถุงพลาสติกสีขาว คลุมหัวชายที่นั่งเก้าอี้ หลังจากนั้น ชายคนนั้นก็ล้มลงกับพื้น ชายฉกรรจ์กรูเข้าไปล้อมชายคนนั้น ก่อนที่จะแน่นิ่งไปต่อมา พนักงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ได้ขออนุมัติหมายจับจากศาล โดยศาลอนุมัติหมายจับ ผู้กำกับโจ้ กับพวกรวม 7 คนในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา หลังจากคลิปการก่อเหตุทรมาน ผู้ต้องหา และ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ (ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์) ได้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญากับ “ผู้กำกับโจ้” โดยกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อมา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มีหนังสือ เรื่อง ให้บุคคลพ้นสภาพจากการเป็นจิตอาสา 904 โดยให้ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล จิตอาสา 904 รหัสประจำตัว 2A-065 พ้นจากจิตอาสาพระราชทาน เนื่องจากทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและสถานภาพของจิตอาสา 904 และมีคำสั่งให้เรียกคืนเครื่องแต่งกาย หมวก ผ้าพันคอ เครื่องหมายจิตอาสา 904 (ปีกโลหะ ปีกผ้า) บัตรประจำตัวและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ยังมีคำสั่งปลด ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เช่นเดียวกัน โดยระบุในหนังสือว่า ประสิทธิ์ได้กระทำการในสิ่งที่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและสถานภาพจิตอาสา 904 จากการเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกับกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พร้อมเรียกคืนเครื่องแต่งกาย บัตรประจำตัว และใบประกาศนียบัตรเช่นเดียวกันในขณะเดียวกัน กลุ่มแนวร่วมคณะราษฎร ก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ทั้งมีการพูดถึงโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 มีการพาดพิงไปถึงสถาบันด้วยรวมทั้งนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว มีเนื้อหาบางส่วนว่า รีดไถ ซ้อมทรมาน ปกปิดการฆาตกรรม และคนทำคือตำรวจจิตอาสาพระราชทานประเด็นที่สั่นสะเทือนสังคมไทยที่สุดประเด็นหนึ่ง ณ เวลานี้ คือการกระทำของตำรวจต่อประชาชน ทั้งผู้ชุมนุมที่ถูกทำร้าย สลายการชุมนุม จนเกิดเป็นวิกฤติศรัทธาต่อวงการตำรวจอย่างหนัก และนี่ยังผ่านไปเพียงครึ่งปี ที่ผมได้ทำการอภิปรายกรณี #ตั๋วช้าง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในวงการตำรวจมีการใช้เส้นสาย ระบบตั๋ว และเครือข่าย ผ่านตำรวจที่ใกล้ชิดกับวัง ใช้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน อ้างความใกล้ชิดเบื้องสูง ทำการสร้างเครือข่ายที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบด้วยเครื่องแบบของ “คนดีผู้ใกล้ชิด”จนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ ถูกกล่าวหาว่า ได้กระทำการรีดไถและซ้อมผู้ต้องหาที่จับกุมได้จนเสียชีวิต หลักจากมีความพยายามไถเงิน 2 ล้านบาท ใช้ถุงคลุมศีรษะจนผู้ต้องหาขาดใจตาย แล้วไปพยายามปิดปากครอบครัวผู้เสียชีวิต สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใน สภ.ลบวีดีโอกล้องวงจรปิด แล้วมาอ้างต่อสาธารณะว่า ผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดจนสุดท้าย ผมก็ได้เห็นคลิปวีดีโอสองชิ้นที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่า ผู้กำกับคนดี ผู้อยู่ในเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ที่อ้างตัวว่าสนิทสนมกับ พลตำรวจโท ต. ผู้กว้างขวางแห่งวงการตำรวจที่ผมเอ่ยถึงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ผ่านมา มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษยย์ซ้อมฆ่าคนและอำพรางคดีหน้าตาเฉย ราวกับว่าชีวิตคนเป็นผักปลานี่หรือครับคนดี? นี่หรือครับคนที่จบหลักสูตรประจำของจิตอาสาพระราชทาน? นี่หรือครับผลผลิตของระบบที่ผมเคยพูดถึงไป? การเป็นตำรวจสวมผ้าพันคอจิตอาสานี่มันยิ่งใหญ่กันขนาดนี้เลยหรือ? สุดท้ายแล้วคนพวกนี้นี่แหละครับที่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือใช้งานเพื่อประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่เคยสนใจว่า