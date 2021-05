ขอโทษแล้ว ล่าสุด "มนพร เจริญศรี" ส.ส.เพื่อไทย นครพนม ออกมาขอโทษ ซีพีแล้ว หลังปล่อยเฟกนิวส์ อ้าง CPTPP อีกหนึ่งโครงการกลุ่มทุน CP

วันนี้ (8 พ.ค.) ทวิตเตอร์ @ManapornCharoe1 ออกมาโพสต์ขอโทษกลุ่มซีพี ที่กล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับ CPTPP และ นางมนพร เจริญศรี ยังได้ขอบคุณที่ซีพีให้ข้อมูล ทำให้ตนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ภายหลังกลุ่มซีพี ได้ออกแถลงการณ์ข้อเท็จจริง CPTPP ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีพี ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมเอาผิดทางกฎหมาย ผู้บิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ กรณีข้อตกลง CPTPP โดย ทำให้นางมนพร รีบลบโพสต์ และออกมาขอโทษ ซึ่งก่อนหน้านี้ (6 พ.ค.) นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่า "โครงการ CPTPP คืออีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มทุน CP... เตรียมฮุบประเทศไทย..ดิฉันจึงขอขนานนามว่า CP..คือ พระบิดาของประเทศ.!!ตามนั้น" ทั้งที่ CPTPP เป็นตัวย่อของคำว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ข้อความดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างโจมตีนางมนพรจำนวนมาก อาทิเช่น"ท่านตรวจสอบมาดีรึยังหรือโพสต์เอาฮา", "เก็บโพสต์ไว้อวดระดับคุณภาพ ส.ส. ฝ่ายค้านนานๆ อย่าลบนะคะ""พูดชื่อบริษัทโต้งๆ แบบนี้ เชื่อมโยงแบบนี้ เค้าฟ้องมาก็โชคดีนะครับ"อย่างไรก็ดี ล่าสุด นางมนพร เจริญศรี ได้ลบโพสต์ดังกล่าว และออกมาขอโทษทางทวิตเตอร์ส่วนตัว คงต้องมาติดตามกันต่อไปว่า กลุ่มซ๊พี จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปหรือไม่ เพราะถือว่า ความผิดสำเร็จไปแล้ว ทั้งนี้ การขอโทษทางทวิตเตอร์เพียงอย่างเดียว ไม่รู้ว่าจะจบเรื่องได้หรือไม่ หรืออาจต้องใช้กระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความจริงใจ ไม่เช่นนั้น อาจต้องใช้วลี "รู้เท่าไม่ถึงการณ์" ในศาล ก็เป็นได้ทั้งนี้ แถลงการณ์ของกลุ่มซีพีในวันที่ 7 พ.ค. ระบุว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่และนำเสนอข่าวสารที่สร้างความสับสนให้กับสังคม โดยทำให้เข้าใจผิดว่าข้อตกลง CPTPP เป็นของ "ซีพี" และบิดเบือนว่าซีพีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP นี้ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเรียนให้ทราบว่า ความเข้าใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และการตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ของประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยข้อเท็จจริง CPTPP หมายถึง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ชื่อย่อว่า CPTPP โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ครอบคลุมประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนามสุดท้ายนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ CPTPP และหากปรากฏว่ามีผู้ใดพยายามบิดเบือนข้อมูลอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป