กรมพัฒน์รับลูก “จตุพร” เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับลูก “จตุพร” สั่งการหนุน SME ถกผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร ลุยสำรวจความต้องการผู้ค้าในตลาด ก่อนทำแผนส่งเสริม สนับสนุน หวังพลิกฟื้นตลาดนัดจตุจักรให้กลับมาคึกคัก เป็นแลนด์มาร์กดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับข้อสั่งการนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการตลาดนัดจตุจักร จึงได้หารือกับผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร ทำการสำรวจความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ค้าในตลาดนัด ถึงความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด
สำหรับตลาดนัดจตุจักร เป็นแหล่งชอปปิงที่มีความหลากหลายของสินค้า โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของสะสม งานหัตถกรรม ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าผู้ค้าได้จำหน่ายในราคาสมเหตุสมผลและคุณภาพดี เหมาะอย่างยิ่งต่อการเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวและการจับจ่ายของฝากของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“กรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นตลาดนัดจตุจักรให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
ก่อนหน้านี้ นายจตุพรได้นำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และน.ส.ปาณิศา ทองมา ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร เพื่อสำรวจความต้องการ พร้อมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของตลาดให้กลับมาคึกคักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และให้กำลังใจผู้ค้าในตลาดนัด โดยในระหว่างลงพื้นที่มีกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรขอให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนตลาดนัดจตุจักรในด้านต่าง ๆ เช่น อบรมพัฒนาขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ค้ารายย่อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับ SME และส่งเสริมการจัดโซนสินค้าชุมชน OTOP SME เป็นต้น