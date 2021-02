อดีตผู้พิพากษา ออก จม.เปิดผนึกเรียกร้องยกเลิก พ.ร.บ.แก้ไข ป.วิฯ แพ่ง ฉบับ 27 ชี้ขัดครรลองความยุติธรรม

วันที่ 3 ก.พ.2564 นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เรียกร้องให้มีการยกเลิก พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 27 ) พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายที่ขัดต่อครรลองของระบบความยุติธรรมที่เป็นประเพณีของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นกฎหมายที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 68 โดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เรื่อง การลิดรอนสิทธิในความยุติธรรมของประชาชนกราบเรียน ฯพณฯ ประธานรัฐสภา ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา ฯพณฯ ประธานศาลฎีกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากรณีสืบเนื่องมาจากเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช.ได้ทำการยึดอำนาจรัฐนั้น ทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง และได้มีประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นหลักการปกครองประเทศแทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๕๐ ) นั้น ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งด้วยวิธีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับ( Right To Justice )เมื่อไม่ได้มีพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านเอง หรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้ว พระบรมราชโองการนั้นย่อมมีผลอยู่ตามนั้น ( ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๒/๒๕๓๕ ) ต่อมาแม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การคุ้มครองซึ่งสิทธิในความยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ พระราชทานโดยพระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์ก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ประชาชนยังคงมีสิทธิในความยุติธรรมจากการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลสามศาลตามลำดับชั้นศาลต่อเนื่องมาเป็น เวลานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้วโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิในความยุติธรรมดังกล่าวไว้ตามมาตรา ๒ ว่า " ประเทศไทยมีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข " ดังนั้นพระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ได้พระราชทานสิทธิในความยุติธรรมแก่ประชาชนซึ่งมีผลเป็นกฎหมายแล้ว ( ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ) จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดย พระธรรมนูญศาลยุติธรรมรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ ว่า " ศาลฎีกาซึ่งได้ตั้งขึ้นโดย พระบรมราชานุญาตนั้น ให้เป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง จะมีกรรมการกี่คนแล้วแต่ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อกรรมการประชุมพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓ จึงเป็นองค์คณะตรวจตัดสิน ฎีกาได้ แลถ้าความเรื่องใดมีปัญหาด้วยข้อกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยอันใดในกระบวนพิจารณาพิพากษา แลกรรมการศาลฎีกาเห็นสมควรที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราช วินิจฉัย ก็ให้ศาลฎีกามีอำนาจนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ก่อนพิพากษาคดีนั้นๆ "อันเป็นการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระราชทานกฎหมายมาใช้บังคับเพื่อให้อาณา ประชาราษฎร์ได้รับความยุติธรรมที่จะต้องมี( Judicial Review )และถ้ามีเรื่องปัญหาข้อกฎหมาย ( Rule of Law ) หรือมีข้อสงสัยอันใดในกระบวน พิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเป็นหลักนิติธรรม ( Due Process of Law ) แล้วโดยกรรมการศาลฎีกา เห็นสมควรจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ก็ให้ศาลฎีกามี อำนาจนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ก่อนพิพากษาคดีนั้นได้ หนทางที่จะแสวงหาความยุติธรรม ในราชอาณาจักรไทย จึงมิได้จำกัดสิทธิเฉพาะในศาลสามศาลเท่านั้น แต่ยังอาจแสวงหาความยุติธรรมได้จากองค์พระมหากษัตริย์ โดยกรรมการศาลฎีกาเห็นควรนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ พระราชทานพระบรมวินิจฉัยได้อีกด้วย โดยตระหนักว่าสิทธิในความยุติธรรมนั้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยว กับความสงบสุขของประเทศชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอันเป็นหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้บัญญัติให้กรรมการศาลฎีกาสามารถนำปัญหาข้อ กฎหมาย ( Rule of Law ) และปัญหาหลักนิติธรรม ( Due Process of Law ) ขึ้นกราบบังคมทูลขอ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในฐานะเป็นประมุของราชอาณาจักรได้และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ มาตรา ๗ บัญญัติว่า " คำพิพากษา ของศาลฎีกาที่ได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วในคดีเรื่องใด ห้ามมิให้คู่ความทูลเกล้าฯถวายฎีกาชั้นที่ ๒ อีก " โดยกฎหมายห้ามมิให้คู่ความทูลเกล้าถวายฎีกานั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและ พิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วเท่านั้น จึงห้ามมิให้ทูลเกล้าถวายฎีกาชั้นที่สองอีกการปกครองประเทศไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งอำนาจอธิปไตยไม่ใช่เป็นของปวง ชนชาวไทยนั้น พระมหากษัตริย์ได้ให้หลักประกันความยุติธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์ในเรื่องความ ยุติธรรม หรือสิทธิในความยุติธรรม ( Right to Justice ) อันเป็นหลักประกันในความยุติธรรมซึ่ง เกี่ยวพันในสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎร ( Fundamental Right ) นั้น โดยต้องได้รับพิจารณาคดีจากศาลสามระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งได้มีมาก่อนที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยโปรดเกล้า ให้ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ ไว้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ( ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ๑๒๗ ) และ เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ออกใช้บังคับในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[ ตามประกาศประธานสภา ผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ] ได้ตราพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขึ้นใช้บังคับโดยแยกต่างหากจากกัน เป็นพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาล ยุติธรรม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๗๘ ขึ้นใช้บังคับพร้อมกัน ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๗๘ ) ซึ่งก็ยังคงให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมตามลำดับชั้นศาลเป็นสาม ชั้นศาล โดยมาตรา ๒ ได้บัญญัติว่า ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้แบ่งออกเป็นสามชั้นคือ (๑) ศาล ชั้นต้น ( ๒) ศาลอุทธรณ์ (๓) ศาลฎีกา ( ศาลสูงสุด ) และให้สิทธิคู่ความอุทธรณ์ ฎีกาคำพิพากษา หรือ คำสั่งให้ถึงศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา โดยยังคงให้สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีให้ได้รับความยุติธรรม สามชั้นศาลหลักประกันความยุติธรรมหรือหลักการคุ้มครองซึ่งสิทธิในความยุติธรรมนั้น เป็นการ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นหลักความยุติธรรมตามหลัก สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยมีมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น ระบอบประชาธิปไตย และมีต่อเนื่องมาจนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย สิทธิในความยุติธรรมที่ประชาชนจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรมทั้งสามระดับชั้น เป็นสิทธิที่ เป็นไปตามหลักกฎหมาย ( Rule of Law ) และตามหลักนิติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมตาม กฎหมาย ( Due Process of Law ) อันเป็นหลักสิทธิมนุษยชน ( Human Right ) ตามกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของการ ปกครอง ( Supremacy ) ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่ ประชาชนนั้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ( Human Right ) ตาม กฎบัตรสหประชาชาติ ( Charter of The United Nations ) ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๐ อันเป็นเวลาภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรง ให้ความคุ้มครองซึ่งสิทธิในความยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ทรงให้ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งในรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ ( พ.ศ.๒๔๕๑) เพื่อ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยไว้ก่อนแล้ว และเมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรสยามออกใช้บังคับเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ ก็ได้ตราพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.๒๔๗๗ ใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๗๘ ( ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๗๘ ) อันเป็นการยืนยันการให้ความคุ้มครองซึ่งสิทธิในความ ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่พระราชทานให้แก่ประชาชน และหลักการ ให้ความคุ้มครองซึ่งสิทธิในความยุติธรรมตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายจากศาลยุติธรรมก็ยังคงได้รับการคุ้มครองมาจนปัจจุบัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๖๐ )ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมิได้เปลี่ยนแปลงหลักการคุ้มครองและการรับรองซึ่งสิทธิในความยุติธรรมที่ประชาชนจะต้อง ได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลสามลำดับชั้นศาลแต่อย่างใดคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๔๘๙ ) ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) ( พ.ศ.๒๔๙๐ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๐ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๔๙๒ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๓ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๕ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๑ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๑๑ ) บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๕๙ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๑๗ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๔ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๒๑ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๑ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย ( พ.ศ.๒๕๓๔ ) บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๘๘ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๔๐ ) บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๔โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๘ ว่า“บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติการตั้งขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง โดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทำมิได้การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย ธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทำมิได้”ว่า“บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ แต่โดยพระราชบัญญัติการตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกำหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มี ข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆจะกระทำมิได้”จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้ในการปกครองประเทศไทยตลอดมา รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้บัญญัติยืนยันในหลักการคุ้มครองและรับรองซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ ประชาชนที่จะต้องได้รับความยุติธรรมทางศาลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันการกระทำดังกล่าวก็เป็นการที่ศาลฎีกาปฏิบัติหน้าที่โดยขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๙ และเป็นการที่ศาลฎีกาปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนชนชาวไทยอย่างไม่ เสมอภาคกัน เป็นการเลือกปฏิบัติ เลือกคุ้มครองซึ่งศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพเฉพาะ บางคน บางกลุ่มที่จะอนุญาตให้ฎีกาต่อศาลฎีกาได้เท่านั้น ส่วนคดีที่ศาลในศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา ต่อศาลฎีกาก็หมดสิทธิในการแสวงหาความยุติธรรมจากศาลฎีกา และไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิที่จะ เข้าถึงซึ่งความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย และตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายได้การอนุญาตหรือหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาของศาลฎีกาและการ รับหรือไม่รับฎีกาของศาลฎีกานั้น จึงเป็นการที่ศาลฎีกานำพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๓ มาเป็นเครื่องมือเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งรับฎีกา หรือไม่รับฎีกาคดี ของคู่ความพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกใช้บังคับ ในระหว่างที่ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาเป็นหลักในการปกครองประเทศ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) ดังกล่าว ได้ให้หลักประกันในสิทธิขั้น พื้นฐานของประชาชนในเรื่องศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยบัญญัติ ไว้ในมาตรา ๔ ว่า " ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ ไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ " ดังนั้นแม้อยู่ในระหว่างการยึดอำนาจรัฐของคสช.