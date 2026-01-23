ทนายแก้ว แถลงยอมรับกอด หอม จูบ นศ.วัย 18 ปีจริง ขอโทษสังคม รับคิดน้อย ขาดสติ

23 มกราคม 2569 ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว นักกฎหมายชื่อดัง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักศึกษาหญิงวัย 18 ปี โดยยอมรับว่ามีการกอด หอม และจูบเกิดขึ้นจริง พร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่ารู้สึกผิดหวังในตัวเองและขาดสติในขณะนั้น
.
ทนายแก้วกล่าวขอโทษต่อครอบครัวของตนเอง ครอบครัวของนักศึกษาหญิง รวมถึงบุคคลรอบข้างและผู้ที่เคยให้กำลังใจมาโดยตลอด โดยย้ำว่าการออกมาแถลงครั้งนี้ต้องการอธิบายข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือใส่ร้ายฝ่ายใด พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลจากความคิดน้อยและการวางตัวไม่เหมาะสม
.
ตามคำชี้แจง เหตุการณ์เริ่มต้นจากการพูดคุยและพบปะกันตามปกติ มีการรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยหยอกล้อ ก่อนจะเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในรถ ซึ่งทนายแก้วยอมรับตรงไปตรงมาว่ามีการกอด หอม และจูบเกิดขึ้นจริง แต่ยืนยันว่าไม่มีการกระทำล่วงละเมิดเกินกว่านั้น พร้อมระบุว่าหากตนมีเจตนาไม่ดีตั้งแต่ต้น เหตุการณ์ย่อมไม่เป็นไปในลักษณะที่เกิดขึ้น
.
ทนายแก้วยังกล่าวถึงการติดต่อพูดคุยหลังเกิดเหตุ โดยระบุว่าได้แสดงความขอโทษผ่านข้อความ และยืนยันว่าแชตที่นำมาแสดงต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการลบหรือดัดแปลงใดๆ พร้อมย้ำว่าข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏการกล่าวหาถึงการกระทำรุนแรงตามที่ถูกโยงในสังคมออนไลน์
.
ต่อมาเมื่อเรื่องถูกส่งต่อไปยังบุคคลหลายฝ่าย แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการแจ้งความตามที่ตนมองว่าเป็นแนวทางปกติ ทนายแก้วระบุว่ารู้สึกตกใจและสับสน พร้อมตั้งคำถามในฐานะมนุษย์พ่อ ว่าหากเป็นตนเอง เมื่อทราบว่าลูกสาวประสบเหตุลักษณะนี้ ย่อมต้องดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ไม่ได้ต้องการกล่าวโทษฝ่ายใด
.
ในส่วนของประเด็นการเสนอเงินเพื่อยุติเรื่อง ทนายแก้วยอมรับว่ามีการเสนอเงินจริง โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เรื่องจบลงอย่างสงบ และเพื่อเยียวยาความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหาย รวมถึงปกป้องครอบครัวของตนเองจากผลกระทบทางสังคม ยืนยันว่าไม่ได้เสนอเงินเพราะเชื่อว่าตนกระทำผิดร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่เป็นการตัดสินใจจากความกลัว ความอับอาย และความกดดันอย่างรุนแรงในช่วงเวลานั้น
.
ทนายแก้วกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก รู้สึกอายต่อภรรยา ลูก และครอบครัว พร้อมยอมรับว่าตนเป็นผู้กระทำผิดในแง่ของความเหมาะสมและการควบคุมตนเอง พร้อมขอร้องไม่ให้สังคมโจมตีนักศึกษาหญิง โดยระบุว่าความผิดพลาดครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของตนเพียงฝ่ายเดียว
.
ท้ายที่สุด ทนายแก้วยืนยันว่า การออกมาแถลงข่าวครั้งนี้เกิดจากความจำเป็นและความเกรงใจต่อสื่อและสาธารณชน พร้อมย้ำว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีความเข้มแข็งอย่างที่หลายคนเข้าใจ และยอมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม พร้อมกล่าวขอโทษอีกครั้งต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว