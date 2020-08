เละ! “ดร.นิว” ลากไส้ “ปวิน” หมดพุง โยงรับงาน “ชูป้ายล้มเจ้า” ใน “ม็อบปลดแอก” พร้อมยกตน “ศาสดาคนใหม่”

ตัวละครลับโผล่ “ดร.นิว” ลากไส้ “ปวิน” หมดพุง ที่มาฝักใฝ่ “ล้มเจ้า” เชื่อมโยงขบวนการอย่างไร ขัดแย้งกันเองเพราะอะไร พร้อมสถาปนาตัวเองเป็น “ศาสดาคนใหม่” ผู้อยู่เบื้องหลังการชูป้าย “ล้มเจ้า” ใน “ม็อบเยาวชนปลดแอก”“สุรชัย” หรือ “ร่าน” ชื่อที่ไม่อยากให้ใครพูดถึง เป็นคนอยู่เบื้องหลัง ชูป้าย “ล้มเจ้า” ใน “ม็อบปลดแอก”น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (9 ส.ค. 63) เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์หัวข้อ “#สุรชัยมาร์เก็ตเพลส” โดยระบุว่า“ร่านคือชื่อของเขา”เพื่อนๆ เรียกเขาว่า ร่าน จากบันทึกของสุรชัย...ร่านคือชื่อของเขา ความงามไม่มีใครเทียบ ความเรียบร้อยไม่มีใครเกิน ความดีจะมีใครมาเปรียบได้ (เท็จมาก) ร่านมีความแรดเป็นทุนและมีอากัปกิริยาที่ออกมาจากจิตที่คงไม่ค่อยปกติ ทำให้เป็นที่หมั่นไส้ของเพื่อน (ที่ไม่ค่อยจะมี) แต่เขาก็เป็นที่รักของรุ่นน้องบางคน รักจริงหวังแต่งนะ (จริงมาก)“สุรชัยก้าวร้าวจนโดนตบ แค้นนี้ไม่จบเอาไปลงที่เจ้า”สุรชัยเป็นคนที่มีนิสัยก้าวร้าว เอาแต่ใจและไม่ค่อยจะเคารพผู้บังคับบัญชา อยู่มาวันหนึ่งตอนที่เขาประจำการอยู่ที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เขามีเรื่องทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้หญิง มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง จนในที่สุดผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้หญิงคนนั้นเหลืออดและตบหน้าสุรชัย แม้จะกลายเป็นคดีความและมีการไกล่เกลี่ยกันในภายหลัง แต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สุรชัยเกลียดระบบราชการตั้งแต่นั้นมา“สัมพันธ์สวาทเกย์เฒ่า สู่เกียวโต”เพราะความเกลียดชังในระบบราชการที่พาลเอาไปลงที่เจ้า สุรชัยจึงผันตัวมาเป็นนักวิชาการสายล้มเจ้า รับเงินจากต่างชาติและขบวนการล้มเจ้าที่หวังสร้างความแตกแยกและแทรกแซงผลประโยชน์ของประเทศไทย ว่ากันว่า ส่วนหนึ่งที่สุรชัยได้เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ ม.เกียวโต เป็นเพราะสัมพันธ์สวาทกับเกย์เฒ่ารุ่นดึกคนหนึ่งที่คลั่งคณะราษฎรขึ้นสมอง เนื่องจากเกย์เฒ่าคนนี้มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางวิชาการและมูลนิธิชื่อดังของญี่ปุ่น“รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสกับม็อบเยาวชนปลดแอก”เหตุผลที่ป้ายรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสของสุรชัยไปโผล่ในม็อบเยาวชนปลดแอก ก็เพราะความยึดโยงกับเครือข่ายของเกย์เฒ่าผู้คลั่งคณะราษฎรคนดังกล่าว ที่มีเครือข่ายลูกศิษย์นักวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้กระจายเข้าไปล้างสมองนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้คลั่งไคล้แนวคิดของคณะราษฎรที่สุดแสนจะโบราณมีความฝักใฝ่ระบอบสาธารณรัฐ ผ่านการยัดเยียดประวัติศาสตร์ด้านเดียวที่บิดเบือน จนสามารถปลุกระดมนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน อีกทั้งก่อนที่จะมีกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสของสุรชัยในปัจจุบัน ช.เกย์เฒ่าก็มีกลุ่มต้นแบบที่ใช้ป้อนชุดความคิดให้เยาวชนของตัวเองอีกด้วย“สุรชัยตั้งตัวเป็นศาสดาคนใหม่ แว้งกัดพวกล้มเจ้าด้วยกันเอง”ตั้งแต่ที่สุรชัยมีกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสที่ได้รับการดันจากทุนต่างชาติ และขบวนการล้มเจ้าให้มีจำนวนสมาชิกสูงเกินจริง ก็ยิ่งดึงดูดให้ผู้คนเกิดความสนใจและแห่เข้ามาติดตามเป็นจำนวนมาก สุรชัยเลยสถาปนาตัวเองเป็นศาสดาล้มเจ้าคนใหม่ ที่ถือว่า ตัวเองมีอิทธิพลมากที่สุด และมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งจากทุนต่างชาติและขบวนการล้มเจ้ามากที่สุด สุรชัยจึงเปิดหน้าโจมตีพวกล้มเจ้าด้วยกันเองแบบไม่เกรงอกเกรงใจเหมือนที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็น แอนดรูว์ จอม จรรยา โอลิเวอร์ ฯลฯ(ทั้งนี้ ดร.นิว ได้แชร์ต่อ เฟซบุ๊ก The METTAD (31 กรกฎาคม เวลา 02:45 น.) ที่ระบุว่าแอนดรูว์ ด่าปวิน / ปวิน ด่า แอนดรูว์จอม แหก ปวิน / ปวิน แหก จอมโรส เพ็ญ สมสัสเจียม อาคมซิดนีย์ ด่า จัญรัยยิ้มจัญรัยยิ้ม ด่า โรส เพ็ญ อาคมซิดนีย์ สมสัสเจียมปวิน ด่ากราด จันรัยยิ้ม โอลิเวอร์ แอนดรูว์แอนดรูว์ หน้าแหก หันมาด่า PixelHELPERสนุกฉิบหาย....1. ความขัดแยงของป้าปวิน กับ อีเมาเห็ด เริ่มตั้งแต่ตอนที่ ป้าหวินโวยวายว่าโดนเผ็ดกลางส่งมือมืดไปมุดผ้าห่มฉีดสารเคมีไล่ตุ๊ด ขณะนอนกกอยู่กับคู่ขา แล้ว อีแอนดรูว์ เอามาแหกว่า มึงอย่ามาปล่อยเฟกนิวส์ เพราะวันเดียวกันนั้น มึงยังเล่นโซเชียลตอหลดตอแหลไม่สะทกสะท้านอยู่เลย2. ทำให้อีหวินโกรธจัดมาก เพราะอุตส่าห์ปั้นเรื่องว่าตัวเองถูกเผ็ดกลางคุกคาม ทำร้ายร่างกาย (ด้วยการส่งใครไม่รู้มาฉีดสเปรย์ใส่) แต่อีเมาเห็ดดันแหกซะงั้น3. ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีภาพหลักฐาน หรือกล้องวงจรปิดในที่พักของปวิน ที่ยืนยันว่า มีคนร้ายเข้าไปฉีดสารเคมีใส่ แต่ปวินก็ยังเอาเรื่องนี้มาปั้นแต่งว่าตัวเองถูกคุกคามอยู่เสมอๆ4. หลังจากนั้น ปวินก็อาฆาตแค้น รอจังหวะที่แอนดรูว์พลาด และคอยกระทืบซ้ำ อาทิ กรณีงานศพสาวน่าน ที่แอนดรูว์ ปล่อยลงโซเชียล และปวินก็เอามาแหกว่าไม่ใช่เรื่องจริง โดยอ้างคำยืนยันจากสมสัสเจียม (แทน)5. แม้แอนดรูว์จะเป็นตัวปล่อยเฟกนิวส์ แต่ ตุ๊ดสุรชัยเองก็ไม่แพ้กัน ครั้งนึง ปวินเคยตอแหลเรื่องเมียชาวไทยของ Dr.Jim Stoppani คนดังแห่งฮอลลีวูด มาขอฝากลูกสาวตัวเองเข้าวงการบันเทิง เพราะคิดว่าปวินเป็นคนของเอ็กแซ็กท์ โดยจะให้ปวินกินผัวของนางเป็นการตอบแทน6. จนมีคนรู้จัก Dr.Jim ได้ส่งข้อความไปถาม Dr.Jim เป็นการส่วนตัว ทำให้ปวินลบโพสต์ทิ้งในทันที7. จนมีกรณีของ PixelHELPER ที่ จัญรัยยิ้ม ติดต่อ โอลิเวอร์ เบียนคอฟสกี้ ให้ทำกิจกรรมด่าในหลวงของไทย โดยเปิดให้คนบริจาคงบสนับสนุนกิจกรรม และทาง แอนดรูว์ ก็ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของจัญรัยและโอลิเวอร์สุดตัว รวมทั้ง จอม เพชรประดับ ที่เข้ามาแจมด้วย8. ในช่วงที่วันเฉลิมถูกอุ้ม มีปล่อยข่าวปลอมว่า มีคำสั่งอุ้มฆ่า นักเคลื่อนไหวที่หลบหนีในกัมพูชา 3 คน คือ ผู้พันเบียร์ ต้าร์ วันเฉลิม และ จักรภพ ซึ่งได้เอาข่าวปลอมนี้ไปโพสต์แอบอ้างเช่นกัน9. จอม เพชรประดับ ได้ออกมาแฉว่า ข่าวอุ้มฆ่าผู้พันเบียร์ ไม่เป็นความจริง โดยได้ข้อมูลจากเพื่อนและญาติของผู้พันเบียร์ ว่าผู้พันเบียร์ดื่มเบียร์หนัก และ เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว10. ซึ่งเมื่อสืบที่มาแล้ว