ประชาชนจะต้องเจออะไรบ้าง สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจจิตอาสาพระราชทานคนนี้ครับ? สุดท้ายก็แค่ถูกสั่งย้าย จากผลของการฆ่าคนตายและพยายามอำพรางคดี น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับ การเป็นตำรวจที่มีเส้นสายในระบบเครือข่ายอะไรแบบนี้ได้ จะทำอะไรก็คงสะดวกสบายไปหมดจริงๆวงการตำรวจเองก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้แล้วครับ รวมไปถึงหัวเรือใหญ่ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรที่นั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. ที่จะจริงจังแค่ไหนกับการดำเนินการต่อกับกรณีที่เกิดขึ้น มิฉะนั้น การปล่อยให้ตำรวจที่อ้างตัวใกล้ชิดเบื้องสูงทำอะไรไปเรื่อยๆแบบนี้ สุดท้ายคงไม่พ้นจะพากันพังหมดทั้งโครงสร้างแน่ๆอย่างไรก็ตาม การมาเป็นจิตอาสาพระราชทานนั้น กับความประพฤติส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีแนวร่วมสามกีบหลายคน พยายามนำประเด็นดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อโยงไปถึงการพาดพิงสถาบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ เริ่มจากเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งในสังคมประชาธิปไตย สนับสนุนให้มีการแสดงออก และให้ยอมรับความเห็นต่างของคนในสังคมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่า พักหลังมานี้มีคนพวกหนึ่งที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของม็อบสามกีบ โดยตั้งเป้า "ปฏิรูปสถาบันฯ" พยายามหาแนวร่วมจากดารา คนดัง ที่มีฐานความนิยมของประชาชนจำนวนมาก ให้เห็นด้วยกับแนวความคิดของพวกเขา อ้างเป็นความคิดก้าวหน้า อ้างเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล อ้างใครบ้างเป็นอุปสรรค์ จนคนบันเทิง แตกออกเป็นสองฝ่าย ทั้งผู้เห็นด้วยและเห็นต่างในผู้เห็นต่าง เมื่อเห็นว่า ไม่สามารถโน้มน้าวได้แล้ว ก็จะมุ่งทำลาย โดย “บูลลี่”(ล่าแม่มด) หรือที่เรียกว่าเอาทัวร์ไปลง รวมทั้งทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคม สิ่งเหล่านี้มีให้เห็นมาแล้วมากมายแต่วันนี้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมา นั่นคือ เหล่าดารา-คนดังทั้งหลายพร้อมเปิดหน้าสู้ ไม่กลัวทัวร์ลง ไม่กลัวที่จะสู้คดีในศาล ไม่กลัวถูกแบน เพราะเชื่อมั่นในจุดยืนที่มีความจงรักภักดี และประกาศให้รู้ว่า ต่อไปนี้ คนที่มีความจงรักภักดีต้องมีที่ยืน เรื่องนี้นับว่าน่าติดตามส่วนเรื่อง คดี “ผู้กำกับโจ้” ที่ “ส.ส.โรม” นำมาใช้พาดพิง โครงการจิตอาสาพระราชทานนั้น อาจต้องแยกแยะให้ออก ระหว่าง “ตัวบุคคล” กับองค์กร ซึ่งก็คือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่จะเหมาเข่งไม่ได้และก็ถือว่า โครงการฯได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ชักช้า หรือ ปกป้องกันเอง จนทำให้เสื่อมศรัทธาอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องแยกแยะเช่นกัน ก็คือ ตำรวจทั้งหมด กับ ตัว “ผู้กำกับโจ้” และพวก ซึ่งไม่อาจเหมารวมได้ว่า ตำรวจมีพฤติกรรมเหมือนกันหมด อย่างที่ส.ส.โรมนำไปเปรียบกับตำรวจคุมฝูงชนที่ปะทะกับม็อบ ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันว่า แต่ละกรณี ม็อบกับเจ้าหน้าที่ใครถูกใครผิดในชั้นศาลอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันก็คือ ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง “ปฏิรูปตำรวจ” อย่างจริงจังเสียที เพราะตำรวจถือว่า เป็นผู้ให้ความยุติธรรมขั้นต้นแก่ประชาชน ถ้าตำรวจทำผิด ตั้งสำนวนผิดพลาด เบาไปหรือหนักไป ด้วยการทุจริตคิดมิชอบ และอยุติธรรมตั้งแต่ต้นแล้ว ก็ไม่อาจหวังความยุติธรรมได้อีกแล้วถ้าพรรคก้าวไกล ใช้กรณีปฏิรูปตำรวจเป็นวาระเร่งด่วนของพรรคในการเกาะติดกัดไม่ปล่อย และผลักดันให้เป็นจริงเป็นจัง มากกว่าที่จะทุ่มเททุกลมหายใจการเมือง คือการ “ปฏิรูปสถาบันฯ” ซึ่งคนไทยไม่เล่นด้วย อาจมีผลงานชิ้นโบแดงให้ประชาชนได้ชื่นชมมากกว่านี้ เพราะโอกาสที่จะทำสำเร็จ มีมากกว่าปฏิรูปสถาบันเป็นไหนๆหาไม่ก็คงเป็นได้แค่ “แกะดำ” ในสภาอย่างที่เป็นอยู่?