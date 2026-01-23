สภาทนายความสั่งลงโทษทนายดัง "นาย ด." ผิดมรรยาทฯ สั่งห้ามว่าความ 2 ปี

สภาทนายความออกเอกสารภายใน ลงโทษทนายความประพฤติผิดมรรยาทหลายราย หนึ่งในนั้นคือทนายชื่อดังอักษรย่อ 'ด.' สมาชิกตลอดชีพใน กทม. โดนโทษหนักห้ามว่าความ 2 ปี ฐานฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีตามข้อบังคับข้อ 18 ขณะที่ทนายภาคตะวันออก 'นาย ธ.' โดนด้วย 1 ปี
วันนี้ (22 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สภาทนายความได้ออกเอกสารเป็นการภายใน ถึงการลงโทษทนายความที่กระทำความผิดหลายราย ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีทนายความชื่อดัง ได้แก่ นาย ด. สมาชิกสภาทนายความประเภทตลอดชีพ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 4 ข้อ 18 เป็นคดีมรรยาททนายความ มีคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดสองปี มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2568 ถึงวันที่ 4 พ.ย. 2570
นอกจากนี้ ยังมีนาย ธ. สมาชิกสภาทนายความประเภทตลอดชีพ ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด 4 ข้อ 17(2) และข้อ 18 เป็นคดีมรรยาททนายความ มีคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดหนึ่งปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2568 ถึงวันที่ 13 ต.ค. 2569
อนึ่ง ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หมวด หมวด 4 มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอื่นๆ ข้อ 18 ระบุว่า ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