ก็ตาม เพราะจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ โดยประชาชนมีสิทธิในความ ยุติธรรมที่จะต้องได้รับการพิพากษาคดีจากศาลในสามระดับชั้นศาลอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่เคยได้รับ ความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองในประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ง บัญญัติให้การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกานั้นและเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ออกใช้บังคับเป็นกฎหมายสูงสุดในปัจจุบัน ก็ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิในความ ยุติธรรมที่ประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมจากศาลในสามระดับชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยบัญญัติรับรองระบอบการปกครองของประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ และศาลต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม และ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำ นั้น เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และบรรดาศาลทั้งสามจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกำหนดวิธี พิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง โดยเฉพาะแทนศาลที่มีตาม กฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆจะกระทำมิได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ. ๒๕๖๐ ) มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๘๙เป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งโดยตัดสิทธิของประชาชนฝ่ายที่แพ้คดีไม่สามารถแสวงหาความยุติธรรมได้อีกต่อไป เพราะคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดเพราะได้มีการ แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ ให้องค์คณะผู้พิพากษา ๔ นายที่กฎหมายให้อำนาจประธานศาลฎีกาแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องขออนุญาต ฎีกานั้นเพื่อ พิจารณาคำร้องที่ขออนุญาตฎีกาว่าจะอนุญาตให้ฎีกา หรือไม่อนุญาตให้ฎีกาซึ่งเกิดความไม่แน่นอนในระบบของกฎหมาย ระบบ ของความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม เพราะมีศาลซ้อนในศาลฎีกาทำหน้าที่อนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้คู่ความฎีกาคดีสู่ศาลฎีกาพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกใช้บังคับ โดยให้มีคณะผู้พิพากษา ๔ นาย ที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาทำหน้าที่เป็นศาล ซ้อนศาลในศาลฎีกา เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีสู่ศาลฎีกานั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๖๐ ) ออก ใช้บังคับในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่เป็นศาลและมีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ศาล ฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีได้ หรือไม่พิจารณาพิพากษาคดีใดก็ได้นั้นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ที่มิใช่เป็น "คณะบุคคล" ที่เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๙ วรรคหนึ่ง แต่เป็น "คณะบุคคล" ที่เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งจากประธานศาลฎีกาให้เป็นองค์คณะผู้พิพากษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓, ๔ , ๕, ๖ จึงเป็นกฎหมาย ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๖๐ ) มาตรา ๑๘๙ ประกอบกับ มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๖๘ ซึ่งใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕ ซึ่งให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๗ และบัญญัติความ ใหม่ขึ้นแทนซึ่งประธาน ศาลฎีกาได้ออกข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอนุญาตให้ฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๘ โดยความ เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และได้ออกใช้บังคับโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น ( แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยยกเลิกความใน มาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ )และทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาล ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( พ.ศ.๒๕๖๐ ) มาตรา ๑ มาตรา ๒ และ มาตรา ๓ วรรคหนึ่งเพราะขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขการออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ อนุญาตให้ฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จึงเป็นการออกกฎ หรือข้อกำหนดเพื่อให้อำนาจคณะผู้พิพากษา ๔ นายที่ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นใช้กฎหรือข้อกำหนดไปทำ การลิดรอนซึ่งสิทธิในความยุติธรรม ( Right To Justice ) สิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของประชาชน ( Fundamental Right ) และยังเป็นการขัดต่อหลักการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจ อธิปไตยในการออกกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหรือข้อกำหนดของประธานศาล ฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓ วรรค หนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๑๘๙ ซึ่งใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ )ในกรณีต่อไปคือ(๑) ปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน(๒) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกา(๓) คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกามาก่อน(๔) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น(๕) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย(๖) ปัญหาอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาคือ(๑) คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์มีความเห็นแย้งในประเด็นสำคัญ(๒) คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กำหนดให้ศาลอนุญาตให้ฎีกาได้ และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาที่ศาลอนุญาตให้ฎีกาได้นั้นและการฎีกาคดีก็เป็นเรื่องที่คู่ความขอให้ศาลใช้อำนาจ “ ตรวจสอบคดี” ( Judicial Review )เพราะไม่ใช่เป็นการฎีกาขอความยุติธรรมในปัญหาในคดีของตนและไม่ใช่เป็นข้อที่คู่ความจะต้องฎีกาเพื่อขอความยุติธรรมจากศาลเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทซึ่งเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลได้ดังนั้นพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ ๒๗ ) พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ขัดต่อพระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์ที่ได้พระราชทานสิทธิในความยุติธรรมและ การเข้าถึงซึ่งความยุติธรรมที่ประชาชนจะต้องได้รับความยุติธรรมจากการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นที่หนึ่งจากศาลสามศาลตามลำดับศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ( ศาลสูงสุด ) อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังได้กราบเรียนมาแล้วในข้างต้น เป็นกฎหมายที่ไม่อาจจะนำมาบังคับใช้กับประชาชนได้ เป็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิในความยุติธรรมและการเข้าถึงซึ่งความยุติธรรมของประชาชน เป็นกฎหมายที่ขัดต่อครรลองของระบบความยุติธรรมที่เป็นประเพณีของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นกฎหมายที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง( นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ )อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลางอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง