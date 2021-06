“แป้ง” เปิดคลิปตอน 2 “แอมมี่” รู้ก่อนถูกจับ ใครสั่งล็อกตัว โฟกัส “ส.ศิวรักษ์-พิภพ” เชื่อมม็อบ 24 มิ.ย. “3 นิ้ว” เท “ตู่”

ดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ตอน 1 “แป้ง” เปิดคลิปตอน 2 “แอมมี่” รู้ก่อนถูกจับ ใครสั่งล็อกตัว พบตัวละครเบื้องหลัง “ส.ศิวรักษ์-พิภพ” เชื่อมม็อบ 24 มิ.ย. “สามกีบ” เท “ตู่-จตุพร” ไม่บุกทำเนียบไล่ “ประยุทธ์” มุ่งสานต่อภารกิจ 2475น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (23 มิ.ย. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “แป้ง” เดือด! เปิดคลิปตอน 2 “แอมมี่” รู้ก่อนถูกจับ อ้าง “ทราย-นนท์” สั่งล็อกตัว?? ลือลูกน้องคนสนิทเตรียมแฉซ้ำ!?”เนื้อหาระบุว่า “จากกรณีที่ นายสมรนนท์ เล็กอุทัย หรือ “แป้ง” ศิลปินกราฟิตีชื่อดัง ได้ปล่อยคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างตัวเขากับ “แอมมี่ เดอะบอตทอมบูลส์” หรือ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ เนื่องจาก “แป้ง” ถูกกลุ่ม “ทราย” อินทิรา เจริญปุระ และ บุ๊ง ปกรณ์ พรชีวางกูร สองแกนนำม็อบคณะราษฎร ที่ดูแลเรื่องเงินบริจาคและการจัดสรรเสบียงเพื่อสนับสนุนม็อบ ปล่อยข่าวก่อนหน้านี้ ว่า แป้ง เป็นสายให้ตำรวจมาจับแอมมี่ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดี ม.112 และวางเพลิง จากกรณีที่แอมมี่เผาพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อปลายเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา และถูกจับกุมดำเนินคดีพร้อมกับระบุว่า เนื่องจากผมไม่สามารถมั่นใจในใครได้เลย เพราะถูกบิดเบือนคำพูดไปแล้วตอนที่ทรายขอโทษ ผม จึงต้องเรคคอร์ดเสียงทุกครั้งที่คุย ขอดูดเสียงชื่อคนที่ไม่อยากให้ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกออก ผมไม่สามารถทนรอให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆ เพื่อคำว่า “เพื่อให้ขบวนการไปต่อได้” งานของผมหลายงานบนกำแพงที่เชียงใหม่ ถูกคนไม่รู้เรื่องมาพ่นทับทำลาย เพราะเชื่อว่าผมเป็นคนส่งคลิปให้ตำรวจตามที่เหล่าแกนนำพยายามใส่ความ ตอนที่หนึ่งนี้ ขอสิทธิแก้ไขเรื่องนี้นะครับป.ล. ถึงคุณใบตองแห้ง หวังว่า หลังจากฟังคลิปนี้แล้วจะตาสว่างขึ้นบ้าง ไอ้นักต้มตุ๋นที่บอกว่า เอาออกไปแล้วน่ะ ได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วนะลุง เป็นถึงสื่อผู้หลักผู้ใหญ่ อุตส่าห์ติดตามมาตั้งนาน เชื่อคนง่ายแบบนี้ระวังจะกลายเป็นใบตองเห่าต่อมา นายสมบัติ ทองย้อย อดีตหัวหน้าการ์ดเสื้อแดง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และแฉขบวนการหากินกับม็อบ ว่า มีการหลอกมวลชนให้บริจาคเงิน และมีการพูดถึงการซื้อรถห้องน้ำ 5 ล้านบาท ของท่อน้ำเลี้ยงม็อบ ซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุด แป้ง-สมรนนท์ ได้เปิดเผยคลิป ตอนที่ 2 ซึ่งมีการโพสต์ในช่วง 22.00 น.ของเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยสรุปเนื้อหาได้ว่า แอมมี่เองก็รู้ตั้งแต่ก่อนจะถูกตำรวจจับเข้าคุกแล้วว่า นนท์สั่งให้เต็กตามล็อกตัวแอมมี่ แต่แอมมี่ไม่พูด ได้แต่เก็บไว้ในใจ ขณะที่แป้งแสดงความไม่พอใจกรณีที่กลุ่มของทรายไม่เคยขอโทษต่อสิ่งที่ทำกับเขา ไม่ว่าจะขอโทษผ่านสื่อโซเชียล หรือแม้แต่ขอโทษเป็นการส่วนตัว ดังนั้น แป้งจึงจำเป็นต้องออกมาแฉเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง พร้อมกับระบุว่าตอนที่ 2 “แอมมี่ถูกสั่งล็อกตัวโดยนนท์ซึ่งอยู่กับทรายตอนสั่ง”นี่คือ ข้อเท็จจริงที่ผมได้รับรู้มาจากคนสนิทแอมมี่หลังแอมมี่เข้าคุก และผมรับไม่ได้กับประโยคคำพูดนี้ ซึ่งในการคุยโทรศัพท์เคลียร์กันกับทราย ทรายได้ขอโทษในเรื่องนี้กับผม แต่ไปเปลี่ยนเรื่องบอกคนอื่นว่า ผมเข้าใจผิดแล้วโทร.มาขอโทษทราย ซึ่งผมถือว่า เป็นการบิดเบือนเพื่อปกปิดเรื่องอะไรสักอย่างกับสังคม แต่ผมขอไม่สนตรงเรื่องนั้น เพราะผมไม่ได้ร่วมบริจาคเงินให้ ขอสนแค่ว่า ผมโดนกล่าวหาว่า แต่งเรื่องนี้เพื่อมาทำลายขบวนการประชาธิปไตย… หาว่าผมอยากดิสเครดิตแม่ยกแห่งชาติ หาว่าผมหิวแสง หาว่าผมเป็นคนของฝั่งอื่น ทั้งๆ ที่ผมก็พ่นสีรับใช้อุดมการณ์ต้านเผด็จการของผมมาตั้งแต่ม็อบยังไม่มีด้วยซ้ำผมแค่รับไม่ได้ที่มีใครในม็อบมาสั่งล็อกตัวแอมมี่ มันน่าสมเพชที่ต้องมานั่งคิดหาเหตุผลที่อยากให้เพื่อนผมโดนจับ มันน่าทุเรศถ้ามีใครจะมาหวังผลประโยชน์จากการที่เพื่อนผมจะโดนติดคุก มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรืออยากจะคิดว่าผมแต่งเรื่องต่อ ก็สิทธิของแต่ละคนครับ แต่ถ้าคิดตามอย่างมีเหตุผลแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆ ที่ต้องแต่งเรื่องมากล่าวหาผม ก็ขอเชิญไปตามหาสาเหตุต่อกันเองในส่วนของผมจากตอนที่ 1 กับตอนที่ 2 นี้ ผมว่าน่าจะพอทำให้หลายคนได้รับรู้ความจริงแล้ว คนที่ยังเลือกจะเชื่อแบบเดิมต่อไป ผมบังคับความคิดไม่ได้ แต่ถ้าความจริงจากด้านของผมได้ทำให้ใครตาสว่าง หรือสังคมได้ระวังตัวมากขึ้นจากการแสดงของดารา ผมก็ขอบคุณมากๆ ครับ เพราะการถูกกล่าวหาว่า เป็นคนจับเพื่อนตัวเองยัดคุก ทั้งๆ ที่ช่วยมันสุดชีวิตในตอนที่มันต้องการความช่วยเหลือ และโดนกล่าวหาว่า พยายามจะแต่งเรื่องมาทำลายฝั่งเดียวกัน แม่งเจ็บเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเพียงเพื่อ “ให้ขบวนการเดินต่อไปได้”หวังว่าจะไม่มีใครในฝั่งนี้ต้องมาโดนอะไรแบบนี้จากคนกลุ่มนี้อีก ขออนุญาตปิดส่วนคอมเม้นนะครับ เพราะคนบางกลุ่มชอบใช้วิธีพวกมากลากไป ใครอยากเม้นแนะนำให้แชร์ไปต่อครับ ให้สังคมตัดสินกันเอง ว่าตกลง “ใครตอแหลแต่งเรื่องมาทำลายคนอื่นกันแน่”อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีอีกคนที่น่าจับตาอย่างยิ่ง คือ “ปาล์ม” ซึ่งเป็นลูกน้องของนนท์ โดยปาล์มเป็นฝ่ายประสานงานระหว่างทีมฝ่ายเสบียงที่ดูแลโดย บุ๊ง ทราย มุก และ นนท์ กับทีมการ์ดและกลุ่มมวลชน เดิมทีปาล์มเป็นลูกน้องทรายมาก่อน แต่หลังจากที่นนท์เข้ามามีบทบาทในม็อบผ่านการผลักดันของทราย นนท์ก็มักมาสั่งให้ปาล์มทำโน่นทำนี่ จนปาล์มกลายเป็นลูกน้องของนนท์ไปโดยปริยาย แต่ล่าสุดปาล์มเองก็ไม่ไว้วางใจในตัวนนท์ และลึกๆแล้วเขาแค้นนนท์อย่างมาก เนื่องจากปาล์มเชื่อว่า การที่อยู่ๆตำรวจบุกไปค้นบ้านที่ปาล์มอยู่กับแม่นั้นน่าจะเป็นฝีมือของนนท์ เพราะปาล์มไม่เคยเอาที่อยู่ให้ใคร คนเดียวที่มีที่อยู่ของปาล์มคือนนท์เพราะปาล์มเคยฝากนนท์ซื้อแว่นกันแดดและให้ที่อยู่บ้านแม่กับนนท์ขณะเดียวกัน ปาล์มก็กำความลับของนนท์ไว้เยอะ เพราะนนท์สั่งการต่างๆ ผ่านปาล์มตลอด แม้แต่เรื่องที่นนท์สั่งให้คนไปล็อกตัวแอมมี่ส่งตำรวจ หลังจากแอมมี่เผาพระบรมฉายาลักษณ์ เพราะกลัวเรื่องจะลามถึงม็อบทำให้ม็อบเสียขบวน ปาล์มก็รู้ และเนื่องจากปาล์มรู้จักกับแป้งในช่วงที่ทำกิจกรรมทางการเมือง ปาล์มจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับแป้ง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแอมมี่ ทำให้แป้งโกรธทรายและนนท์มาก เพราะมองว่า ที่ผ่านมาแอมมี่ทำเพื่อม็อบมาตลอด พอแอมมี่พลาดก็ถีบหัวส่ง และมีกระแสข่าวว่า ปาล์มเองก็กำลังเตรียมจะออกมาแฉนนท์เช่นกันขณะเดียวกัน THE TRUTH ก็ได้โพสต์ประเด็น “ส.ศิวรักษ์-พิภพ” เชื่อมสัมพันธ์ เคลื่อนไหวม็อบ 24 มิ.ย. สนองความต้องการตัวเอง!!” ด้วยเนื้อหาระบุว่า กลายเป็นประเด็นที่ถือว่าน่าจับตา สำหรับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า จะเคลื่อนขบวนคนละทิศละทาง ไม่ว่าจะ กลุ่มไทยไม่ทน ของ “ตู่ จตุพร”หรือ กลุ่มประชาชนคนไทย ของ “ทนายนกเขา” ซึ่งการแสดงออกตอนนี้ หน้าฉากของแต่ละกลุ่ม แต่ละก๊วน ต่างวางตัวไว้ว่า ไม่เกี่ยวเนื่องในข้อเรียกร้องต่างๆ แต่มีจุดมุ่งหมายว่า ต้องการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์โดยแกนนำไทยไม่ทน ก็จะประกอบด้วย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35, นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช., นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน, นายไทกร พลสุวรรณ เลขาธิการแนวร่วมอีสานกู้ชาติ และ นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)สำหรับกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ที่มี นายนิติธร ล้ำเหลือ, ปรีดา เตียสุวรรณ์ และ พิชิต ไชยมงคล เป็นตัวหลักทั้งนี้ ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ได้มีการหารือ ไปตั้งวงกินข้าวด้วยกันบ่อยๆ และที่น่าสนใจคือ ทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีตัวละครหลังม่าน เป็นกลุ่มเดียวกัน และอีกกระแสก็คือ มักจะเห็น “ส.ศิวรักษ์” เคลื่อนไหวอยู่กับ กลุ่มไทยไม่ทน และยังเคยไปขึ้นเวทีขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ กับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 ที่ผ่านมาด้วยและเมื่อมีการชุมนุมขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ช่วงต้นเดือน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ก็พบว่า ศิษย์อาจารย์ อย่าง ส.ศิวรักษ์ และ นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นัดพบกันเพื่อย้อนความหลังกันแปลกๆ ซะด้วย นอกจากนี้ยังได้มีคนเห็นทั้งคู่ แวะเวียนไปแถวตึกทนายความ ย่านราชเทวี อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นของ “ทนายนกเขา” ที่รอบนี้ก็ออกมาขับเคลื่อนม็อบในวันที่ 24 มิ.ย. ด้วยอย่างไรก็ตาม ทำให้น่าจับตามองว่า ทั้ง ส.ศิวรักษ์ และ พิภพ น่าจะมีส่วนในการเชื่อมสัมพันธ์ และร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน สนองความฝันของตัวเอง และตัว ส.ศิวรักษ์ ก็เป็นสะพานที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงไปหลายๆ กลุ่ม ทั้งเคยเดินทะลุฟ้า กับ ไผ่ ดาวดิน และยังไปเคยไปยื่นประกันตัวให้...ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น สามกีบเท “ม็อบจตุพร”? ไม่ร่วมบุกทำเนียบ นัดอนุสาวรีย์ ปชต. ไปยื่นหนังสือรัฐสภา แล้วกลับมาปักหลักสกายวอล์กถึงค่ำ!?”เนื้อหาระบุว่า จากกรณีในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 จะมีการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทน ที่นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกับมีข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบัน ซึ่งในการชุมนุมในครั้งนี้จะมีหลายกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุม อย่างเช่น กลุ่มประชาชนคนไทย ที่นำโดยทนายนกเขา หรือ นายนิติธร ล้ำเหลือ, กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าโดยทางกลุ่มไทยไม่ทน จะนัดชุมนุมกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในเวลา 16.00 น. และจะเคลื่อนขบวนมาขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ โดยใช้เส้นทางผ่านถนนนครสวรรค์มาที่ทำเนียบรัฐบาล แต่หากถูกสกัดกั้นก็จะกลับไปรวมกันในจุดเดิมในขณะที่ กลุ่มคณะราษฎร ก็จะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 24 มิถุนายนเช่นกัน โดยเพจราษฎร โพสต์ข้อความว่า24 มิถุนา ตื่นเช้ามาสานต่อภารกิจคณะราษฎรครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม ราษฎรในกรุงเทพฯ เตรียมตัวพบกับกิจกรรมรำลึกถึงภารกิจเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของคณะราษฎร 2475 และมาร่วมแสดงพลังต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการได้ตลอดทั้งวัน มาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้ 24 มิถุนานี้ เป็นอีกก้าวที่เราจะเข้าใกล้ประชาธิปไตย05.30 น. จุดเทียนอ่านประกาศคณะราษฎร ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย10.00 น. ตั้งขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปยังรัฐสภา เกียกกาย เพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนราษฎร17.00 น. ย้ำข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ณ สกายวอล์ก แยกปทุมวันติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม รับชมบรรยากาศอย่างใกล้ชิดได้ทาง Facebook Live ของเพจราษฎร#ราษฎรยืนยันดันเพดาน #89ปี2475 #ราษฎร #TheRatsadonทั้งนี้ ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำคณะราษฎร โพสต์ข้อความถึงกรณีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ว่า ราษฎรยืนยัน ดันเพดาน ต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการ ครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม ร่วมกันสานต่อเส้นทางยาวไกลสู่ประชาธิปไตยที่ยังมาไม่ถึง 24 มิถุนายน 2564 นี้ ราษฎรทั่วประเทศเตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกันตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ #89ปี2475 #แก้รัฐธรรมนูญ #ราษฎร #24ไปม็อบราษฎร...แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ความพยายามที่จะสร้างภาพว่า ม็อบขับไล่ “ประยุทธ์” และต้องการปฏิรูปสถาบันฯ มีจำนวนมหาศาลหรือไม่โดยถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน ที่ม็อบ 3 นิ้ว หรือ สามกีบ ซึ่งคลั่งปฏิวัติ 24 มิ.ย. 2475 อยู่แล้ว และพวกเขาประกาศมาตลอดว่า ภารกิจ 2475 ยังไม่จบ และกำลังสานต่อ ภารกิจ 2475 ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิด ก็คือการปฏิวัติของประชาชน อีกครั้ง นั่นเองอีกประเด็น ที่น่าคิดก็คือ ม็อบไล่ “ประยุทธ์” ไม่ว่าสายไหน ต่างก็ประกาศเอาไว้ชัดว่า พวกเขาไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่างจาก ม็อบคณะราษฎร 2563 หรือ ม็อบ 3 นิ้ว และหรือ สามกีบ ก็แล้วแต่จะเรียก พวกเขาก็ประกาศอย่างชัดเจนว่า เป้าหมายสูงสุด ก็คือ “ปฏิรูปสถาบันฯ” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ข้อเรียกร้อง (แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไล่พล.อ.ประยุทธ์ และเผด็จการ และปฏิรูปสถาบันฯ)รวมทั้ง แกนนำ 3 นิ้ว หลายคน ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดี อาญา ม.112 (หมิ่นสถาบันฯ) กันทั้งนั้น บางคนต้องข้อหานี้มากกว่า 1 ต่างกรรมต่างวาระด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งสองประเด็นถือว่า ย้อนแย้งกันอย่างมาก และไม่อาจที่จะรวมม็อบกันได้อยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น ก่อนหน้านี้ ม็อบ 3 นิ้ว ก็มองม็อบ “ตู่-จตุพร” ว่า เป็นม็อบผลประโยชน์การเมือง ของใครบางคนที่พวกเขาต้องการให้ขึ้นมาเป็นนายกฯแทน พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าทำแค่นี้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเผด็จการยังอยู่ดังนั้น ถ้าทั้งสองม็อบ คือ ขบวนการขับไล่ประยุทธ์ และขบวนการปฏิรูปสถาบันฯ จะร่วมกันได้ ก็แค่ต้องการใช้มวลชนของกันและกัน เพื่อสร้างภาพความยิ่งใหญ่ “ฟ้องโลก” ว่า นี่คือ ประชาชนที่ออกมาขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ และต้องการปฏิรูปสถาบันฯ อยู่ที่แต่ละฝ่ายจะเคลม?ทั้งที่ความเป็นจริง นี่อาจเป็นการบิดเบือนครั้งมโหฬาร ก็เป็นได้!