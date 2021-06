รอเลย! เที่ยงคืน “แป้ง ก๊วนยุทธเลิศ” ปล่อยคลิป “แอมมี่” แฉแกนนำ-ท่อน้ำเลี้ยง 3 นิ้ว “โตโต้” เจ็บปวดกับ“ทักษิณ”

ลั่นให้โอกาสแล้ว! “แป้ง ก๊วนยุทธเลิศ” เอาให้พังทั้งขบวน เที่ยงคืนปล่อย “คลิปแอมมี่” แฉ แกนนำ-ท่อน้ำเลี้ยง “โตโต้” เคลมผลักดัน “ปฏิรูปสถาบัน” เอื้อฝ่าย ปชต. สุดท้าย “ทักษิณ” ทำเจ็บแสบ “สามกีบ” แบน “ไทยเบฟฯ” ไม่สนเหตุผลน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(20 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “พังเละทั้งขบวน!? "แป้ง ก๊วนยุทธเลิศ" กัดไม่ยั้ง เตรียมปล่อยคลิป "แอมมี่" แฉ "แกนนำ-ท่อน้ำเลี้ยง" ชัดเจนแก๊งสามกีบแตกยับ เดินต่อไม่ได้!!#ก๊วนยุทธเลิศ #เตรียมปล่อยคลิป #แกนนำท่อน้ำเลี้ยง”โดยเนื้อหาจาก TRUTHFORYOU.CO ระบุว่า “จากกรณีเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 ที่ นายสมรนนท์ เล็กอุทัย หรือ แป้ง ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ แมวของ Headache @headachestencil ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างน่าสนใจ ภายหลังเกิดการวิวาทะกันเองภายในกลุ่มม็อบ 3 นิ้ว ซึ่งโจมตีกันอย่างดุเดือดเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564โดยชี้แจงถึงประเด็นสายตำรวจในม็อบแจ้งจับนายไชยอมร แก้ววิบูลพันธุ์ “แอมมี่” คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ว่า ไอ้ อี พวกที่แต่งเรื่องหาว่ากูเป็นสายเอาตำรวจไปจับแอมมี่ทั้งหลาย เพื่อนกูออกมาแล้ว ความจริงออกมาแล้ว ไม่คิดจะเอ่ยคำขอโทษกูกันสักหน่อยเลยหรอ อุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบไหนวะ ถึงตอแหลแต่งเรื่องกะฆ่าคนอื่นทางสังคมแบบนี้?และแป้ง กราฟฟิตี้ โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า ให้เวลาสองวันนะครับ เซียนแว่น ไอ้บุ๊ง คุณมุกอ้วนที่ไปแหลให้นักร้อง แล้วก็ลูกหาบทั้งหลายที่ออกมาร่วมขบวนการแต่งเรื่องมาด่าเพื่อเซฟไอ้นนท์ เพื่อให้ขบวนการไปต่อได้ อะไรของพวกมึงน่ะ แอมมี่ออกมาจากคุกแล้ว แต่พวกมึงกลับนิ่งเฉย แค่จะไม่ส่งทัวร์มาลงกู ตลกไปนะ ขอโทษแบบเป็นทางการเท่านั้นล่าสุดในเฟซบุ๊กของนายสมรนนท์ เล็กอุทัย หรือ แป้ง ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์ข้อความในทำนองว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะแฉความจริง เที่ยงคืนนี้รู้กัน โดยระบุว่า “ตลอดระยะเวลา3-4 เดือนที่ผ่านมา ผมต้องจมอยู่กับคำกล่าวหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าแกนนำม็อบที่เรียกตนเองว่าทำเพื่อประชาธิปไตย เพียงเพราะผมดันไปรู้ความจริงบางอย่างซึ่งตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วว่า มันจะเละเทะแค่ไหน แต่การที่ผมโดนใส่ร้ายและด่าทอมามานในประเด็นที่ว่า1. เซียนแว่น แกนนำเชียงราย โพสต์ลงนสพ.