พาณิชย์’ สำรวจความต้องการผู้ค้าตลาดจตุจักร เตรียมมาตรการส่งเสริมตรงจุด หวังดึงนักท่องเที่ยวกลับคืน

กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักรฟื้นฟูธุรกิจให้ผู้ค้ากลับมาคึกคัก ภายหลังรมว.พณ.นำทีมลุยลงสำรวจตลาดด้วยตนเองเพื่อเจาะลึกความต้องการจริงจากภาคสนาม กำชับดันสินค้าคุณภาพ-ราคายุติธรรม มุ่งสู่การเป็นแหล่งชอปปิงระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร (JATUJAK WEEKEND MARKET) พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และนางสาวปาณิศา ทองมา ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสำรวจความต้องการ พร้อมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของตลาดให้กลับมาคึกคักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง รวมถึงให้กำลังใจผู้ค้าในตลาดนัดฯ ด้วย ซึ่งในระหว่างลงพื้นที่มีกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรขอให้กระทรวงฯ สนับสนุนตลาดนัดจตุจักรในด้านต่างๆ เช่น อบรมพัฒนาขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ค้ารายย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับ SME และส่งเสริมการจัดโซนสินค้าชุมชน OTOP SME เป็นต้น
อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้ กรมฯ ได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักรทำการสำรวจความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ค้าในตลาดนัดฯ ถึงความต้องการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด โดยจะเร่งดำเนินมาตรการในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
สำหรับตลาดนัดจตุจักรถือเป็นแหล่งชอปปิงที่มีความหลากหลายของสินค้า โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของสะสม งานหัตถกรรม ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าผู้ค้าได้จำหน่ายในราคาสมเหตุสมผลและคุณภาพดี เหมาะอย่างยิ่งต่อการเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวและการจับจ่ายของฝากของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำให้มีการควบคุมราคาสินค้าให้ขายตรงตามที่แสดงไว้หน้าร้าน และส่งเสริมผู้ค้าให้สามารถพัฒนาสินค้าได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจในระยะยาวและบอกกล่าวกันในวงกว้างต่อไป
โอกาสนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นตลาดนัดจตุจักรให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th” อธิบดีอรมน กล่าวปิดท้าย