ข้อมูลนี้เป็นข่าวปลอมจาก ปวิน ที่เคยนำไปคุยกับวันเฉลิม11. หลังจาก จอม เพชรประดับ แหกข่าวปลอมของปวิน ไอ้จอมเองก็ดันไปทำคลิป Deepfakes กับ PixelHELPER โดยพากย์เสียงในหลวงสละราชสมบัติ แต่คนจำเสียงไอ้จอมได้ทั้งบาง12. ปวินเลยได้ที เอาคืนด้วยการโพสต์ด่า จอม ที่ทำ เฟกคลิป ร่วมกับ PixelHELPER13. จากนั้น แอนดรูว์ ได้แชร์กิจกรรมเทเลือดของ PixelHELPER และโดนปวินโพสต์ด่าว่า PixelHELPER ไปเอาภาพกิจกรรมของม็อบในฝรั่งเศสมาแอบอ้าง เล่นเฟกนิวส์ ควรหยุดสนับสนุน หยุดบริจาคคนกลุ่มนี้14. จากนั้น แอนดรูว์ เมาเห็ด แชร์กิจกรรมปิดถนนของ จัญรัยยิ้ม และโอลิเวอร์ PixelHELPER ลงในเพจตัวเอง ทั้งๆ ที่เป็นภาพตัดต่อชัดๆ15. อีหวิน สุรชัย ก็แชร์แอนดรูว์ไปด่าซ้ำว่า ชอบป้ายสีคนอื่นว่าปล่อยเฟกนิวส์ แต่ตัวเองแม่งต้นตอข่าวปลอม16. แอนดรูว์ โดน PixelHELPER หลอกไปสองดอกต่อเนื่อง ก็เลยต้องแก้เขิน ด้วยการออกมาด่า จัญรัยยิ้มและโอลิเวอร์ว่า ทำให้การต่อสู้ของชาวล้มเจ้ามัวหมอง17. สมสัสเจียมที่ต่อท่ออาหาร นอนอ่านข่าวในปารีส คงนึกในใจ กูบอกแล้วอีห่าความขัดแย้งของพวกมันยังไม่จบง่ายๆTo be continued)“สุรชัยใจดำ ยั่วยุเด็กให้ก่อความรุนแรง แล้วก็เท พร้อมสมน้ำหน้า”ตลอดเวลาที่สุรชัยโพสต์ยุยงปลุกปั่นให้ผู้อื่น รวมถึงเด็กและเยาวชน มีความเกลียดชังต่อสถาบัน และผลักดันให้ก่อความรุนแรง แต่พอเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมาย สุรชัยกลับเททิ้งไม่ต่างจากเศษขยะ “อย่าไปประกันมันเจ้ ให้มันติดคุก สม” และแล้วเขาก็อยู่อย่างสุขสบาย เสพสุขจากรายได้จากอาชีพรับจ้างล้มเจ้าอยู่คนเดียวคำเตือน : การเรียก “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์” ว่า “สุรชัย” หรือ “ลุงสุรชัย” อาจทำให้คุณถูกบล็อกได้ในทันที#ละเมิดคนอื่นได้ทุกอย่างแต่ถูกเรียกว่าสุรชัยแล้วรับไม่ได้แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ อยู่ที่การแทรกแซง “ม็อบเยาวชนปลดแอก” ของขบวนการนี้ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว คนของขบวนการส่วนใหญ่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ และเปิดหน้าท้าทายในการเคลื่อนไหวอย่างชัดแจ้ง ผ่านสื่อออนไลน์และทำให้เห็นว่า ภายในประเทศของเราจะต้องมีขบวนการเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่อย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้น คงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทันการณ์นอกจากนั้น สิ่งที่นักการเมืองบางกลุ่ม นักวิชาการบางส่วน รวมทั้งคนระดับนำในหลายสาขาอาชีพ คอยให้การสนับสนุน แก้ต่าง และยุยงส่งเสริม อย่างน้อยก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจ ในแนวทางเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่เหมือนกันประเด็นจึงอยู่ที่ว่า เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าใครเป็นใคร ทำอะไร ในสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังหน้าสิ่วหน้าขวาน เราจะทำอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง และเกมไปเข้าทางขบวนการในต่างประเทศที่เชื่อว่า พวกเขาคาดหวังสูงถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยทีเดียวอยู่ที่คนไทยจะต้องช่วยกันคิดและหาวิธีแก้ไข นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ และซ้ำรอยประวัติศาสตร์หน้าเดิม?