ว่าผมได้รับคลิปจากแอมมี่ ส่งให้พี่ต้อม แล้วพี่ต้อมส่งให้ตำรวจ แล้วก็สรุปกันเลวๆ ว่าผมเป็นสายให้ตำรวจ2. หาว่า ผมพยายามกล่าวหาว่าทรายสั่งล็อคตัวแอมมี่ ทั้ง ๆ ที่ทรายก็ขอโทษผมเองกับปากในเรื่องนี้แล้ว ไปเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นผมขอโทษ3. เฮียบุ๊ง ที่เขียนด่าราวกับว่าผมไปทำลายขบวนการอะไร ประโยคที่ว่า “กูจดชื่อมึงไว้บนบัญชีหนังหมาแล้วว่ามึงทำอะไรทรายกับแอมมี่” มันสร้างคำถามให้ผมมาตลอดว่า คนที่ชื่อเฮียบุ๊งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย ทำไมต้องออกโรงช่วยบิดเบือนเรื่องเพื่อไม่ให้ความจริงที่ผมพยายามจะพูดถึงมันต้องหายไปด้วยทุกคนทำเหมือนชาตินี้แอมมี่จะไม่ได้ออกมาพูดความจริงอะไรเลยแต่ขอบคุณที่โอกาสในการจบเรื่องนี้มันมาถึงก่อนคาดแอมมี่ได้รับโอกาสให้ได้ประกันตัวมาสู้คดีหลังจากแอมมี่ออกมา ผมให้เวลาคนที่พยายามฆ่าผมทางสังคมได้แก้ไขด้วยการขอโทษดีๆ แล้ว แต่คนเหล่านี้กับเลือกเพียงแค่จะไม่นำทัวร์มาลงในทวิตเตอร์ของผม ทั้ง ๆ ที่ผมด่าทรายและเฮียบุ๊งตรงๆ มันไม่แปลกหรอ? แอมมี่บอกผมว่า ขบวนการมีมติว่าจะไม่มาวอแวผม ไม่ว่าผมจะทำอะไร.. เฮ้ย ไม่ใช่สิ มันต้องเป็นการพูดความจริงไม่ใช่หรอ มันต้องแก้ไขเรื่องโกหก ไม่ใช่ปล่อยผ่านสิผมให้เวลาทุกคนนานละครับ ในเมื่อทุกคนที่ออกมากล่าวหาผมยังนิ่งเฉย ทั้ง ๆ ที่ผมต้องการแค่คำขอโทษ จะหลังไมค์ก็ได้ แต่ไม่มีใครยอมทำ แถมยังกล้าแขวะตามโพสต์ต่างๆ อีกเที่ยงคืนนี้ ผมขออนุญาตแก้ไขข้อเท็จจริงที่ “แกนนำม็อบ” แต่งเรื่องมาใส่ความผมเพื่อเบี่ยงเบนจากเรื่องนักต้มตุ๋นที่อยู่กับทรายให้จบๆ วันนี้ละกันครับ”อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้น จนทำให้มีกระแสมองว่า กลุ่มม็อบ 3 นิ้ว ฝั่งท่อน้ำเลี้ยง สัมพันธ์แตกสะบั้น มองหน้ากันไม่ติด ทั้งแกนนำและบรรดาลูกก๊วน สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ คดีวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมต่อมาก็ได้มีการปล่อยข่าวว่า นายสมรนนท์ เล็กอุทัย เป็นสายตำรวจแจ้งเบาะแสจับกุม “เเอมมี่” เพื่อนของตนเอง และกระทบไปถึง นายยุทธเลิศ สิปปภาค หรือ ต้อม ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ทำให้ทั้งนายสมรนนท์ และ ต้อม ยุทธเลิศ ออกมาแฉกลับว่า มีคนโดนคดีฉ้อโกงอยู่ในฝ่ายดูแลม็อบ ชื่อ “นนท์ ปราบจะบก” ได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ปัจจุบันชื่อ กฤติเดช กรองทอง ได้ถูกจับตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 334/2560 ในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ และฉ้อโกง เมื่อเดือนเมษายน 2560 ขณะนี้เป็นผู้ติดตามทราย-อินทิรา เจริญปุระพร้อมกับเรียกร้องให้เปิดเผยบัญชีเงินบริจาคเพื่อความโปร่งใสว่า มีการอมเงินหรือไม่ ในขณะที่นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ บุ๊ง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินสนับสนุนม็อบราษฎร ก็ได้ออกมาตอบโต้ ต้อม ยุทธเลิศว่า เกลียด ทราย เจริญปุระ เพราะทรายไม่รับเล่นหนัง คนอื่นๆ ก็เลยถอนตัว เหลือแอมมี่คนเดียวที่รับเล่นเพราะเกรงใจ ต้อมเลยตามแซะทรายไม่จบไม่สิ้น เพราะโปรเจคระดมทุน 100 ล้านสร้างหนังไปต่อไม่ได้”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ ประเด็น “ไวยิ่งกว่าประกันชีวิต!? "โตโต้" รีบเคลม ยอมรับตนเองเป็นผู้ผลักดัน "ปฏิรูปสถาบัน" พร้อมทวงสัญญา "ทักษิณ" รับลูกส่งปลดแอก!