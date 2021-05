“บูลลี่” ผู้พิพากษา กดดันปล่อย “อานนท์ -ไมค์” เพจดังแซว “เจี๊ยบ -ทราย” ไม่รอทอน ทำตัวเป็น “ภาระ” อ่าน!

“เพจทนายสามกีบ” เผยชื่อผู้พิพากษา ชี้เป้า “บูลลี่-ทัวร์ลง” กดดันปล่อย “อานนท์ -ไมค์” ก่อนถึงวันไต่สวน แซวเจ็บ “เจี๊ยบ -ทราย” ไม่รอ “ทอน” ฟังไว้! ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งยุคโควิดไม่ง่าย ใครทำตัวเป็น “ภาระ” ต้องอ่าน!น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(23 พ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ ข้อความระบุว่า“ป่าเถื่อน เอาแต่ใจ!? เพจทนายสามกีบ คุกคามผู้พิพากษา เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ชี้เป้าให้ทัวร์ลง กดดันปล่อยแกนนำ ก่อนถึงวันไต่สวน#เพจทนายสามกีบ #คุกคามผู้พิพากษา #เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้สาระสำคัญใน https://truthforyou.co ระบุว่า“หลังจากบัญชีทวิตเตอร์ TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอาญามีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทนายอานนท์(นำภา)และไมค์-ภาณุพงศ์ (จาดนอก)คดี #19 กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เวลา 10.30 น.ซึ่งในโพสต์ดังกล่าว ได้มีการลงชื่อของผู้พิพากษาในวันนั้นไว้ด้วย โดยระบุชื่อ นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ เป็นผู้ลงนามคำสั่งจนต่อมาได้มีคอมเม้นต์ของกองหนุนม็อบ 3 นิ้ว ว่ายื้อได้อีก เดี๋ยวก็ยื้ออีก พร้อมกดดันว่า ศาลต้องปล่อยเพื่อนเรา ซึ่งม็อบ 3 นิ้วและก๊วน เคยกระทำการคุกคามผู้พิพากษามาแล้ว เมื่อครั้งที่ไม่ให้ประกันตัว เพนกวิน(พริษฐ์ ชีวารักษ์) มีการนำสีไปสาดที่หน้าศาล อีกทั้งยังโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวผู้พิพากษาให้กลุ่มของตนเองไปโจมตีบนโซเชียลด้วยนอกจากนี้ทวิตเตอร์ของเพนกวิน แกนนำ 3 นิ้ว ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า “ศาลนัดไต่สวนประกันตัวไมค์อานนท์วันที่ 1 มิถุนายน” ทำให้มีคอมเม้นต์จากกลุ่มหนุนม็อบ 3 นิ้ว เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อศาล และผู้พิพากษาที่จะลงนามในวันไต่สวน อย่างหยาบคายอย่างไรก็ตามหากวันนั้น แกนนำทั้งนายอานนท์ และไมค์ ไม่ได้รับการปล่อยตัว อาจจะเป็นไปได้ว่า กลุ่มม็อบ 3 นิ้ว จะรวมตัวกันประท้วงหน้าศาล และออกมาประจานผู้พิพากษาอย่างที่เคยทำ ซึ่งการจะได้รับปล่อยตัวนั้น ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขของศาล เหมือนกับที่ ไผ่ สมยศ เพนกวิน ได้เซ็นและรับปากศาล ว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำอีก จึงจะได้รับการปล่อยตัว”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความ กรณี “เจี๊ยบ ก้าวไกล” ฉีดวัคซีน ที่ต่อต้านร่วมกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มาตลอด พร้อมภาพ ระบุว่า“ไม่รอธนาธรหน่อยเหรอ”อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์กรณีเจี๊ยบ ก้าวไกล ฉีดวคซีน เช่นกัน ว่า“หลังจากเมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ “เจี๊ยบ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ดูซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะเปลี่ยนใจไปรับวัคซีนตามสิทธิ์ ทั้งนี้จะไปฉีดวัคซีนภายหลังนายชวน หลีกภัย ผู้อาวุโสที่สุดของสภา และในระหว่างที่สถานการณ์โควิดเริ่มติดเชื้อสูงขึ้น ต้องมีการปล่อยตัวนักโทษเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ซึ่งในนั้นรวมไปถึงพวกของแกนนำ 3 นิ้ว ที่เจ้าตัวเป็นห่วง ทั้งนี้ในเดือนที่ผ่านมา “เจี๊ยบ ก้าวไกล” มักจะโพสต์ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และโทษรัฐ ปล่อยปละและบริหารจัดการได้ไม่ดีจนล่าสุดหลังฉีดวัคซีนโควิด เจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมระบุว่า “เมื่อวานบ่ายฉีดวัคซีนซิโนแวคตอนค่ำมีไข้หนาวสั่นกินพารา เข้านอนตื่นเช้าไข้ลด ตอนนี้ปกติดี ถ้าเลือกได้ไม่เคยอยากฉีดแต่อยากทำงานต่อก็จำเป็น” โดยมีคอมเม้นต์เข้ามาบอกว่า สู้ ๆ บางคนก็บอกว่า ปากว่าตาขยิบ บอกว่าไม่อยากฉีด แต่ก็ฉีด ทั้งนี้จะเห็นว่า พอส.ส.เจี๊ยบ ได้รับวัคซีน เจ้าตัวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาล และไม่มีคอมเม้นต์จากกลุ่ม 3 นิ้วมาโจมตีด้วย ทั้งที่เจ้าตัวก็ฉีดวัคซีนซิโนแวคอ่านต่อได้ที่ลิงก์ : https://truthforyou.co/49359/?anmนอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก “Infectious ง่ายนิดเดียว” ซึ่งรวบรวมความรู้เนื้อหาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปาราสิต เป็นต้น โพสต์ข้อความดังนี้“รู้ไหม... รพ. 1เค้าดีเลิศประเสริฐขนาดไหนมาตรฐานวิชาชีพสูงมากช่วยเหลือให้ปลอดภัยจนส่ง รพ. 2 ได้1)หมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ในยุคโควิด ไม่ง่ายเลยต้องใส่ PPE ฟังปอด ในสถานการณ์แบบนี้สั่งการรักษา ให้ยา ให้สารน้ำ หัวหน้าทีม แทบไม่ได้พักกดดันนะ คนเป็นหมอ คนตรงหน้าหมดสติ2)ทีมพยาบาล หลายตำแหน่งต้องช่วยกันเปิดเส้นเลือด กัน ยุ่งวุ่นวายแย่เลยเพราะคนไข้หมดสติ เส้นเลือดหายาก แน่ๆ ส่งแลป เยอะ เพียบบันทึกทางการพยาบาลต้องเตรียมยากระตุ้นหัวใจ ให้ทุก 2-3 นาทีทางเส้นเลือด3)ทีมผู้ช่วยพยาบาลต้องลากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจติดบนหน้าอกหมอดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจต้องปั๊มหัวใจ CPR.10-15 นาที1 และ 2 และ 3...15วนไป ๆๆๆๆมีคนบีบ ambubagเพื่อให้ออกซิเจน ตลอดมีคนคอยดูดเสมหะวัดชีพจรคลำชีพจรประเมินคนไข้นี่เก่งมากนะทีมบุคลากรทางการแพทย์รพ.1CPR จนคนไข้ปลอดภัยROSCReturn of spontaneous circulationต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนในการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้า หมดสติช่วยจนฟื้นคืนชีพได้ จนไป รพ .2คำขอโทษคำขอบคุณพวกเราเคยชินเพราะหน้าที่พวกเราอยู่แล้วไม่ใช่กรณีแรกที่พวกเราถูกบูลลี่ขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะครับหายดีเมื่อไร1)อยากลองให้มาเป็นจิตอาสาสัก 1 เวร 8 ชม.หรือ2)ทำประโยชน์ให้ รพ. ที่คุณบูลลี่เค้าด้วยน้อ3)ว่างมาก หรือ ช่วงว่างงาน ลองไปลงคอร์สเรียน basic life support นะครับ หรือ ว่างๆก็เปิดคลิปดูใน YouTube เยอะแยะ4)พวกเราเบื่อแล้ว พอจบเหตุการณ์ มักมี การ์ดให้เลือก“…ไหว้สวย รวยกระเช้า ตีหน้าเศร้า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ พิการทางจิต กตัญญูเฉียบพลัน…”ไม่อยากได้ข้อ 4 อยากได้ข้อ 1-3ทั้งด่า ทั้งประจาน ทั้งอัดคลิปขนาดนั้นพวกเราให้การรักษาแบบเสมอภาค เท่าเทียม ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกคน ปรารถนาดีอยากให้ทุกคนรอดปลอดภัยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ. 1.” (จากแนวหน้า)แน่นอน, มีอย่างน้อย 3 ประเด็นที่น่าพูดถึง นับแต่ การเล่นเกมสกปรก ของ เพจ “สามกีบ” ที่เอาข้อมูลส่วนตัวผู้พิพากษามาลงประจาน ชี้เป้า “บูลลี่” ให้กับสาวก เอาทัวร์ลง ถือเป็นพฤติกรรมป่าเถื่อน เป็นการคุกคามผู้พิพากษา และฝ่าฝืนกฎหมาย แทนที่จะทำตามกฎหมาย ซึ่งการได้ประกันตัวของแกนนำ 3 นิ้วหลายคนก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วจึงสะท้อนให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยว่า มีความ “จงใจ” ที่จะก่อกวนและปั่นป่วนให้เกิดความไม่สงบในสังคม โดยมีเป้าหมาย “ตีวัวกระทบคราด” เบื้องสูง ที่พวกสาม 3 นิ้วต้องการโจมตีนั่นเองเพราะถ้าทำตามกรอบของกฎหมาย และยอมรับเงื่อนไข การประกันตัวทุกอย่าง ศาลก็พร้อมใช้ดุลพินิจในการให้ประกันตัวอยู่แล้ว และไม่เกี่ยวกับเบื้องสูงอะไรทั้งสิ้นประเด็นที่สอง ผลจากการเล่นการเมืองมากจนเกินไป อาจทำให้หลงลืมไปว่า สักวันหนึ่ง จะต้องกลืนน้ำลายตัวเอง จะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองโจมตี กล่าวหาว่าร้ายมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องของ “วัคซีน” ที่เป็นทางเลือกเดียวในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ของ “โควิด – 19” อยู่ในเวลานี้เพราะไม่เช่นนั้น ไม่เพียงจะต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อและเสี่ยงรุนแรงถึงเสียชีวิต ทั้งตัวเองและคนใกล้ชิด หากแต่ยังเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับสังคมที่ยากยับยั้งได้ นี่คือ การทำตัวเป็น “ภาระ” ของสังคมประเด็นที่สาม มีบางเรื่องที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน นั่นคือ การช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ไม่ใช่เรื่องง่าย และมีหลายขั้นตอน ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะและความสามารถอย่างสูง รวมทั้งความอดทนอดกลั้นต่อเสียงก่นด่าจากคนในสังคมที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยคำถามคือ พอได้หรือยัง กับการทำตัวเป็น “ภาระ” ไม่ว่าจะเป็นการทำให้สังคมตื่นตระหนก ต่อต้านวัคซีน ซึ่งเป็นทางเดียวที่ช่วยผ่อนเบาของบุคลากรทางการแพทย์ อ่านโพสต์ของ เพจเฟซบุ๊ก “Infectious ง่ายนิดเดียว” จบแล้ว คิดอะไรได้หรือไม่ ถ้ายังไม่รู้สึกรู้สาอะไร ก็ปล่อยตามบุญตามกรรมก็แล้วกัน