“อนุทิน” ลุยจตุจักรอุดหนุนรองเท้าหนัง-เสื้อ ปชช.-ต่างชาติรุมถ่ายอวยพรนั่งนายกฯ ก่อนต่อ BTS ไปสยาม

นายกฯ ควง “เอกนิติ-ศุภจี” ลุยตลาดนัดจตุจักร อุดหนุนรองเท้าหนัง-เสื้อ ก่อนเปลี่ยนใส่เดินทันที แม่ค้า-ประชาชน ชาวต่างชาติ รุมถ่ายภาพพรึ่บ อวยพรให้ได้เป็นนายกฯ อีกรอบ ก่อนขึ้น BTS ไปเดินสยาม
วันนี้ (11 ม.ค.) ต่อมาเวลา 12.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินเท้าจากตลาด อ.ต.ก. มาที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ระหว่างทางได้แวะทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงมีผู้มาขอถ่ายภาพกับนายอนุทินเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย นอกจากนี้ ยังมีการตะโกนเชียร์ พร้อมอวยพรให้นายอนุทินได้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้ง
ทั้งนี้ ระหว่างเดินตลาด นายอนุทิน ได้ซื้อรองเท้าหนังสีดำ แบรนด์คนไทยทำเอง และได้สแกนจ่ายเงินเอง 2,490 บาท พร้อมเปลี่ยนใส่เดินตลาดทันที นอกจากนี้ ยังได้ซื้อเสื้อลายดอกและกางเกงขาสั้น ก่อนจะถอดเสื้อคลุมพรรคภูมิใจไทย และเปลี่ยนมาใส่เสื้อลายดอกที่พึ่งซื้อแทน เนื่องจากสภาพอากาศร้อน
จากนั้น นางสาวธนนท์ นิรามิษ ภรรยา นายอนุทิน ได้เดินทางมาสมทบ โดยได้ซื้อเสื้อลายเดียวกับนายอนุทิน ซึ่งนายอนุทินและคณะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ใช้เวลาเดินตลาดจตุจักรนานเกือบ 2 ชั่วโมง ก่อนจะเดินต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ซึ่งระหว่างทางได้แวะถ่ายภาพกับป้ายหาเสียงหาโอกาสใหม่ ก่อนจะบอกว่า “เดี๋ยวส่งไปให้พี่ตุ๋ม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่) ดู”
เมื่อถามว่า ถ่ายรูปป้ายพรรคโอกาสใหม่ เพราะจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะนำคณะนั่งรถไฟฟ้า BTS ต่อไปยังสยามสแควร์ วัน