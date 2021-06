“ช่า บันทึกของตุ๊ด” แฟนเท! เน้นผู้ลี้ภัย 112 “รีเด็ม” ส่อล่ม “ท่อน้ำเลี้ยง” ลอยแพ “24 มิ.ย.” จับตา “กวิ้น” ท้าทายศาล

แฟนคลับผิดหวัง “ช่า เจ้าของเพจดัง” ปกป้องคนหนีคดี 112 แต่ไม่กล้าเปิดเผยวีรกรรมสามกีบหมิ่นเบื้องสูง จับตา “กลุุ่ม Redem” ถอนตัวม็อบ “ท่อน้ำเลี้ยง” แฉ สร้างแต่ปัญหา ผลาญเงิน “24 มิ.ย.” 3 นิ้วแตก “กวิ้น” นำม็อบท้าทายศาลน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (22 มิ.ย. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น แฟนคลับผิดหวัง “ช่า เจ้าของเพจดัง” ปกป้องคนหนีคดี 112 แต่ไม่กล้าเปิดเผยวีรกรรมหมิ่นเบื้องสูงโดยเนื้อหาระบุว่า “หลังจากที่เจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ช่า บันทึกของตุ๊ด” ที่เบื้องหลังได้เขียนและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยมี นายธีร์ธวิต เศรษฐไชย เป็นเจ้าของเพจ ที่ผ่านมา เรื่องราวในเพจที่เกี่ยวกับแก๊งเพื่อนซี้ เรื่องราวชีวิตที่ผสมผสานความเฮฮา ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์และภาพยนตร์ชื่อดังจน “ช่า บันทึกของตุ๊ด” ได้ทำรายการ พาเธอกลับบ้าน และมีรายการใหม่ คือ “พาเธอย้ายบ้าน” ซึ่งใน EP.แรก เจ้าตัวและเพื่อนพิธีกรในรายการได้อธิบายว่า กระแสสังคมตอนนี้ มีแต่คนอยากย้ายประเทศ เลยเป็นที่มาของรายการนี้ และจะพาไปคุยกับเพื่อนต่างแดน ว่าถ้าหากอยากย้ายไปจริงๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างโดยเทปแรก ได้สัมภาษณ์ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองคดี 112 (ลี้ภัยอยู่ญี่ปุ่น) และจะมีคนไทยที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ อย่างเกาหลี ไต้หวัน เจ้าตัวก็ทำการสัมภาษณ์ และยังมี โรส ลอนดอน ผู้ลี้ภัยคดี 112, อั้ม โนเกะ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองด้วยล่าสุด ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ บนโลกออนไลน์ ว่าทำไปทำไม รายการพาเธอย้ายบ้าน เหมือนจะมีแต่ผู้ลี้ภัยคดี 112 ไม่ก็ผู้ลี้ภัยทางการเมือง แล้วเมื่อมีการสัมภาษณ์ ก็จะเป็นการคุยกันในประเด็นที่ว่า ต้องทำเอกสารอย่างไร เตรียมตัวหนีไปอย่างไร ซึ่งแขกรับเชิญจะเป็นคนเล่า อย่างเทปของ อั้ม เนโกะ เจ้าตัวก็เล่าว่า ลำบากมาก ต้องหนีมาชายแดน กว่าจะได้ขึ้นเครื่องที่เกาหลี แล้วมายังฝรั่งเศส กว่าจะทำเรื่องให้ประเทศเขารับเราเป็นผู้ลี้ภัย มันยากมากขณะที่ในเฟซบุ๊ก The METTAD ได้ตั้งคำถามถึงประเด็นนี้ ว่า “ไหนๆ ช่วงนี้ก็สัมภาษณ์แก๊งลี้ภัย เป็นการเป็นงานอยู่แล้ว อยากให้ช่าสัมฯ อ.ศิลป์ชัย บ้างครับ อยากรู้เรื่องราวรอบบ้าน ว่าจริงแค่ไหน ไอ้ตั้งมันใส่ร้ายรึเปล่า สมเจียมไม่ยอมให้เข้าบ้าน ตอนนี้ล้างขี้ฝรั่งจริงมั้ย ฝากด้วยครับ บันทึกของตุ๊ด” พร้อมแท็กไปยังเพจของช่าทำให้มีแฟนคลับที่เคยติดตามผลงานของ “ช่า” เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก เช่น คอนเทนต์หลังๆ นี่ เหมือนทำเพื่อฟอกพวกลี้ภัยทั้งนั้นเลย ปวินงี้ โรสงี้ ล่าสุด ก็อั้ม, บางรายเป็นแฟนคลับที่ติดตามเพจก็บอกว่า ผิดหวัง เสียดายที่เคยสนับสนุนทั้งซีรีส์และหนัง เพราะอยากสนับสนุน LGBT ตอนนี้คงต้องมองคนกลุ่มนี้บางคนใหม่, ฝากถามด้วย คิดยังไงกับคอนเทนต์สาดสีใส่ป้ายกระทรวงเมื่อวันก่อน ฝากถามครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษคนนั้นด้วยนอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่พูดไม่หมด แทนที่จะถามแขกรับเชิญว่า ต้องเตรียมเอกสารอะไร ถึงได้ไปอยู่ประเทศอื่น ควรจะถามว่า เขาทำอะไรผิดหรือเคยทำอะไร ถึงได้ต้องขอเอกสารในเคสที่ไม่ปกติ ก็คือ เป็นผู้ลี้ภัย แทนที่จะเอาคนดีๆ มาสัมภาษณ์ แบบนี้ยิ่งเหมือนชี้ทางให้คนทำผิด หนีคดีได้อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับ ตั้งคำถามอีกด้วยว่า เข้าใจแนวทางการทำคอนเทนต์ แต่มันดูปลอม เพราะว่าหนุนแต่คนหนีคดี เวลาพวกกลุ่ม LGBT ของม็อบไปทำเรื่องเสื่อมเสีย ทำไมไม่กล้าออกมาวิจารณ์ เพราะทุกครั้งเห็นว่า เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ LGBT เจ้าของเพจนี้ไม่เคยปล่อยผ่าน บางคนก็ทิ้งท้ายอีกด้วยว่า ไม่กล้าวิจารณ์ เพราะกลัวโดนทัวร์ลง กลัวโดนพวกม็อบมาถล่ม แต่วันนี้ต้องพูด อยากให้เขาลองทำคอนเทนต์สัมภาษณ์พวกที่ทำเรื่องเสื่อมเสียดูบ้างขณะเดียวกัน THE TRUTH ก็ได้โพสต์ประเด็น ให้จับตา “กลุุ่ม Redem” ไร้การเคลื่อนไหว อาจถอนตัวม็อบ 24 มิ.ย.นี้ หลังท่อน้ำเลี้ยงแฉยับ ขยันก่อเรื่อง ผลาญเงินบริจาคเนื้อหาระบุว่า หลังจากที่มีประเด็นการแฉแชตลับในเทเลแกรมของกลุ่ม Redem ที่ตอนนี้เริ่มเสียงแตก พบว่า มีการโจมตีกันเองอย่างดุเดือด สืบเนื่องจากการปั่นกระแสเฟกนิวส์ พอมาเจอข้อมูลจริง ก็เถียงไม่ออกจนบางคนบอกว่า ทำไมแอดมินถึงไม่คัดกรองข้อมูล ปล่อยให้เอาเรื่องโน้น เรื่องนี้ เข้ามาในกลุ่มได้อย่างไร ผิดวัตถุประสงค์ จนต่อมาได้มีการหนีไปตั้งแชตกลุ่มใหม่ แต่ก็ไม่คึกคัก ซ้ำมวลชนก็บอกว่า ไม่อยากออกมาร่วมม็อบแล้ว ไม่มีเงิน โควิดก็น่ากลัว บางคนก็บอกว่าให้ Redem พอแล้ว สู้ไปก็ไม่ชนะ(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 3 กีบล่มสลาย!? Redem แป้ก หนีตั้งกลุ่มแชตใหม่ มีสมาชิกแค่หลักร้อย ลูกก๊วนโอดอยากเลิกม็อบแล้ว สู้ต่อก็ไม่ชนะ)ขณะที่กลุ่มของแนวร่วมธรรมศาสตร์ กลุ่มราษฎรและราษฎรมูเตลู ก็ได้ประกาศว่า จะออกมาสู้ชนเพดาน ร่วมม็อบในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยมีเพนกวินเป็นแกนนำหลัก และ ไผ่ รุ้ง ไมค์ ก็ประกาศจะออกมาร่วมม็อบด้วย ทำให้ทางด้านของกลุ่ม Redem ภายใต้การเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอก ยังคงนิ่งต่อกระแสม็อบครั้งนี้ เนื่องจากในเพจหลักของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ก็ไม่เคลื่อนไหว บวกกับ เจ๊จุก คลองสาม ได้เปิดเผยแชตเทเลแกรมของกลุ่ม Redem ว่า ตอนนี้มีแต่คนเรียกหาแอดมินให้โปรโมตม็อบหน่อย เนื่องจากอีก 2 วัน จะถึงวันรวมตัว แต่ดูเหมือนกระแสจะแผ่ว หาก Redem โปรโมต รับรองคนออกมาเยอะโดยพบว่า แอดมินกลุ่มก็ยังคงเงียบ ไม่ได้ตอบในแชตนั้น ซึ่งทางด้านเจ๊จุก ได้เขียนข้อความบนทวิตเตอร์ไว้ด้วยว่า “สิ่งหนึ่งที่พวกสามกีบไม่เคยเข้าใจ คือ การบริหารจัดการชุมนุม ส่วนไอ้พวกที่เข้าใจดีแต่มันไม่ค่อยพูด คือ คนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทุกการชุมนุมต้องใช้ตังค์ ถามว่า ถ้าจัดแล้วต้องควักเนื้อตัวเอง ต้องตามรับผิดชอบคน มันจะจัดมั้ยคะ? เห่าหอนเรียกมันก็ไม่ออกมาหรอก ไปถามไอ้บุ๋งดูสิว่าทำไม”ทั้งนี้ ที่กลุ่ม Redem ไร้การเคลื่อนไหวในช่วงนี้ สืบเนื่องมาจาก “บุ๊ง ปกรณ์” ได้แฉว่า ม็อบนี้ล้างผลาญ และสร้างความเสียหายเยอะมาก ใช้เงินจากกลุ่มราษฎรเยอะมาก ต้องตามไปดูแลให้ คงต้องจบแล้ว แล้วถ้าใครคิดว่าใช้เงินบริจาค ขอขำ เพราะเงินบริจาคจะมีมากเท่าไหร่กันอย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ต้องจับตามองว่า กลุ่มของ Redem จะเข้าร่วมการชุมนุมหรือไม่ เพราะครั้งสุดท้ายที่ออกมา ก็คือ การที่เคลื่อนขบวนรถไปหน้าสาดสีที่หน้าสำนักงานศาลอาญา เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 64 และได้มีการประกาศว่า หากรวมตัวกันใหม่วันไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์เกี่ยวกับม็อบ 24 มิ.ย.ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกรณี 3 นิ้วแตกแยก “เพนกวิน” ขับเคลื่อนกลุ่มแนวร่วมฯ ขณะ “แอมมี่” แฉ “ม็อบราษฎร” หลอกเงิน ปชช.เนื้อหาระบุว่า หลังจากที่มีสัญญาณชัดเจนแล้ว ถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของม็อบในรอบสัปดาห์นี้ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มิ.ย. สอดคล้องกับวันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญของไทย คือ วันที่ 24 มิ.ย. 2475โดยกลุ่มที่ 1 หมู่บ้านทะลุฟ้า นำโดย ชาติชาย ไพลิน นัดหมายรวมตัวที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินเพื่อจัดกิจกรรมรำลึก 89 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 เริ่มเวลา 13.00 น.กลุ่มที่ 2 ประชาชนคนไทย นำโดย นิติธร ล้ำเหลือ นัดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกนัดหมายเวลา 12.00 น.กลุ่มที่ 3 เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี นำโดย เจษฎา ศรีปลั่ง ปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เวลา 11.00 น.กลุ่มที่ 4 คนไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นำโดย จตุพร พรหมพันธุ์ นัดหมายที่หน้าทำเนียบฯและกลุ่มที่ 5 แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นำโดย “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยังไม่กำหนดสถานที่ซึ่งแน่นอนว่า การชุมนุมครั้งนี้ มีด้วยกันหลายกลุ่มการเมือง และกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ โดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เตรียมแผนพร้อมรับมือแล้ว เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงของโควิด-19 และจับตาการใช้ความรุนแรงด้วยทั้งนี้ สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตในการนำม็อบ 3 นิ้ว ของ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากแอมมี่ ได้แฉผ่านคลิปเสียง ถึงฝั่งม็อบราษฎร ก๊วนท่อน้ำเลี้ยงและแม่ยกทราย ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์แตกหัก จะไม่กลับไปรวมตัวกับก๊วนราษฎร ซึ่งเป็นไปตามที่แอมมี่ เล่าว่า หากนักต้มตุ๋น หรือ นนท์ ปราบจะบก ยังอยู่กับทราย พวกเพนกวิน ไผ่ รุ้ง ก็จะแยกตัวออกมาทำม็อบเอง ในฝั่งของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเพนกวิน ในฐานะแกนนำ อาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขศาลที่ให้ประกันตัวไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ต้องจับตาดูว่า ในวันที่ 24 มิ.ย. 64 กลุ่มนี้จะชุมนุมที่ใด และมีแนวทางการเรียกร้องเรื่องใดบ้าง หากมีการพาดพิงถึงสถาบัน ทำให้มีความเสื่อมเสีย ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขศาลอย่างชัดเจน เพราะบรรดาแกนนำที่ได้รับการปล่อยตัว เป็นคนเซ็นรับเงื่อนไขข้อนี้ไว้แล้วแน่นอน, ดูเหมือน สิ่งที่เกิดขึ้นกับ “ม็อบ 3 นิ้ว” ในเวลานี้ คือ ความแตกแยก แบ่งกลุ่ม แบ่งพวก ไปแล้ว เนื่องจากหลายสาเหตุ ที่สำคัญมาจากการทะเลาะเบาะแว้งภายในเรื่อง เงินบริจาค เรื่องไม่แจกแจงเงินบริจาคและรายจ่าย เรื่องสงสัยว่า แกนนำบางคนเอื้อให้คนใกล้ชิดอมเงิน จนทำให้สาวกก็เริ่มไม่ไว้วางใจการเคลื่อนไหวตามไปด้วยและที่สำคัญ อย่าลืมว่า การปรับขบวนม็อบ 3 นิ้วมาใช้ยุทธวิธีแบบ “รีเด็ม” คือ ไม่มีแกนนำ ทุกคนเป็นแกนนำ เหมือน “ฮ่องกง โมเดล” ที่ “อีแอบ” อยู่เบื้องหลัง นิยมชมชอบ แทนที่จะดีขึ้น ปลุกกระแสได้มากขึ้น เหมือนม็อบฮ่องกงกลับถือว่า เป็นจุดเสื่อมที่เห็นได้ชัดที่สุด เพราะทุกครั้งที่จัดม็อบ มักจะมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทุกครั้ง และก็จบลง ด้วยการก่อคดี สร้างความเสียหาย สร้างความเสื่อมเสียในสายตาของสาธารณชน เนื่องจากไม่มีแกนนำคอยดูแลม็อบนั่นเองแต่วันที่ 24 มิ.ย.นี้ ส่อว่าจะไม่มี “รีเด็ม” แต่เป็นม็อบร้อยพ่อพันแม่ เป็นส่วนผสมของ ม็อบคนรุ่นเก่า เก๋าเกมหลายสาย เป็นม็อบ อย่างที่เรียกกันว่า “แม่น้ำ 100 สาย” ขึ้นมาแทนจึงน่าจับตาเช่นกันว่า จุดจบของม็อบ 24 มิ.ย.จะเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือ จะดุเดือดเลือดพล่าน สมกับ ”แม่น้ำ 100 สาย” หรือไม่ โดยเฉพาะความรุนแรง ที่โทษ “รีเด็ม” ไม่ได้แล้ว จะโทษใคร นับว่าน่าจับตามองอย่างยิ่ง