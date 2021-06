“แขก คำผกา” จนได้! เจอข้อหา “หมิ่นประยุทธ์” “กวิ้น” เจ้าเก่า รับเหมา 112 ยาวไป “จรัล ดิษ” สุดบูชาฝรั่งเศส

ปากพาซวย! “แขก คำผกา” โดนจนได้ “หมิ่นลุงตู่” “กวิ้น” เจ้าเก่า รับเหมา 112 แกว่งปากอีกตามเคย พาดพิง อดีตหม่อมสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (ยุวธิดา) “จรัล ดิษ” ขอบคุณ “ฝรั่งเศส” เพจดังเหน็บเจ็บ “ภาคภูมิใจในความเป็นปรสิต”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (15 มิ.ย. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ข้อความระบุว่า“ปากพาซวย!? “แขก คำผกา” โดนแล้วเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีหมิ่น “พลเอก ประยุทธ์” ! บทเรียนสามกีบ คิดให้ดีก่อนพูด!#แขกคำผกา #รับทราบข้อกล่าวหา #คดีหมิ่นพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้ เนื้อหาจาก TRUTHFORYOU.CO ระบุว่า “จากกรณีของ ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำ ผกา พิธีกรและนักเขียนชื่อดัง ตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับ กรณี พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ที่ออกมาไลฟ์สด ด่ากราดนายทักษิณ ชินวัตร ทำให้ แขก คำ ผกา ออกมาฟาดแม่ค้าออนไลน์ อย่างรุนแรง ซึ่ง แขก คำผกา ได้ออกมาพาดพิงหลายคน รวมไปถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยถ้อยคำรุนแรงล่าสุด ทางเพจ สำนักข่าวราษฎร - Ratsadon News ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของ แขก คำผกา ที่เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาท พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยระบุว่าแขก คำผกา ขึ้นโรงพัก เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทนายกฯ เบื้องต้นปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาวันนี้ (15 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. นางสาวลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำผกา นักวิเคราะห์ข่าวประจำสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี (Voice TV) พร้อมทนายความ เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาข้อหาหมิ่นประมาทพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการโฆษณา กรณีวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ในรายการ Talking Thailand เมื่อเดือน มี.ค. 64 ที่ผ่านมา หลังก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในฐานะทนายความ เข้าแจ้งความ เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาโดยก่อนหน้านี้ แขก คำผกา ได้โพสต์ข้อความโจมตีการทำงานของรัฐบาล ถึงกรณีโครงการคนละครึ่ง ว่า โครงการคนละครึ่ง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายใน พูดอย่างเป็นการเป็นงาน คือ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจีดีพี ทุกเครื่องแม่งฉิบหายหมดแล้ว เพราะความโง่ของรัฐบาล ตอนนี้เหลือเครื่องมือเดียว คือ รัฐโยนเงินลงใส่มือประชาชนแล้วให้พวกเขาออกไปซื้อของ ไปกิน ไปเที่ยว เพื่อให้เงินมันหมุน แต่รัฐบาลสันดานเจ้าคนนายคน ไม่ชอบเห็นประชาชนมีเกียรติมีศรี แทนที่ทุกคนสามารถได้สิทธิคนละครึ่งโดยทั่วหน้า ก็ทำทุกอย่างออกมาเป็นการ ‘ชิง’ สิทธิ์ เปิดมาทีละขยัก ระบบล่มบ้าง ประชาชนต้องตื่นแต่มืดมาแย่งกันลงทะเบียนบ้าง นี่มันนโยบายรัฐหรือประเพณีชิงเปรต ย้ำ เงินทุกบาทคือภาษีประชาชน โปรดใช้เงินนั้นด้วยความเคารพในประชาชน อ้อ เศรษฐกิจปีหน้าสาหัสกว่านี้ ใครปล่อยอะไรได้ก็ปล่อยนะคะ ส่วนอภิมหาเจ้าสัวเขาเตรียมกว้านซื้อของถูก ที่ดินแลกิจการที่เจ๊งระเนระนาด สุดท้ายทุนกินรวบก็จะมาค่ะสำหรับ แขก คำผกา เป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนคอลัมน์เรื่อง “กระทู้ดอกทอx” และพิธีกรในสถานีวอยซ์ทีวี ในช่วง ปี พ.ศ. 2553 เธอได้ออกหนังสือสนับสนุนทางการเมืองกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ”ขณะเดียวกัน THE TRUTH โพสต์ เกี่ยวกับ “เพนกวิน” ด้วยว่า “ปากไม่มีหูรูด!! “เพนกวิน” โผล่รับทราบข้อกล่าวหา ม.112 หลังศชอ.แจ้งเอาผิด ยังไม่สำนึก จี้ให้ตำรวจนำสืบหลักฐาน โยงหมิ่นเบื้องสูงอีกรอบ!?”#เพนกวิน #รับทราบข้อกล่าวหา #ศชอ_แจ้งเอาผิดโดยเนื้อหา จาก TRUTHFORYOU.CO ระบุว่า“หลังจากเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ในทวิตเตอร์ TLHR/ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน @TLHR2014 ได้โพสต์ข้อความถึงคดีของเพนกวิน ระบุว่า “มีรายงานว่า #พริษฐ์ ได้รับหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา #คดี112 ที่ ปอท. ในวันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. โดยรายชื่อในหมายปรากฏ นพดล พรหมภาสิต เจ้าของเพจ ศชอ. เป็นผู้แจ้งความ”ต่อมาทางเพจของ ศชอ. ได้โพสต์ว่า “ศชอ.” จัดให้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเพนกวิน และการใช้ข้อความพาดพิงสถาบันที่ไม่เหมาะสม ทำให้ทาง ศชอ. ดำเนินการแจ้งเอาผิดขณะที่ก๊วน 3 นิ้ว ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า อยากฟ้องกลับ ศชอ. และต่อว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมถึงรับแจ้งความล่าสุด ในเฟซบุ๊กของ เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ โพสต์ข้อความว่า “วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา 112 ที่คุณนพดล พรหมภาษิตแจ้งไว้จากที่ผมเคยโพสต์เกี่ยวกับอดีตหม่อมสุจาริณี วิวัชรวงศ์ (ยุวธิดา) ทางเราเลยให้การขอให้เรียกอดีตหม่อมสุจาริณีและโอรสทั้ง 4 มาให้ปากคำเกี่ยวกับการถูกบังคับให้ไปอยู่อเมริกา ตำรวจต้องสืบหาหลักฐานส่วนนี้ด้วยนะครับ หาให้ได้ว่า ทำไมพวกเขาต้องออกนอกประเทศ และพวกเขาอยากกลับเมืองไทยหรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไป”จนต่อมามีคอมเมนต์จากกองเชียร์ก๊วน 3 นิ้ว บอกว่า ให้เพนกวินสู้ต่อ และเรียกร้องให้มีการยกเลิก ม.112 แต่จากข้อความที่เพนกวินโพสต์นั้น จะเห็นว่า ยังมีความท้าทาย ใช้ถ้อยคำพาดพิงถึงสถาบัน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความ พร้อมภาพ ว่า “แผ้วภาคภูมิใจในความเป็นปรสิต”สืบเนื่องจาก นายจรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jaran Ditapichai ว่า“วันนี้ ครบ 7 ปีที่ผมมาอยู่ฝรั่งเศส ขอบคุณสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้สถานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง ต่อมา ให้สัญชาติ มีประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือคนแก่ ช่วยค่าเช่าบ้าน คุ้มครองชีวิตและเสรีภาพ เป็นฐานที่มั่นต่อสู้กับระบอบเผด็จการกษัตริย์และทหารไทยคงต้องเปล่งเสียงVive la République (สาธารณรัฐ จงเจริญ)Vive la France ( ฝรั่งเศส จงเจริญ)”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ คดีความอันเกิดจากการต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะการต่อสู้เรียกร้องของม็อบราษฎร 2563 และกองหนุน 3 นิ้ว กับรัฐบาลประยุทธ์และสถาบันฯ อีกด้านระหว่างคนในระบอบทักษิณ กับรัฐบาลประยุทธ์เพราะนับวัน ยิ่งพบว่า มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีดีย ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง บิดเบือน มโนไปเอง รวมทั้งนำเข้าข่าวปลอม หรือ เฟกนิวส์ โดยไม่มีการกลั่นกรองและรับผิดชอบ จนนำมาซึ่งคดีที่เกิดจากการกล่าวหา หมิ่นประมาท ไปจนถึงหมิ่นสถาบันฯที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการต่อสู้ทางการเมือง กลุ่มคนที่ต้องคดี จึงหนีไม่พ้นคนกลุ่มเดิมเป็นส่วนใหญ่ และดูเหมือนถือเป็นเรื่องเล่น เป็นเรื่องไม่สะทกสะท้านเกรงกลัวไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถรับมือได้อย่างยุติธรรม หรือ เป็นที่พึ่งของผู้เสื่อมเสีย และเสียหายได้ ก็นับว่า น่าเป็นห่วง สังคมไทยจะอยู่กันอย่างไร จะกลายเป็นการรบราฆ่าฟันกันในที่สุดหรือไม่ เพราะกระบวนการยุติธรรมช่วยไม่ได้ นี่คือ ประเด็นที่น่าคิดอย่างมากเหนืออื่นใด ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมือง จึงทำให้การเหิมเกริมในการละเมิดบุคคลและสถาบันฯ โดยอ้างเหตุผลทางการเมือง และมีคนที่ถือหางอยู่เบื้องหลังออกมาแสดงตัวไม่เห็นด้วยกับศาล และกลไกรัฐที่ทำหน้าที่อยู่เสมอ ต่อให้การทำผิดเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคมก็ตาม นี่คือปัญหาใหญ่อยู่เวลานี้เช่นกันและยิ่งคนที่สร้างปัญหา ไม่มีความรับผิดชอบชั่วดี อ้างตัวเองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ก็คิดว่า ทำอะไรก็ได้ โดยไม่สนใจกฎหมาย และไม่แคร์ความรู้สึกของสังคม นี่คือ สิ่งที่ปรากฏชัดจากการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มแล้วคนไทยส่วนใหญ่ ประเทศไทย จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ ดูเหมือนยากเสียแล้ว!?