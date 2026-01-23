ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จ.ตราด แจงดรามารองเท้าลายธงชาติ ยันเป็นรองเท้าสีส้ม ไม่แฝงนัยการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จังหวัดตราด ออกโรงชี้แจง หลังโซเชียลฯ ตั้งข้อสังเกตกรณีใส่รองเท้าคล้ายลายธงชาติขณะลงพื้นที่หาเสียง ยืนยันเป็นรองเท้าสีส้มธรรมดา ใช้งานมานานกว่า 2 ปี ไม่มีเจตนาสื่อสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือสร้างความเข้าใจผิด
จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพและคลิปวิดีโอผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน จังหวัดตราด ขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบที่สวมใส่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบสีส้มและสีน้ำเงิน จนถูกตีความว่าอาจคล้ายลวดลายธงชาติไทย และอาจไม่เหมาะสม
วันนี้ (23 ม.ค.) พรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ผู้สมัคร สส.คนดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า รองเท้าคู่ที่ถูกพูดถึงเป็นเพียงรองเท้าผ้าใบสีส้ม ไม่ใช่รองเท้าลายธงชาติแต่อย่างใด โดยเป็นรองเท้ายี่ห้อ Bata รุ่น CHIHARU ซึ่งซื้อมาใช้งานนานกว่า 2 ปีแล้ว ในราคาประมาณ 499 บาท และสวมใส่อยู่เป็นประจำ เนื่องจากใส่สบายและเหมาะกับการลงพื้นที่ทำกิจกรรม
พรรณเศรษฐ์ย้ำว่า ในช่วงเวลาที่ซื้อรองเท้า ไม่ได้มีการคิดหรือเชื่อมโยงถึงลายธงชาติใด ๆ อีกทั้งสีที่ปรากฏเป็นสีส้มสด ซึ่งสอดคล้องกับสีของรองเท้าโดยตรง พร้อมยอมรับว่าอาจเกิดความเข้าใจผิดจากมุมมองของภาพและคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่
นอกจากนี้ ยังระบุว่า โดยปกติตนมีรองเท้าสำหรับใส่ลงพื้นที่หาเสียงอยู่ 2 คู่ ซึ่งเป็นรองเท้าที่ใช้งานจริงและผ่านการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่อาจรู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่ปรากฏ และยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีเจตนาแอบแฝงทางการเมือง หรือความพยายามใด ๆ ที่จะสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นการตีความเกินจริง และฝ่ายที่เห็นว่าบุคคลสาธารณะควรระมัดระวังภาพลักษณ์มากเป็นพิเศษเมื่อปรากฏต่อสาธารณะ