#โตโต้ #ทวงสัญญา #ทักษิณ”โดยเนื้อหาจาก TRUTHFORYOU.CO ระบุ “สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 เพจเฟซบุ๊ก เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH ได้โพสต์ข้อความที่เป็นรูป ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก้มกราบ พร้อมโพสต์ข้อความในทำนองว่า ประชาชนทุบเพดานแล้ว เหตุใดพรรคการเมืองไม่ปีนขึ้นมา ซึ่งประเด็นคือ จะไม่เอาแค่ ลดเสียง ส.ว. แต่มีเป้าหมายเพื่อล้ม มาตรา 1 และ 2ล่าสุด โตโต้ หรือ นายปิยรัฐ จงเทพ หัวหน้าการ์ดกลุ่ม We Volunteer ออกมาโพสต์ว่า“สวัสดีประชาชน ต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า การปฏิรูปสถาบันฯ คือหนึ่งในข้อเรียกร้องแต่แรกที่ผมและหลายๆคนออกมาต่อสู้ เอาอนาคตและทุกสิ่งอย่างเข้าแลก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะคาดหวังให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทุกๆพรรค ช่วยกันเปิดทางให้ข้อเสนอของเราสามารถเป็นจริงได้โดยผ่านทางกลไกของสภาผู้แทนราษฎรแต่พอความคาดหวังที่เรามี กลับตีบตันลงไปเรื่อยๆด้วยการยืนยันชัดเจนว่า หมวดหนึ่งและสองซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องสถาบันฯจะไม่ถูกแก้ไข มันทำให้เหมือนการที่เราต่อสู้มาและสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดต้องรู้สึกเจ็บและเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่รักกันจริง ไม่มีความหวัง และความศรัทธา คงไม่เสียเวลามาช่วยกันพูดช่วยกันเตือนกันเช่นนี้“ส่วนตัวยังคิดเลยว่า ถ้าจะให้ดีไม่ต้องให้มีบุคคลสำคัญออกมายืนยัน หรือไม่ต้องออกมาพูดว่าจะไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 เลยก็ได้ คุณอาจจะแก้ หรือไม่แก้มันก็เป็นเรื่องของสภาฯในเวลานั้น พอถึงเวลาจะไม่แก้เลย ยังจะเป็นการดีเสียกว่าการรีบยืนยัน หรือเสนอออกมาแบบนี้แต่แรก”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน จาก THE TRUTH คือ ประเด็น “สามกีบไม่สนเหตุผล ปลุกระดมก๊วน แบนสินค้า “ไทยเบฟฯ” ทันที ทั้งที่ “มหาดไทย” แจงความจริงชัด ทุกองค์กรร้องหนุนขอฉีดวัคซีนได้ ไม่มีบริษัทใดได้อภิสิทธิ์!?”โดยเนื้อหาระบุว่า “จากกรณีที่มีประเด็นดรามาบนโลกออนไลน์ เมื่อปรากฏเอกสารจากกระทรวงมหาดไทย ที่มีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด พิจารณาวัคซีนโควิดให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟเวอเรจนั้นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้อภิสิทธิ์ และแซงคิวการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไป ต่อมาทางด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่าคำสั่งดังกล่าว เป็นไปตามที่ อธิบดีกรมควบควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศเรื่องแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดที่แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงวันที่ 18 พ.ค.2564 ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศซึ่งการพิจารณาของศบค.กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยสาระสำคัญ คือ ข้อ 5.2 ระบุว่า “องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากร สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและในข้อ 5.2.3 ที่ระบุว่า “กรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง”“จึงขอย้ำว่า ทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อมีการร้องขอมา ก็ได้สำรวจ ไม่ได้แปลว่าเจาะจงทำเฉพาะบริษัทไทยเบฟฯ แต่ทุกองค์กร ก็สามารถร้องขอได้ตามแนวทางที่กำหนด” ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมในทุกด้านเป็นหลักทั้งนี้ในโลกโซเซียลได้มีการแชร์หนังสือที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่งไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการแถลงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าในทวิตเตอร์ที่มีชื่อของ #ไทยเบฟ ติดเทรนด์อยู่นั้น ได้มีกลุ่มของม็อบ 3 นิ้ว เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ และบอกว่า ได้เวลาแบนสินค้าอีกรอบพร้อมโพสต์ภาพสินค้าต่างๆ ในเครือไทยเบฟฯ อีกทั้งยังโยงว่า องค์กรไทยเบฟฯนั้น หนุนรัฐบาล หนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ยิ่งต้องแบน โดยในเพจ No Salim Shopping List ของกลุมม็อบ 3 นิ้ว ได้ทำผังกราฟฟิกเลยว่า มีสินค้าไหนในเครือของไทยเบฟฯบ้าง และประกาศว่า ต้องเลิกอุดหนุนจริงจังขณะที่นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักข่าวช่องวอยซ์ทีวี ยังใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม หยาบคาย วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยว่า “ผมเป็นคนธรรมดา ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน นัดถูกยกเลิกเพราะรัฐบาลเหี้xๆ ปลัดช่วยสั่งผู้ว่า ขอวัคซีนให้ผมแบบให้พนักงานไทยเบฟและครอบครัวหน่อยได้มั้ยครับ หรือความเป็นคนของคนแบบผมมันต่ำกว่าลูกจ้างเจ้าสัว หรือต้องไปสมัครเป็นลูกจ้างเจ้าสัว ปลัดจึงจะสั่งผู้ว่าหาวัคซีนให้ผมทันที”....แน่นอน, ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของขบวนสามกีบ หรือ ม็อบ 3 นิ้วได้ดี ว่าภายในขบวนการเป็นอย่างไร ต้องจับตามองว่า “แป้ง” จะ “แฉคลิป” แอมมี่ เที่ยงคืนนี้ตามที่ขู่ไว้หรือไม่ ถ้าแฉออกมา อาจได้เห็นไส้ขดที่ลึกกว่าเคยเห็นมาก่อนก็เป็นได้แม้แต่โพสต์ของ เยาวชนปลดแอก และ “โตโต้” ก็เห็นชัดว่าที่เรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แท้จริงแล้วมีเป้าหมายทางการเมือง เพื่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่พวกเขาเชื่อว่า อยู่ฝ่ายตัวเองกระทั่งได้เห็น ธาตุแท้ของ “ทักษิณ” จึงรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดกับ พรรคการเมือง ที่มุ่งผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นสำคัญและพฤติกรรม “ล่าแม่มด” แบนสินค้า คนที่เห็นต่าง หรือ คิดว่า อยู่ฝ่ายรัฐบาล อย่างที่ทำกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ก็ไม่ต้องการเหตุผลอะไรรองรับทั้งสิ้น พวกเขาทำอย่างนี้กับคนไทยด้วยกัน และสังคมไทยจนชาชิน และไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย คิดดู นี่คือ คนที่เสนอตัวว่าจะมาเป็นผู้นำแห่งอนาคตของประเทศไทย